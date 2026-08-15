«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди

·49·Дунё
«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди
Қисқача

Доналд Трамп Эрон устидан узил-кесил ғалаба қозонганидан сўнг Ҳўрмуз бўғозини «АҚШ ҳудуди» деб эълон қилиш ниятида эканини билдирди. У бўғоз ҳозир АҚШ ҳарбий денгиз кучлари назоратида эканини ва Эрон портларига қўйилган қамал «пўлат девор»дек ишлаётганини айтди, бироқ бу қарорнинг ҳуқуқий механизмларини тушунтирмади. Эрон ташқи ишлар вазири ўринбосари Қосим Ғарибободий бўғоз Эрон назоратида қолишини таъкидлаб, Трампнинг даъволарини рад этди.

АҚШ президенти Дональд Трамп глобал энергетика хавфсизлигининг асосий тугуни бўлган Ҳўрмуз бўғози бўйича мисли кўрилмаган баёнот билан чиқди. Нью-Йорк штатидаги полиция академиясида чиқиш қилган Оқ уй раҳбари Эрон устидан узил-кесил ғалаба қозониши билан Ҳўрмуз бўғозини «АҚШ ҳудуди» деб эълон қилиш ниятида эканини маълум қилди.

Трамп айни дамда стратегик сув йўли тўлиқ АҚШ ҳарбий денгиз кучлари назорати остида эканини ва Эрон портларига қўйилган қамал «пўлат девор»дек ишлаётганини таъкидлади:

«Эрон бутунлай мағлуб этилганидан сўнг, тез орада Ҳўрмуз бўғозини Қўшма Штатлар ҳудуди деб эълон қиламан. Ҳозир ҳам аслида вазият шундай — қамал ўрнатганмиз ва биз рухсат бермагунча ҳеч бир кема ўта олмайди».

Шу билан бирга, президент бу қарорнинг халқаро ҳуқуқий механизмлари ёки амалда қандай ижро этилиши бўйича аниқ тушунтириш бермади.

Теҳроннинг жавоби: «Ҳўрмуз Эронники бўлган ва шундай қолади»

Эрон ташқи ишлар вазири ўринбосари Қосим Ғарибободий Трампнинг даъволарини кескин рад этди. Дипломат бўғоз устидан назорат фақат Теҳронга тегишли эканини эслатиб, Вашингтоннинг босимига бўйин эгмасликларини билдирди:

«Ҳўрмуз бўғозини на ижтимоий тармоқдаги постлар, на авиаташувчи кемалар ёки сайловолди нутқлари билан эгаллаб бўлади. Ҳўрмуз Эронники бўлган, Эронники ва шундай бўлиб қолади. Бўғоз фақат Эроннинг амри билан очилади ёки ёпилади».

Жаҳон бозорида танглик: Нефть ва бензин нархи кўтарилмоқда

Дунё бўйича денгиз орқали ташиладиган нефть ва суюлтирилган газнинг салкам бешдан бир қисми ўтадиган Ҳўрмуз бўғозидаги кескинлик глобал бозорларда хавотирни кучайтирди:

  • Нефть нархи: Brent маркали хомашё нархи бир баррель учун 90 долларга яқинлашмоқда;

  • АҚШ ички бозори: Бензин нархи бир галлон учун 4 долларга чиқди. Трамп бу қимматлашувни «Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига йўл қўймаслик бадали» сифатида изоҳлаб, фуқароларни бу вазиятни тўғри қабул қилишга чақирди.

Экспертлар хавотири: Узоқ муддатли ҳарбий иштирокми?

CNN ва халқаро ҳарбий таҳлилчилар қайд этишича, бўғозни АҚШ ҳудуди деб эълон қилиш минтақада чекланмаган муддатга улкан ҳарбий контингентни жойлаштиришни талаб қилади. Бу эса Трампнинг «Эрон билан уруш қисқа ва тезкор бўлади» деган дастлабки ваъдаларига зид келиши мумкин.

Бундан ташқари, Трампнинг аввалроқ Гренландия, Панама каналини назоратга олиш ҳамда Венесуэлани «51-штат»га айлантириш ҳақидаги баёнотлари фонида, экспертлар Ҳўрмуз мавзусини Оқ уйнинг Эронни музокараларда максимал ён беришга мажбурлаш учун қўллаётган оғир геосиёсий босим воситаси сифатида ҳам баҳоламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Дональд ТрампЭронҲормуз бўғозиОқ уйАҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиБугун, 10:46Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиБугун, 09:56«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?Бугун, 09:28АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиБугун, 08:09Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди