Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!
Ўзбекистонда миллионлаб абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари интиқлик билан кутган кун келди. 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим муассасаларининг бакалавриат таълим йўналишларига ўтказилган кириш тест синовлари бўйича якуний танлов натижалари — мандат расман эълон қилинди.
Эндиликда ҳар бир абитуриент давлат гранти ёки тўлов-контракт асосида талабаликка тавсия этилганини бир неча расмий ва қулай каналлар орқали онлайн тарзда текшириши мумкин.
Натижаларни қандай текшириш мумкин? (3 та асосий йўл)
Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги томонидан якуний танлов натижаларини билиш учун қуйидаги қулай усуллар тақдим этилган:
my.uzbmb.uz расмий портали орқали: Тизимга шахсий кабинет орқали кириб, паспорт серияси ва рақами ҳамда жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақамини (ЖШШИР) киритиш орқали тўлиқ натижани кўриш мумкин.
mandat.uzbmb.uz махсус сайти орқали: Ушбу очиқ порталга кириб, абитуриентнинг қайд этилган ID рақамини киритиш орқали тест баллари, танланган йўналишлар ва талабаликка тавсия этилганлик ҳолатини бир лаҳзада билиб олиш имконияти мавжуд.
Олий таълим муассасалари қайдномалари орқали: Якуний тест натижалари қайдномаси абитуриент танлаган олий таълим муассасаларига ҳам тўлиқ тақдим этилган бўлиб, тегишли ОТМнинг масъул қабул комиссиялари орқали ҳам маълумот олиш мумкин.
Талабаликка тавсия этилганлар учун навбатдаги қадам
Якуний мандат натижаларига кўра талабалик бахтига муяссар бўлган барча ёшлар эндиликда тегишли олий ўқув юртларининг қабул комиссияларига мурожаат қилиб, белгиланган тартибда ҳужжатларни расмийлаштириш ва янги ўқув йилига тайёргарлик кўриш жараёнини бошлашлари мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…