iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашди
Apple компаниясининг сўнгги русумдаги базавий смартфони iPhone 17 мутахассисларни лол қолдириб, ДхОМарк мустақил лабораториясининг камера синовларида юқори натижа қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, иккита асосий камерага эга бўлган мазкур қурилма 157 балл тўплаб, жаҳон рейтингининг 20-поғонасидан жой олди ва бир қатор флагманлар билан натижасини тенглаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткич туфайли базавий модел ўтган йилги iPhone 16 натижасидан дарҳол 10 баллга ўзиб кетди. Қизиғи шундаки, янги қурилма камера имкониятлари бўйича ҳатто iPhone 16 Pro, Oppo Финд X7 Ultra ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделлари билан бир хил натижа кўрсатиб, технологик оламда катта қизиқиш уйғотди.
Камерадаги асосий ўзгаришлар ва устунликларҚурилманинг муваффақиятига сабаб бўлган асосий янгилик бу — янгиланган ултра кенг бурчакли камера ҳисобланади. Эндиликда эски 12 мегапикселли датчик ўрнига 48 мегапикселли замонавий сенсор ўрнатилган. Шу билан бирга, аввалги авлоддан ўтган ф/1,6 обективли ва 1/1,56 дюймли 48 мегапикселли асосий камера ҳам ўзининг юқори сифатини намойиш этди.
ДхОМарк мутахассислари айниқса смартфоннинг видео ёзиш имкониятларини алоҳида эътироф этишди. Тест натижаларига кўра, қурилма рангларни аниқ узатиши, автофокуснинг тезкор ишлаши, самарали барқарорлаштириш тизими ҳамда шовқинларни яхши назорат қилиши билан ажралиб туради.
Камчиликлар ва чекловларШунга қарамай, синов давомида айрим нуқсонлар ҳам аниқланди. Хусусан, агрессивроқ ишлайдиган шовқинни йўқтириш функсияси баъзан майда деталларнинг йўқолишига сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, телефото-камеранинг йўқлиги қурилманинг асосий камчилигича қолмоқда.
Масофадан суратга олишда смартфон фақат рақамли кесиш (кроп) функсиясига таянади, бу эса алоҳида телефото обективига эга бўлган илғор флагманлардан ортда қолишига олиб келади. Портрет режими ҳам мукаммал ишламаяпти, айниқса бир нечта инсон бир вақтда суратга тушганда айрим камчиликлар сезиляпти.
…