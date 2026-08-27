Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?
Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Европа Чемпионлар лигасининг янги форматдаги умумий босқичига йўлланмани қўлга киритиб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Клуб раҳбарияти ушбу улкан тарихий натижа учун футболчиларни жиддий молиявий мукофот билан тақдирлашга қарор қилди.
Озарбайжоннинг нуфузли Sport24.az нашри берган маълумотга кўра, саралашнинг ҳал қилувчи баҳсларида майдонга тушиб, жамоанинг умумий босқичга чиқишига муносиб ҳисса қўшган ҳар бир футболчига 60 минг манат (тахминан 35 минг АҚШ доллари) миқдорида махсус бонус берилади.
Ўзбекистонлик легионернинг ҳал қилувчи голи
Мукофот пулини тўлиқ ҳажмда оладиган асосий таркиб юлдузлари орасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев ҳам бор:
«Ҳапоэл»га қарши ёрқин ўйин: Ўзбек футболчиси саралашнинг ҳал қилувчи плей-офф босқичида исроилликларнинг «Ҳапоэл» клубига қарши кечган жавоб учрашувида (5:2) ажойиб гол уриб, жамоасининг йирик ҳисобдаги ғалабасини мустаҳкамлади;
35 минг долларлик эътироф: Раҳмоналиев майдондаги фаол ҳаракатлари ва урган голи эвазига асосий 60 минг манатлик (35 000 доллар) тўлиқ бонусга эга бўлди.
Захира футболчилари учун тўловлар тартиби
Клуб раҳбарияти қайдномага киритилган, аммо майдонга тушмаган ўйинчиларни ҳам эътиборсиз қолдирмади:
50 фоизлик ставка: Плей-оффнинг иккинчи баҳсида захира ўриндиғида қолган футболчилар умумий мукофот фондининг ярмини, яъни 30 минг манат (тахминан 17,5 минг АҚШ доллари) миқдоридаги пулни қўлга киритади.
Эндиликда Умарали Раҳмоналиев ва унинг жамоаси Чемпионлар лигасининг умумий босқичида қитъанинг гранд клубларига қарши саф тортади.
…