Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотлар

·66·Спорт
Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотлар
Қисқача

Франсиянинг «Ланс» клуби яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиевни ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштирмоқда. Эвропа Чемпионлар Лигасида иштирок этишга ҳозирланаётган жамоа яримҳимоя чизиғини кучайтириш учун унинг номзодини устувор вариант сифатида кўриб чиқмоқда. Раҳмоналиев янги мавсумда «Сабах» сафида Чемпионлар Лигаси саралашида 6 та учрашувда майдонга тушиб, битта голли узатмани амалга оширди.

Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни катта Европа футболига олиб чиққан Франциянинг «Ланс» клуби яна ўзбек футболи иқтидорларига кўз тикди. Франция матбуоти ва нуфузли инсайдерлар францияликлар яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиевни ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштираётганини маълум қилди.

Европа Чемпионлар Лигасида иштирок этишга ҳозирланаётган «Ланс» раҳбарияти ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида яримҳимоя чизиғини кучайтириш учун ўзбекистонлик яримҳимоячи номзодини устувор вариант сифатида кўриб чиқмоқда.

Франция экспертлари нима демоқда?

Европанинг етакчи спорт нашрлари францияликларнинг мазкур трансфер сиёсатини қизғин таҳлил қилмоқда.

Кевин Каррьер (topmercato.com эксперти):

«Умарали Раҳмоналиев «Ланс»нинг трансфер нишонлари шорт-листига киритилди. Ўтган мавсумда асосий таркибда ўйнаган Адриен Томассон, Мамаду Сангаре ҳамда «Брест»га кетган Мамади Диамбунинг йўқотилиши клубни яримҳимояни зудлик билан кучайтиришга мажбур қилмоқда.

Келаси мавсумда жамоани Лига 1 ва Франция кубогидан ташқари, Европа Чемпионлар Лигасининг шиддатли баҳслари кутиб турибди. Шу боис Раҳмоналиев каби иқтидорли футболчиларни жалб этиш тўлиқ мантиқий ва ўзини оқлайдиган қадамдир».

Йохан Боден (les-transferts.com журналисти):

«"Расинг Клуб де Ланс" таянч яримҳимоячи харид қилишга алоҳида қизиқиш билдирмоқда. Раҳмоналиев янги мавсумда «Сабах» сафида Чемпионлар Лигаси саралашида 6 та учрашувда майдонга тушиб, аллақачон битта голли узатмани амалга оширди.

Унинг улкан салоҳияти ва майдондаги иш ҳажми "Ланс" скаутларида катта қизиқиш уйғотган. Рақобатчи клублар ҳаракат бошламасидан аввал "Ланс" ташаббусни қўлга олиш учун тез орада расмий музокараларга киришиши мумкин».

«Ланс» — ўзбек футболчилари учун Европага энг ишончли кўприк

Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс» сафидаги муваффақиятли ўйинлари ва топ-клублар эътиборига тушиши Франция клубининг Ўзбекистон бозорига бўлган ишончини кескин оширди.

Ҳозирча томонлар ўртасида расмий таклиф йўлланмаган бўлса-да, молиявий шартлар ва трансфер нархи келишилса, Умарали Раҳмоналиев фаолиятида улкан бурилиш ясаб, Франциянинг юқори дивизионига йўл олиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Абдуқодир ҲусановУмарали РаҳмоналиевЛансСабахБрест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Бугун, 06:03«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақидаБугун, 05:51Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Бугун, 05:41Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?