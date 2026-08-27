Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтарди

·5·Дунё
Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтарди

Япониянинг шимолидаги Хиросаки шаҳрида юзлаб кўнгиллилар 400 тоннали Хиросаки қалъаси минорасини 11 йил аввал кўчирилган асл жойига қайтариш учун бирлашди. Улар асрлардан бери қўлланиб келаётган анъанавий усулдан фойдаланиб, улкан иншоотни инсон кучи ёрдамида аста-секин силжитмоқда.

Шанба кунидан бошлаб тахминан 80 кишидан иборат гуруҳлар навбат билан арқонларни тортиб, қалъанинг уч қаватли ёғоч минорасини бир неча сантиметрдан ҳаракатлантирмоқда. Сўнгги жараёнда хорижликлар ҳам иштирок этган бўлиб, жами 4 мингга яқин киши минорани қарийб 5 метрга асл жойи томон силжитишга ҳисса қўшган.

Минора 2015 йилда уни қўллаб турган тош деворларни таъмирлаш учун 80 метрга кўчирилган эди. Тарихий иншоотни бузиб қисмларга ажратмаслик мақсадида муҳандислар уни бутун ҳолича кўтариб, металл релслар орқали вақтинчалик платформага жойлаштирган.

Қалъа ва тарих ишқибози 46 ёшли Азуса Нимия эса Япониянинг Симанэ ҳудудидан махсус келиб, кўчириш ишларига қўшилди. У бу жараённи «умрда бир марта бериладиган, қимматли ва бетакрор хотира» деб атади.

Маҳаллий ҳокимият сентябрь ойида оғир техника ёрдамида кўчиришни якунлашни, минорани эса ноябрь ойида доимий равишда пойдеворига ўрнатишни режалаштирмоқда. Том ва фасадлар қайта тиклангандан сўнг қалъани жамоатчилик учун тўлиқ очиш 2033 йилга мўлжалланган.

Асрлардан қолган анъана давом этмоқда

Мазкур жараён «хикия» деб аталадиган, Японияда иншоотларни инсон кучи билан кўчиришга хизмат қилган қадимий усулга асосланган. Лойиҳа раҳбари Кенсуке Хаясака бу усул орқали одамларга тарихни нафақат ўрганиш, балки уни амалда ҳис қилиш имкони яратилаётганини таъкидлади.

Хиросаки қалъаси минораси XVII асрда яшин зарбаси туфайли вайрон бўлган ва XIX аср бошларида қайта қурилган. Кейинчалик тош пойдеворлар мустаҳкамлиги билан боғлиқ хавотирлар сабаб минора кўчирилган ва 1915 йилда асл жойига қайтарилган.

Бу сафарги ишлар ҳам тарихий иншоотни сақлаб қолиш ва уни қорли мавсумдан олдин пойдеворига мустаҳкам ўрнатишга қаратилган.

Кўчиришда иштирок этганлар орасида 82 ёшли Кацумӣ Тэрада ҳам бор. У 11 йил аввалги кўчиришда ҳам қатнашган. Тэрада ўшанда миноранинг қайта жойига қайтарилишини кўришгача яшашига шубҳа қилганини, аммо ҳозир ҳам соғ-саломат эканини айтди.

Шу тариқа, Хиросакидаги 400 тоннали тарихий минорани қайтариш жараёни нафақат қайта тиклаш ишлари, балки авлодларни бирлаштирган ноёб тарихий воқеага айланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиВафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиБугун, 20:47Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Бугун, 20:44Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Бугун, 20:38Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Бугун, 20:31Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди