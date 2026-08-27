Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...

·3·Дунё
Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...

Ижтимоий тармоқларда Яманда ҳусийлар (Ансоруллоҳ) ҳаракати назоратидаги ҳудудда тасвирга олинган ҳайратланарли видеолавҳа кенг тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Кадрларда оммавий диний-сиёсий тадбирга келаётган маҳаллий аҳолини махсус текширувдан ўтказаётган ҳарбийларнинг хатти-ҳаракатлари акс этган. Энг қизиғи, соқчилар фуқароларнинг елкасида осилиб турган Калашников автоматлари ёки белидаги миллий ханжарларига умуман эътибор қаратмаган.

Кураш нимага қарши? Портловчи камарлар ва яширин хавфлар

Тасвирларда кўриниб турганидек, хавфсизлик хизмати ходимлари майдонга кираётган ҳар бир эркакни синчковлик билан пайпаслаб чиқмоқда:

  • Мақсадли текширув: Соқчилар фақатгина кийим остига яширилган худкушлик камарлари (шаҳидлик белбоғлари) ва қўлбола портловчи қурилмаларни қидирмоқда;

  • Бош ва кийим ичи: Текширувчилар одамларнинг бўйин орқаси, кийим қатламлари ва қўлтиқ ости ҳудудларини диққат билан текшириб, портловчи модда йўқлигига ишонч ҳосил қилмоқда.

Автомат ва ханжар — Яманда кундалик ҳаёт тарзи

Кўпчилик кузатувчиларни ҳайратга солган жиҳат — кираётган фуқароларнинг очиқ-ойдин қуролланган бўлишидир:

  • Анъанавий атрибут: Яман маданияти ва уруш йилларида шаклланган воқеликка кўра, автомат (АК-47), пистолет ҳамда миллий «жанбия» ханжарлари эркакларнинг кундалик кийими ва ажралмас шахсий буюми ҳисобланади;

  • Қуролга кўз юмиш: Ҳусийлар учун оммавий тадбирга қурол билан келиш одатий ҳол бўлгани сабабли, улар очиқ осилган ўқотар қуролларни олиб қўйишмайди, балки фақат тўсатдан портлаш хавфини туғдирувчи яширин мосламаларни зарарсизлантиришга эътибор қаратмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Бугун, 21:43Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиБугун, 21:28Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди