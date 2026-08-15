АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқда

·0·Техно
АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқда

NASA ўзининг “Артемида” ой дастурини амалга ошириш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирмоқда. Идора раҳбарининг баёнотига кўра, “Артемида-3” миссияси учун мўлжалланган ракета аллақачон қурилиш босқичида бўлиб, америкалик астронавтларнинг Ой сиртига қадам қўйиши 2028-йилга мўлжалланган. Ушбу қадам башариятнинг космосни ўзлаштириш тарихидаги янги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз тафсилотлари ва техник режалар

ixbt.com маълумотига кўра, экипажни учириш СЛС космик ракетаси ҳамда “Орион” кемаси ёрдамида амалга оширилиши режалаштирилган. Кема Ер орбитасига чиққандан сўнг бошқа космик аппаратлар билан бир қатор мураккаб туташувларни бажариши лозим. Бу жараёнда Blue Origin ҳамда SpaceX компаниясига қарашли Starship қўниш модулларидан фойдаланиш кўзда тутилган.

Мазкур космик экспедиция тахминан икки ҳафта давом этиши ҳисоб-китоб қилинган. Миссия якунлангач, астронавтлар Ерга муваффақиятли қайтиб, Тинч океанига сувга қўнишади. Мутахассислар ушбу муддатларга қатъий амал қилиш учун барча техник ресурсларни сафарбар этишмоқда.

Қийинчиликлар ва хатарлар

Таъкидлаш жоизки, мазкур улкан дастур илгари бир неча бор жиддий кечикишларга дуч келган эди. Хусусан, май ойи охирида “Артемида-3” миссиясида қўлланиши керак бўлган Blue Origin компаниясига тегишли New Glenn ракетаси синов вақтида портлаб кетган эди. Бу ҳолат дастур жадвалига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.

Шунга қарамамай, Blue Origin вакиллари NASAга 2027-йилда янги ракета тақдим этишга вада беришди. Вужудга келган техник муаммоларга қарамасдан, Америка космик идораси 2028-йилдаги ойга чиқиш мақсадидан қайтмасликка ва белгиланган муддатни сақлаб қолишга қатъий қарор қилган.

NASAАртемидаОйКосмосSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиiPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиБугун, 09:22Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиГееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиБугун, 01:50SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди