Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?

·3·Спорт
Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?

Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Европа Чемпионлар лигасининг янги форматдаги умумий босқичига йўлланмани қўлга киритиб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Клуб раҳбарияти ушбу улкан тарихий натижа учун футболчиларни жиддий молиявий мукофот билан тақдирлашга қарор қилди.

Озарбайжоннинг нуфузли Sport24.az нашри берган маълумотга кўра, саралашнинг ҳал қилувчи баҳсларида майдонга тушиб, жамоанинг умумий босқичга чиқишига муносиб ҳисса қўшган ҳар бир футболчига 60 минг манат (тахминан 35 минг АҚШ доллари) миқдорида махсус бонус берилади.

Ўзбекистонлик легионернинг ҳал қилувчи голи

Мукофот пулини тўлиқ ҳажмда оладиган асосий таркиб юлдузлари орасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев ҳам бор:

  • «Ҳапоэл»га қарши ёрқин ўйин: Ўзбек футболчиси саралашнинг ҳал қилувчи плей-офф босқичида исроилликларнинг «Ҳапоэл» клубига қарши кечган жавоб учрашувида (5:2) ажойиб гол уриб, жамоасининг йирик ҳисобдаги ғалабасини мустаҳкамлади;

  • 35 минг долларлик эътироф: Раҳмоналиев майдондаги фаол ҳаракатлари ва урган голи эвазига асосий 60 минг манатлик (35 000 доллар) тўлиқ бонусга эга бўлди.

Захира футболчилари учун тўловлар тартиби

Клуб раҳбарияти қайдномага киритилган, аммо майдонга тушмаган ўйинчиларни ҳам эътиборсиз қолдирмади:

  • 50 фоизлик ставка: Плей-оффнинг иккинчи баҳсида захира ўриндиғида қолган футболчилар умумий мукофот фондининг ярмини, яъни 30 минг манат (тахминан 17,5 минг АҚШ доллари) миқдоридаги пулни қўлга киритади.

Эндиликда Умарали Раҳмоналиев ва унинг жамоаси Чемпионлар лигасининг умумий босқичида қитъанинг гранд клубларига қарши саф тортади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайдиБугун, 20:22«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Бугун, 20:19Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиАнглия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиБугун, 18:29Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиОктагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиБугун, 15:38Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)