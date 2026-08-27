Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...
Ижтимоий тармоқларда Яманда ҳусийлар (Ансоруллоҳ) ҳаракати назоратидаги ҳудудда тасвирга олинган ҳайратланарли видеолавҳа кенг тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Кадрларда оммавий диний-сиёсий тадбирга келаётган маҳаллий аҳолини махсус текширувдан ўтказаётган ҳарбийларнинг хатти-ҳаракатлари акс этган. Энг қизиғи, соқчилар фуқароларнинг елкасида осилиб турган Калашников автоматлари ёки белидаги миллий ханжарларига умуман эътибор қаратмаган.
Кураш нимага қарши? Портловчи камарлар ва яширин хавфлар
Тасвирларда кўриниб турганидек, хавфсизлик хизмати ходимлари майдонга кираётган ҳар бир эркакни синчковлик билан пайпаслаб чиқмоқда:
Мақсадли текширув: Соқчилар фақатгина кийим остига яширилган худкушлик камарлари (шаҳидлик белбоғлари) ва қўлбола портловчи қурилмаларни қидирмоқда;
Бош ва кийим ичи: Текширувчилар одамларнинг бўйин орқаси, кийим қатламлари ва қўлтиқ ости ҳудудларини диққат билан текшириб, портловчи модда йўқлигига ишонч ҳосил қилмоқда.
Автомат ва ханжар — Яманда кундалик ҳаёт тарзи
Кўпчилик кузатувчиларни ҳайратга солган жиҳат — кираётган фуқароларнинг очиқ-ойдин қуролланган бўлишидир:
Анъанавий атрибут: Яман маданияти ва уруш йилларида шаклланган воқеликка кўра, автомат (АК-47), пистолет ҳамда миллий «жанбия» ханжарлари эркакларнинг кундалик кийими ва ажралмас шахсий буюми ҳисобланади;
Қуролга кўз юмиш: Ҳусийлар учун оммавий тадбирга қурол билан келиш одатий ҳол бўлгани сабабли, улар очиқ осилган ўқотар қуролларни олиб қўйишмайди, балки фақат тўсатдан портлаш хавфини туғдирувчи яширин мосламаларни зарарсизлантиришга эътибор қаратмоқда.
…