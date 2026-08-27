Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилди

·36·Дунё
Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилди

Шотландия соҳиллари яқинида қарийб 400 йил аввал чўкиб кетган қироллик кемаси — “Blessing of Burntisland” қолдиқлари топилган бўлиши мумкин. Мутахассислар дастлабки маълумотларга кўра, кема бортида бугунги қийматда қарийб 20 миллион фунт стерлингга тенг бойлик бўлганини тахмин қилмоқда. Топилма тарихий аҳамияти билан бир қаторда, унинг бортидаги қимматбаҳо юклар туфайли ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.

Маълумотларга кўра, мазкур кема Англия қироли Карл I га тегишли бўлган. У 1633 йил июль ойида қиролнинг тож кийиш маросими вақтида Файф ҳудудидан Лейт порти томон йўл олган. Бироқ сафар давомида кучли бўрон кўтарилиб, кема Форт қўлтиғида чўкиб кетган.

Кема тахминан 18 метр узунликда бўлган. Унинг бортида қирол Карл I нинг шахсий буюмлари ҳамда бошқа қимматбаҳо юклар бўлган. Фожиали ҳодиса оқибатида 35 нафар йўловчи ва экипаж аъзосидан фақат икки киши омон қолган.

Чўкиб кетган кемани аниқлаш мақсадида ишқибозлар қарийб 30 йил давомида изланиш олиб борган. Аммо Форт қўлтиғининг лойқа ва кўриш қийин бўлган сувлари аввалги қидирув ишларини мураккаблаштирган. Сув остида сканерлаш технологияларининг ривожланиши эса мутахассисларга янги имкониятлар эшигини очган.

Charles Wrex Project лойиҳаси вакиллари яқинда кеманинг ўзига тегишли бўлиши мумкин бўлган ёғоч бўлагини аниқлаган. Бу топилма мутахассисларда “Blessing of Burntisland” кемасининг эҳтимолий жойлашуви аниқланган бўлиши мумкин, деган умид уйғотган.

Шу билан бирга, лойиҳа директори ва “Burntisland Heritage” ташкилоти раҳбари Иэн Арчибальд ҳозирча кеманинг аниқ топилгани ҳақида қатъий хулоса қилишга эрта эканини таъкидлаган.

Унинг сўзларига кўра, мутахассислар тарихий кема қолдиқлари бўлиши эҳтимол қилинган ҳудудни аниқлаган. Аммо айнан шу топилма “Blessing of Burntisland” кемасига тегишли эканини ҳали тасдиқлашнинг имкони йўқ. Топилган ёғоч намунасининг қайси кемага тегишли экани ҳам ҳозирча номаълум.

Кейинги босқичда ёғоч намунасини радиокарбон усулида текшириш режалаштирилган. Шунингдек, сув остидаги ҳудуд янада батафсил ўрганилиб, у ерда бошқа буюмлар ёки кема қолдиқлари мавжудлиги аниқланади.

Қайд этилишича, Форт қўлтиғи тубида 500 га яқин кема ҳалокати қайд этилган. Шу боис мазкур топилманинг айнан қироллик кемасига тегишли эканини исботлаш учун қўшимча тадқиқот ва текширувлар талаб этилади.

Агар тахминлар тасдиқланса, қарийб тўрт аср аввал чўкиб кетган қироллик кемасининг топилиши Шотландия денгиз тарихи учун муҳим кашфиётлардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиБугун, 21:57Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Бугун, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Бугун, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди