Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солди

·0·Дунё
Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солди

Хитойда кўчада тиз чўкиб, йўловчилардан пул сўраётган гуманоид робот тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлди. Роботнинг одатдагидек юриш ёки мураккаб ҳаракатларни бажариши эмас, балки одамлардан нима сўраётгани интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солди.

Маълумотларга кўра, воқеа Хитойнинг Сичуань провинциясида содир бўлган. Кадрларда гуманоид робот бир тиззасида чўкиб, қўлларини бирлаштирган ҳолда кўчадан ўтаётган одамларга таъзим қилаётгани акс этган.

Робот ёнига эса пул йиғиш учун кичик идиш ва рақамли тўловларни амалга ошириш имконини берувчи QR-код жойлаштирилган. Унинг LED ёзуви ва овоз кучайтиргичи орқали «Қайта зарядлаш учун пулим йўқ» ҳамда «Илтимос, электр энергияси учун тўловга ёрдам беринг» мазмунидаги хабарлар такрорланган.

Хабарларга кўра, мазкур робот Хитойнинг Unitree робототехника компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Unitree G1 гуманоиди бўлиши мумкин. Компаниянинг ушбу модели аввал ҳам ўзининг ғайриоддий ҳаракатлари ва турли тажрибаларда қўлланилиши билан эътибор марказида бўлган.

Видео тарқалиши билан интернет фойдаланувчилари ўртасида турли фикрлар пайдо бўлди. Айримлар ҳазиллашиб, «Энди тиланчиларни ҳам роботлар алмаштиряпти», дея муносабат билдирган бўлса, бошқалар бу ҳолатни сунъий интеллектнинг тобора инсон ҳаётига кириб келаётганига ишора сифатида баҳолади.

Шу билан бирга, видеонинг ҳақиқий мақсади ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Кимдир буни компаниянинг маркетинг тадбири деб ҳисобласа, яна бир гуруҳ бу кўча санъати ёки одамларни қизиқтириш орқали пул йиғишнинг ғайриоддий усули бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиБугун, 10:46«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очдиБугун, 10:17Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиБугун, 09:56«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?Бугун, 09:28АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиБугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди