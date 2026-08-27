Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушди

·1·Дунё
Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушди

Гарвард тиббиёт мактаби собиқ морг мудири томонидан донорларнинг жасад қисмлари ўғирланиб, қора бозорда сотилгани билан боғлиқ даъволарни ҳал қилиш учун 53 миллион доллар тўлашга келишди. Келишув ҳали суд томонидан тасдиқланиши керак.

Гарвард тиббиёт мактаби деканлари Жорж К. Дейли ва Бернард С. Чанг собиқ морг мудири Седрик Ложнинг қилмишларини “жирканч ва қабул қилиб бўлмайдиган” деб атаб, бу муассаса қадриятларига жиддий хиёнат эканини таъкидлади.

Келишув доирасида жами 53 миллион долларлик иккита жамғарма ташкил этилади. Маблағлар жасадлари нотўғри муомала қилинган ёки сотилган бўлиши мумкин бўлган донорларнинг 47 нафар яқини томонидан киритилган даъволарни ҳал қилишга йўналтирилади.

Келишув 2018 йил 1 январдан 2023 йил 31 мартгача Гарварднинг Анатомик ҳадя дастури орқали ўз танасини тиббий таълим ва тадқиқотларга бағишлаган инсонларнинг яқинларига тааллуқли бўлади.

Гарвард Лож айнан қайси донорларнинг жасад қисмларини олиб кетганини аниқлай олмаслигини билдирган. Университет 2023 йилда у қўлга олинганидан кейин федерал терговчилар маълумотлари ва бошқа ҳужжатларни ўрганиб, эҳтимол жабрланган донорларни аниқлашга ҳаракат қилган.

Лож ўтган йили инсон жасад қисмларини ўғирлаш ва сотишда айбини тан олганидан сўнг 8 йилга қамалган. Прокурорлар у жасадлардан мия, тери, қўл ва юз қисмларини олиб, Пенсильвания ва бошқа штатлардаги харидорларга юборганини маълум қилган.

Унинг рафиқаси Дениз Лож ҳам унга ёрдам бергани учун бир йилдан ортиқ муддатга қамалган. Лождан жасад қисмларини сотиб олган яна олти киши ҳам айбини тан олиб, қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Жиноятнинг энг даҳшатли ҳолатларидан бирида Лож инсон терисини уни махсус ишлов бериб, китоб муқоваси тайёрлашда ишлатмоқчи бўлган харидорга етказиб берган.

Одатда Гарвардда тиббий таълим ва тадқиқотларда фойдаланилган донор жасадлари оилаларга қайтарилади ёки кремация қилинади. Лож эса кремациядан олдин жасад қисмларини олиб кетган. Университет бу ишлар унинг рухсатисиз амалга оширилганини таъкидлаган.

Келишувга мувофиқ, Гарвард жабрланган оилаларга Ложнинг ҳаракатларини қораловчи расмий баёнот тақдим этади. Шунингдек, 2027–2028 ўқув йилидан анатомик донорлар шарафига тиббиёт талабалари учун ҳар йили молиявий ёрдам стипендияси таъсис этиш режалаштирилган.

Университет, шунингдек, 2023 йилда Анатомик ҳадя дастурини текширган мустақил экспертлар комиссияси тавсияларини амалга оширганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Бугун, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Бугун, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиБугун, 21:28Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди