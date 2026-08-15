Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажарди
Испаниялик профессионал скейбордчи Дани Леон Қуёш тутилиши вақтида бажарган ғайриоддий трюки билан ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди. Спортчи ноёб астрономик ҳодисадан унумли фойдаланиб, сакрашини Қуёш тўлиқ тўсилган энг таъсирли лаҳзага мослаштирди.
Видеода Дани Леон скейбордида юқорига сакраган пайтда унинг ортида Ой Қуёшни бутунлай беркитгани кўринади. Кадрлар гўё спортчи қоронғилашган Қуёш қаршисида ҳавода учиб бораётгандек таассурот уйғотади.
Леон мазкур видеони ижтимоий тармоқда эълон қилиб, бу трюкни ҳаётидаги энг муҳим ҳаракатлардан бири сифатида таърифлаган. Кутилмаган ва жуда аниқ ҳисобланган сакраш акс этган кадрлар қисқа вақт ичида вирусли видеога айланиб, миллионлаб марта томоша қилинган.
Бу трюкнинг яна бир ўзига хос жиҳати — спортчи сакраш вақтини Қуёш тутилиши билан деярли идеал даражада мослаштира олганидир. Шу сабабли оддий скейборд ҳаракати ноёб космик ҳодиса билан уйғунлашиб, фантастик манзарани юзага келтирган.
Маълумот учун, Дани Леон Испаниянинг таниқли профессионал скейбордчиларидан бири бўлиб, 2021 йилда Токио, 2024 йилда эса Париж Олимпиадасида мамлакат шарафини ҳимоя қилган.
2026 йил 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилиши Испания, Португалиянинг айрим ҳудудлари ҳамда Европанинг бошқа қисмларида кўринган. Испания ҳудудида эса бу бир асрдан ортиқ вақт ичида кузатилган илк тўлиқ Қуёш тутилиши бўлди.
Астрономик ҳодиса ва миллиметригача ҳисобланган скейборд трюкининг бир кадрда жамланиши видеонинг асосий қаҳрамонига айланди. Кўплаб интернет фойдаланувчилари эса бу кадрларни оддий спорт видеосидан кўра, табиат ва инсон маҳорати уйғунлашган ноёб лаҳза сифатида баҳоламоқда.
…