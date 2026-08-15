Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажарди

·0·Дунё
Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажарди

Испаниялик профессионал скейбордчи Дани Леон Қуёш тутилиши вақтида бажарган ғайриоддий трюки билан ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди. Спортчи ноёб астрономик ҳодисадан унумли фойдаланиб, сакрашини Қуёш тўлиқ тўсилган энг таъсирли лаҳзага мослаштирди.

Видеода Дани Леон скейбордида юқорига сакраган пайтда унинг ортида Ой Қуёшни бутунлай беркитгани кўринади. Кадрлар гўё спортчи қоронғилашган Қуёш қаршисида ҳавода учиб бораётгандек таассурот уйғотади.

Леон мазкур видеони ижтимоий тармоқда эълон қилиб, бу трюкни ҳаётидаги энг муҳим ҳаракатлардан бири сифатида таърифлаган. Кутилмаган ва жуда аниқ ҳисобланган сакраш акс этган кадрлар қисқа вақт ичида вирусли видеога айланиб, миллионлаб марта томоша қилинган.

Бу трюкнинг яна бир ўзига хос жиҳати — спортчи сакраш вақтини Қуёш тутилиши билан деярли идеал даражада мослаштира олганидир. Шу сабабли оддий скейборд ҳаракати ноёб космик ҳодиса билан уйғунлашиб, фантастик манзарани юзага келтирган.

Маълумот учун, Дани Леон Испаниянинг таниқли профессионал скейбордчиларидан бири бўлиб, 2021 йилда Токио, 2024 йилда эса Париж Олимпиадасида мамлакат шарафини ҳимоя қилган.

2026 йил 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилиши Испания, Португалиянинг айрим ҳудудлари ҳамда Европанинг бошқа қисмларида кўринган. Испания ҳудудида эса бу бир асрдан ортиқ вақт ичида кузатилган илк тўлиқ Қуёш тутилиши бўлди.

Астрономик ҳодиса ва миллиметригача ҳисобланган скейборд трюкининг бир кадрда жамланиши видеонинг асосий қаҳрамонига айланди. Кўплаб интернет фойдаланувчилари эса бу кадрларни оддий спорт видеосидан кўра, табиат ва инсон маҳорати уйғунлашган ноёб лаҳза сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очдиБугун, 10:17Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиБугун, 09:56«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?Бугун, 09:28АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиБугун, 08:09Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди