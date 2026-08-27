Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатди

·12·Дунё
Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатди

Кимдир чипсни сотиб олиб, еб бўлгач қутисини ташлаб юборади. Америкалик Сонни Молина эса аксинча, бу қутиларни йиғиб, улардан бутун бошли ғайриоддий коллекция яратди.

АҚШлик коллекционер дунёнинг турли мамлакатларидан келтирилган 1262 та турли Pringles қутиларини жамлаб, жаҳон рекордини ўрнатди. Унинг натижаси 2025 йил 9 апрель куни расман қайд этилган.

Do'kon peshtaxtasida ko'p sonli turli xil Pringles chiplari qutilari terilgan.

Соннининг коллекцияси оддий чипс қутиларидан иборат эмас. Улар орасида турли мамлакатларда сотилган, ташқи кўриниши ва таъмлари билан бир-биридан фарқ қиладиган Pringles қутилари бор. Уларнинг ҳар бири турли ҳудудлар ва йилларда чиқарилган маҳсулотлар билан боғлиқ.

Энг қадрли қути онасини эслатади

Сонни Молина учун коллекциядаги энг қимматли қутилардан бири — 1980-йилларга оид эски сариқ рангли Pringles қутиси. Унинг айтишича, бу қути болалигида онаси олиб берган Pringles'ни эслатади. Шу сабабли мазкур буюм у учун оддий коллекция эмас, балки болалик хотиралари билан боғлиқ қимматли эсдалик ҳисобланади.

Rangli kiyimdagi kishi stol ustiga terilgan ko‘plab finqerbordlar yonida turibdi.

Бироқ Pringles қутилари Соннининг ягона қизиқиши эмас. У турли ноодатий буюмларни йиғиш бўйича ҳам бир нечта жаҳон рекордларига эга. Унинг уйида миниатюра скейтбордлар, бармоқ қўғирчоқлари, туз ва мурч пакетчалари ҳамда бошқа ғайриоддий коллекциялар жамланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Бугун, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Бугун, 21:40Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиБугун, 21:28Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди