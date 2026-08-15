iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашди

·0·Техно
iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашди

Apple компаниясининг сўнгги русумдаги базавий смартфони iPhone 17 мутахассисларни лол қолдириб, ДхОМарк мустақил лабораториясининг камера синовларида юқори натижа қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, иккита асосий камерага эга бўлган мазкур қурилма 157 балл тўплаб, жаҳон рейтингининг 20-поғонасидан жой олди ва бир қатор флагманлар билан натижасини тенглаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич туфайли базавий модел ўтган йилги iPhone 16 натижасидан дарҳол 10 баллга ўзиб кетди. Қизиғи шундаки, янги қурилма камера имкониятлари бўйича ҳатто iPhone 16 Pro, Oppo Финд X7 Ultra ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделлари билан бир хил натижа кўрсатиб, технологик оламда катта қизиқиш уйғотди.

Камерадаги асосий ўзгаришлар ва устунликлар

Қурилманинг муваффақиятига сабаб бўлган асосий янгилик бу — янгиланган ултра кенг бурчакли камера ҳисобланади. Эндиликда эски 12 мегапикселли датчик ўрнига 48 мегапикселли замонавий сенсор ўрнатилган. Шу билан бирга, аввалги авлоддан ўтган ф/1,6 обективли ва 1/1,56 дюймли 48 мегапикселли асосий камера ҳам ўзининг юқори сифатини намойиш этди.

ДхОМарк мутахассислари айниқса смартфоннинг видео ёзиш имкониятларини алоҳида эътироф этишди. Тест натижаларига кўра, қурилма рангларни аниқ узатиши, автофокуснинг тезкор ишлаши, самарали барқарорлаштириш тизими ҳамда шовқинларни яхши назорат қилиши билан ажралиб туради.

Камчиликлар ва чекловлар

Шунга қарамай, синов давомида айрим нуқсонлар ҳам аниқланди. Хусусан, агрессивроқ ишлайдиган шовқинни йўқтириш функсияси баъзан майда деталларнинг йўқолишига сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, телефото-камеранинг йўқлиги қурилманинг асосий камчилигича қолмоқда.

Масофадан суратга олишда смартфон фақат рақамли кесиш (кроп) функсиясига таянади, бу эса алоҳида телефото обективига эга бўлган илғор флагманлардан ортда қолишига олиб келади. Портрет режими ҳам мукаммал ишламаяпти, айниқса бир нечта инсон бир вақтда суратга тушганда айрим камчиликлар сезиляпти.

iPhone 17ДхОМаркAppleSamsung Galaxy S26 UltraСмартфон камераси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиГееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиБугун, 01:50SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди