Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатди
Кимдир чипсни сотиб олиб, еб бўлгач қутисини ташлаб юборади. Америкалик Сонни Молина эса аксинча, бу қутиларни йиғиб, улардан бутун бошли ғайриоддий коллекция яратди.
АҚШлик коллекционер дунёнинг турли мамлакатларидан келтирилган 1262 та турли Pringles қутиларини жамлаб, жаҳон рекордини ўрнатди. Унинг натижаси 2025 йил 9 апрель куни расман қайд этилган.
Соннининг коллекцияси оддий чипс қутиларидан иборат эмас. Улар орасида турли мамлакатларда сотилган, ташқи кўриниши ва таъмлари билан бир-биридан фарқ қиладиган Pringles қутилари бор. Уларнинг ҳар бири турли ҳудудлар ва йилларда чиқарилган маҳсулотлар билан боғлиқ.
Энг қадрли қути онасини эслатади
Сонни Молина учун коллекциядаги энг қимматли қутилардан бири — 1980-йилларга оид эски сариқ рангли Pringles қутиси. Унинг айтишича, бу қути болалигида онаси олиб берган Pringles'ни эслатади. Шу сабабли мазкур буюм у учун оддий коллекция эмас, балки болалик хотиралари билан боғлиқ қимматли эсдалик ҳисобланади.
Бироқ Pringles қутилари Соннининг ягона қизиқиши эмас. У турли ноодатий буюмларни йиғиш бўйича ҳам бир нечта жаҳон рекордларига эга. Унинг уйида миниатюра скейтбордлар, бармоқ қўғирчоқлари, туз ва мурч пакетчалари ҳамда бошқа ғайриоддий коллекциялар жамланган.
…