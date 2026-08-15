Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин
Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида бугун, 15 август куни кучли шамол ва чанг-тўзон кузатилиши мумкин. Тошкент шаҳрида ҳам шамол тезлиги сезиларли даражада кучайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.
Маълум қилинишича, кундуз куни Бухоро, Навоий, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг айрим жойларида шамол тезлиги 9–14 м/с гача етиши мумкин. Кучайган шамол баъзи ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилишига сабаб бўлади.
Пойтахтда эса шамол тезлиги 10–12 м/с гача кучайиши прогноз қилинган. Айрим жойларда шамол чанг-тўзон билан бирга кузатилиши мумкин.
Мутахассислар бундай об-ҳаво шароитида ҳайдовчиларга йўлларда эҳтиёткорликни оширишни, аҳолига эса заруратсиз очиқ ҳудудларда узоқ қолмасликни тавсия қилмоқда.
Шунингдек, кучли шамол пайтида дарахтлар, электр симлари ва енгил конструкциялар яқинида эҳтиёт чораларига риоя қилиш муҳим.
…