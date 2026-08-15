Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлди
Тожикистоннинг Дарвоз туманида Афғонистон ҳудудидан отилган ўқ 21 ёшли аёлнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлди. Ҳодиса 13 август куни Панж дарёси яқинидаги Даштак қишлоғида содир бўлган ва аёл воқеа жойида вафот этган. Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги Афғонистоннинг Бадахшон вилоятидаги қуролли тўқнашувлар чегара хавфсизлигига таҳдид солаётганини билдирди.
Тожикистоннинг Дарвоз туманида Афғонистон ҳудудидан ўқ узилиши оқибатида 21 ёшли аёл ҳалок бўлди. Бу ҳақда Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик маълумотига кўра, ҳодиса 13 август куни Панж дарёси яқинида содир бўлган. Афғонистон томонидан очилган ўқ Тожикистон соҳилидаги Дарвоз туманига қарашли Даштак қишлоғида яшаётган аёлга теккан ва у воқеа жойида ҳалок бўлган.
Тожикистон томони сўнгги кунларда Афғонистоннинг Бадахшон вилоятида қуролли тўқнашувлар кучайганини билдирган. У ерда «Толибон» ҳаракати ва унга мухолиф кучлар ўртасидаги жанговар ҳаракатлар чегара ҳудудларида хавфсизлик билан боғлиқ хавотирларни кучайтирмоқда.
Расмий Душанбе шунингдек, Афғонистон ҳудудидан узилган ўқлар натижасида Тожикистоннинг давлат ҳаво ҳудуди бузилгани ва чегара яқинидаги айрим аҳоли хонадонларига зарар етказилганини маълум қилди.
Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги Афғонистон томонини давлат чегарасининг дахлсизлигини ҳурмат қилишга чақирди. Шунингдек, келгусида бундай ҳодисалар такрорланишининг олдини олиш учун зарур ва самарали чоралар кўриш сўралди.
Маълумот учун, Афғонистоннинг Бадахшон вилояти Тожикистоннинг Дарвоз тумани ҳамда Ғарбий Помир ҳудудлари билан чегарадош. Ҳудуддаги қуролли тўқнашувлар чегарага яқин аҳоли хавфсизлиги масаласини яна кун тартибига олиб чиқмоқда.
…