Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!

·0·Жамият
Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!

Ўзбекистонда миллионлаб абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари интиқлик билан кутган кун келди. 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим муассасаларининг бакалавриат таълим йўналишларига ўтказилган кириш тест синовлари бўйича якуний танлов натижалари — мандат расман эълон қилинди.

Эндиликда ҳар бир абитуриент давлат гранти ёки тўлов-контракт асосида талабаликка тавсия этилганини бир неча расмий ва қулай каналлар орқали онлайн тарзда текшириши мумкин.

Натижаларни қандай текшириш мумкин? (3 та асосий йўл)

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги томонидан якуний танлов натижаларини билиш учун қуйидаги қулай усуллар тақдим этилган:

  1. my.uzbmb.uz расмий портали орқали: Тизимга шахсий кабинет орқали кириб, паспорт серияси ва рақами ҳамда жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақамини (ЖШШИР) киритиш орқали тўлиқ натижани кўриш мумкин.

  2. mandat.uzbmb.uz махсус сайти орқали: Ушбу очиқ порталга кириб, абитуриентнинг қайд этилган ID рақамини киритиш орқали тест баллари, танланган йўналишлар ва талабаликка тавсия этилганлик ҳолатини бир лаҳзада билиб олиш имконияти мавжуд.

  3. Олий таълим муассасалари қайдномалари орқали: Якуний тест натижалари қайдномаси абитуриент танлаган олий таълим муассасаларига ҳам тўлиқ тақдим этилган бўлиб, тегишли ОТМнинг масъул қабул комиссиялари орқали ҳам маълумот олиш мумкин.

Талабаликка тавсия этилганлар учун навбатдаги қадам

Якуний мандат натижаларига кўра талабалик бахтига муяссар бўлган барча ёшлар эндиликда тегишли олий ўқув юртларининг қабул комиссияларига мурожаат қилиб, белгиланган тартибда ҳужжатларни расмийлаштириш ва янги ўқув йилига тайёргарлик кўриш жараёнини бошлашлари мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиБугун, 05:58Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиБугун, 05:51Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Кеча, 18:12Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаКеча, 17:46“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирган“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирганКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди