Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтарди
Япониянинг шимолидаги Хиросаки шаҳрида юзлаб кўнгиллилар 400 тоннали Хиросаки қалъаси минорасини 11 йил аввал кўчирилган асл жойига қайтариш учун бирлашди. Улар асрлардан бери қўлланиб келаётган анъанавий усулдан фойдаланиб, улкан иншоотни инсон кучи ёрдамида аста-секин силжитмоқда.
Шанба кунидан бошлаб тахминан 80 кишидан иборат гуруҳлар навбат билан арқонларни тортиб, қалъанинг уч қаватли ёғоч минорасини бир неча сантиметрдан ҳаракатлантирмоқда. Сўнгги жараёнда хорижликлар ҳам иштирок этган бўлиб, жами 4 мингга яқин киши минорани қарийб 5 метрга асл жойи томон силжитишга ҳисса қўшган.
Минора 2015 йилда уни қўллаб турган тош деворларни таъмирлаш учун 80 метрга кўчирилган эди. Тарихий иншоотни бузиб қисмларга ажратмаслик мақсадида муҳандислар уни бутун ҳолича кўтариб, металл релслар орқали вақтинчалик платформага жойлаштирган.
Қалъа ва тарих ишқибози 46 ёшли Азуса Нимия эса Япониянинг Симанэ ҳудудидан махсус келиб, кўчириш ишларига қўшилди. У бу жараённи «умрда бир марта бериладиган, қимматли ва бетакрор хотира» деб атади.
Маҳаллий ҳокимият сентябрь ойида оғир техника ёрдамида кўчиришни якунлашни, минорани эса ноябрь ойида доимий равишда пойдеворига ўрнатишни режалаштирмоқда. Том ва фасадлар қайта тиклангандан сўнг қалъани жамоатчилик учун тўлиқ очиш 2033 йилга мўлжалланган.
Асрлардан қолган анъана давом этмоқда
Мазкур жараён «хикия» деб аталадиган, Японияда иншоотларни инсон кучи билан кўчиришга хизмат қилган қадимий усулга асосланган. Лойиҳа раҳбари Кенсуке Хаясака бу усул орқали одамларга тарихни нафақат ўрганиш, балки уни амалда ҳис қилиш имкони яратилаётганини таъкидлади.
Хиросаки қалъаси минораси XVII асрда яшин зарбаси туфайли вайрон бўлган ва XIX аср бошларида қайта қурилган. Кейинчалик тош пойдеворлар мустаҳкамлиги билан боғлиқ хавотирлар сабаб минора кўчирилган ва 1915 йилда асл жойига қайтарилган.
Бу сафарги ишлар ҳам тарихий иншоотни сақлаб қолиш ва уни қорли мавсумдан олдин пойдеворига мустаҳкам ўрнатишга қаратилган.
Кўчиришда иштирок этганлар орасида 82 ёшли Кацумӣ Тэрада ҳам бор. У 11 йил аввалги кўчиришда ҳам қатнашган. Тэрада ўшанда миноранинг қайта жойига қайтарилишини кўришгача яшашига шубҳа қилганини, аммо ҳозир ҳам соғ-саломат эканини айтди.
Шу тариқа, Хиросакидаги 400 тоннали тарихий минорани қайтариш жараёни нафақат қайта тиклаш ишлари, балки авлодларни бирлаштирган ноёб тарихий воқеага айланмоқда.
…