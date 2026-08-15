АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқда
NASA ўзининг “Артемида” ой дастурини амалга ошириш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирмоқда. Идора раҳбарининг баёнотига кўра, “Артемида-3” миссияси учун мўлжалланган ракета аллақачон қурилиш босқичида бўлиб, америкалик астронавтларнинг Ой сиртига қадам қўйиши 2028-йилга мўлжалланган. Ушбу қадам башариятнинг космосни ўзлаштириш тарихидаги янги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз тафсилотлари ва техник режаларixbt.com маълумотига кўра, экипажни учириш СЛС космик ракетаси ҳамда “Орион” кемаси ёрдамида амалга оширилиши режалаштирилган. Кема Ер орбитасига чиққандан сўнг бошқа космик аппаратлар билан бир қатор мураккаб туташувларни бажариши лозим. Бу жараёнда Blue Origin ҳамда SpaceX компаниясига қарашли Starship қўниш модулларидан фойдаланиш кўзда тутилган.
Мазкур космик экспедиция тахминан икки ҳафта давом этиши ҳисоб-китоб қилинган. Миссия якунлангач, астронавтлар Ерга муваффақиятли қайтиб, Тинч океанига сувга қўнишади. Мутахассислар ушбу муддатларга қатъий амал қилиш учун барча техник ресурсларни сафарбар этишмоқда.
Қийинчиликлар ва хатарларТаъкидлаш жоизки, мазкур улкан дастур илгари бир неча бор жиддий кечикишларга дуч келган эди. Хусусан, май ойи охирида “Артемида-3” миссиясида қўлланиши керак бўлган Blue Origin компаниясига тегишли New Glenn ракетаси синов вақтида портлаб кетган эди. Бу ҳолат дастур жадвалига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.
Шунга қарамамай, Blue Origin вакиллари NASAга 2027-йилда янги ракета тақдим этишга вада беришди. Вужудга келган техник муаммоларга қарамасдан, Америка космик идораси 2028-йилдаги ойга чиқиш мақсадидан қайтмасликка ва белгиланган муддатни сақлаб қолишга қатъий қарор қилган.
…