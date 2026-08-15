Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлди

·42·Дунё
Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлди
Қисқача

Тожикистоннинг Дарвоз туманида Афғонистон ҳудудидан отилган ўқ 21 ёшли аёлнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлди. Ҳодиса 13 август куни Панж дарёси яқинидаги Даштак қишлоғида содир бўлган ва аёл воқеа жойида вафот этган. Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги Афғонистоннинг Бадахшон вилоятидаги қуролли тўқнашувлар чегара хавфсизлигига таҳдид солаётганини билдирди.

Тожикистоннинг Дарвоз туманида Афғонистон ҳудудидан ўқ узилиши оқибатида 21 ёшли аёл ҳалок бўлди. Бу ҳақда Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.

Вазирлик маълумотига кўра, ҳодиса 13 август куни Панж дарёси яқинида содир бўлган. Афғонистон томонидан очилган ўқ Тожикистон соҳилидаги Дарвоз туманига қарашли Даштак қишлоғида яшаётган аёлга теккан ва у воқеа жойида ҳалок бўлган.

Тожикистон томони сўнгги кунларда Афғонистоннинг Бадахшон вилоятида қуролли тўқнашувлар кучайганини билдирган. У ерда «Толибон» ҳаракати ва унга мухолиф кучлар ўртасидаги жанговар ҳаракатлар чегара ҳудудларида хавфсизлик билан боғлиқ хавотирларни кучайтирмоқда.

Расмий Душанбе шунингдек, Афғонистон ҳудудидан узилган ўқлар натижасида Тожикистоннинг давлат ҳаво ҳудуди бузилгани ва чегара яқинидаги айрим аҳоли хонадонларига зарар етказилганини маълум қилди.

Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги Афғонистон томонини давлат чегарасининг дахлсизлигини ҳурмат қилишга чақирди. Шунингдек, келгусида бундай ҳодисалар такрорланишининг олдини олиш учун зарур ва самарали чоралар кўриш сўралди.

Маълумот учун, Афғонистоннинг Бадахшон вилояти Тожикистоннинг Дарвоз тумани ҳамда Ғарбий Помир ҳудудлари билан чегарадош. Ҳудуддаги қуролли тўқнашувлар чегарага яқин аҳоли хавфсизлиги масаласини яна кун тартибига олиб чиқмоқда.

ТожикистонАфғонистонТолибонБадахшонДушанбе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиБугун, 10:55Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиБугун, 10:46«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очдиБугун, 10:17Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиБугун, 09:56«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?Бугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди