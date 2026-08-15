Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келади

·0·Техно
Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келади

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва унинг ортиб бораётган энергия эҳтиёжи келгусида Ер юзидаги жисмоний чекловларга дуч келиши кутилмоқда. Тадбиркор ва муҳандис Илон Маскнинг маълум қилишича, тахминан 2029-йилга бориб орбитада жойлашган ҳисоблаш марказлари сунъий интеллект қувватларини янада оширишнинг ягона имкониятига айланиши мумкин. Мазкур ёндашув замонавий технологиялар оламида юзага келаётган энергетик танқислик ва инфратузилма муаммоларини ҳал қилишнинг янги босқичи сифатида қаралаётгани билан муҳимдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу стратегик бурилишга асосий сабаб сифатида электр энергиясининг етишмаслиги ҳамда ер устида янги йирик обектларни қуриш учун зарур бўлган рухсатномаларни олишдаги қийинчиликлар кўрсатилмоқда. Ер шарида сунъий интеллект маълумотлар марказларининг электр энергиясини истеъмол қилиш кўрсаткичлари кескин ошиб бораётгани фонида, космик инфратузилма гоясига қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда.

Космик кластерлар ва энергия муаммоси

Мутахассирларнинг фикрича, асосий гоя улкан ҳисоблаш кластерларини бевосита орбитага жойлаштиришдан иборат. Бу ерда улар ерусти энергия тармоқларига ортиқча юклама бермаган ҳолда, қуёш панеллари орқали узлуксиз ва тўғридан-тўғри энергия олиш имкониятига эга бўладилар. Бундай ечим Ер экологиясига салбий таъсирни камайтирган ҳолда, ҳисоблаш қувватларини чексиз кенгайтириш йўлини очиб беради.

Аввалроқ, 2026-йилнинг феврал ойида SpaceX ва xAI компанияларининг бирлашуви эълон қилинган эди. Ўшанда бирлашган тузилманинг бош мақсади сифатида орбитада маълумотлар марказларини ишга тушириш ва «ақлли Қуёш» тизимини яратиш белгилангани маълум қилинган эди. Илон Маск ўшанда илк бор икки-уч йил ичида космосда ҳисоблаш қувватларини жойлаштириш ер устидаги ечимларга қараганда иқтисодий жиҳатдан анча фойдали бўлишини таъкидлаган эди.

Лойиҳа олдидаги техник тўсиқлар

Бироқ, ушбу улкан ташаббус йўлида жиддий тўсиқлар ва скептик қарашлар ҳам мавжуд. Жумладан, 2026-йилнинг апрел ойида SpaceX компаниясининг ўз ичида ҳам орбитал сунъий интеллект марказларининг тижорий жиҳатдан қанчалик ҳаётий эканлигига шубҳалар борлиги аниқланган эди. Компания олдиндан рўйхатдан ўтказиш ҳужжатларида лойиҳанинг техник жиҳатдан ўта мураккаблигини ва бутун стратегия Starship ракетасининг муваффақиятли парвозларига боғлиқ эканини тан олган.

Шунингдек, 2026-йил июл ойида Илон Маск ва OpenAI раҳбари Сем Алтман ўртасида юзага келган оммавий баҳс космик маълумотлар марказлари муаммолари ҳали тўлиқ ҳал этилмаганини кўрсатди. Маълум бўлишича, орбитал инфратузилмани оммавий равишда жойлаштириш арзон кўп мартали учириш воситалари ва сунъий йўлдошларнинг саноат миқёсидаги ишлаб чиқариши йўқлиги сабабли кечикмоқда. Бундай имкониятлар эса фақат 2030-йиллардагина тўлақонли юзага келиши мумкин.

Илон МаскСунъий интеллектSpaceXStarshipТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиiPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиБугун, 09:22Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиГееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиБугун, 01:50SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди