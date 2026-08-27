Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтди

·0·Техно
Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтди

Таниқли ixbt.com нашри хабар қилишича, яқиндагина тақдим этилган Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони илк синовлардан ўтди ва унинг батарея қуввати бўйича натижалари эълон қилинди. Модел ўзининг улкан аккумулятори билан эътиборни тортган бўлса-да, автономлик борасида бироз кутилмаган натижаларни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, янги қурилма версиясига кўра 10 000 мАч ёки 9210 мАч сиғимли батарея билан жиҳозланади. Мутахассислар синов жараёнида айнан энг йирик аккумуляторга эга версияни синовдан ўтказишди ва натижалар технология ихлосмандларида турли муҳокамаларни келтириб чиқарди.

Автономлик ва қувват олиш имкониятлари

ГСМ Арена нашри ўтказган тест синовларида Redmi Ноте 17 Pro Max модели 22 соату 31 дақиқа давомида фаол ишлашга қодирлигини кўрсатди. Бу ўз-ўзидан жуда юқори натижа ҳисобланса-да, смартфон бозордаги баъзи рақибларидан ортда қолди.

Хусусан, ундан кичикроқ — 8500 мАч сиғимли аккумуляторга эга бўлган Поко X8 Pro Max модели аввалги синовларда 25 соату 21 дақиқа натижа кўрсатиб, йирикроқ батареяли янги флагманни ортда қолдирганди. Шунга қарамай, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max ҳам кундалик фойдаланиш учун ўта чидамли эканини амалда исботлади.

Жумладан, қурилма қўнғироқлар режимида 64 соатдан ортиқ, узлуксиз равишда кино томоша қилиш жараёнида эса қарийб 38 соат давомида қувватни сақлаб тура олади. Шунингдек, 100 В қувват олиш технологияси эвазига батареяни бор-йўғи ярим соатда 52 фоизга, тўлиқ қувватга эса атиги бир соатда тўлдириш мумкин.

Қурилманинг асосий хусусиятлари ва камчиликлари

Мутахассислар смартфоннинг бошқа жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, юқори нархга нисбатан унумдорлик бироз вазмин экани, экран сифати эса юқори даражада экани таъкидланди.

Шунингдек, фото ва видео тасвирга олиш сифати бюджет даражасидаги датчикларга қарамай яхши чиқиши қайд этилди. Бироқ қурилманинг оғирлиги 230 граммни ташкил этиши баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкин — гигант аккумулятор смартфонни сезиларли даражада оғирлаштирган.

XiaomiRedmi Ноте 17 Pro MaxСмартфонБатареяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиБугун, 21:28Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиБугун, 20:51Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиБугун, 20:29iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда