Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтди
Таниқли ixbt.com нашри хабар қилишича, яқиндагина тақдим этилган Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони илк синовлардан ўтди ва унинг батарея қуввати бўйича натижалари эълон қилинди. Модел ўзининг улкан аккумулятори билан эътиборни тортган бўлса-да, автономлик борасида бироз кутилмаган натижаларни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, янги қурилма версиясига кўра 10 000 мАч ёки 9210 мАч сиғимли батарея билан жиҳозланади. Мутахассислар синов жараёнида айнан энг йирик аккумуляторга эга версияни синовдан ўтказишди ва натижалар технология ихлосмандларида турли муҳокамаларни келтириб чиқарди.
Автономлик ва қувват олиш имкониятлариГСМ Арена нашри ўтказган тест синовларида Redmi Ноте 17 Pro Max модели 22 соату 31 дақиқа давомида фаол ишлашга қодирлигини кўрсатди. Бу ўз-ўзидан жуда юқори натижа ҳисобланса-да, смартфон бозордаги баъзи рақибларидан ортда қолди.
Хусусан, ундан кичикроқ — 8500 мАч сиғимли аккумуляторга эга бўлган Поко X8 Pro Max модели аввалги синовларда 25 соату 21 дақиқа натижа кўрсатиб, йирикроқ батареяли янги флагманни ортда қолдирганди. Шунга қарамай, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max ҳам кундалик фойдаланиш учун ўта чидамли эканини амалда исботлади.
Жумладан, қурилма қўнғироқлар режимида 64 соатдан ортиқ, узлуксиз равишда кино томоша қилиш жараёнида эса қарийб 38 соат давомида қувватни сақлаб тура олади. Шунингдек, 100 В қувват олиш технологияси эвазига батареяни бор-йўғи ярим соатда 52 фоизга, тўлиқ қувватга эса атиги бир соатда тўлдириш мумкин.
Қурилманинг асосий хусусиятлари ва камчиликлариМутахассислар смартфоннинг бошқа жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, юқори нархга нисбатан унумдорлик бироз вазмин экани, экран сифати эса юқори даражада экани таъкидланди.
Шунингдек, фото ва видео тасвирга олиш сифати бюджет даражасидаги датчикларга қарамай яхши чиқиши қайд этилди. Бироқ қурилманинг оғирлиги 230 граммни ташкил этиши баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкин — гигант аккумулятор смартфонни сезиларли даражада оғирлаштирган.
…