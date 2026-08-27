Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?

·12·Дунё
Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?

Глобал фалокат юз берган тақдирда инсоният омон қолиши учун энг қулай мамлакат Австралия деб топилди. Халқаро олимлар гуруҳи ўтказган тадқиқотда вулқон отилиши, ядровий уруш, астероид тўқнашуви, глобал пандемия ёки инфратузилманинг издан чиқиши каби кенг кўламли инқирозлар юз берганда қайси давлатларда яшаб қолиш имконияти юқорироқ эканини ўрганган. Тадқиқот натижалари “Global Challenges” сайтида эълон қилинди.

Олимлар глобал хавфларни уч асосий тоифага ажратган. Биринчи хавф — қуёш нурининг кескин камайиши. Бундай ҳолат вулқон отилиши, ядровий уруш ёки астероид қулаши натижасида юзага келиши мумкин. Бу эса иқлимнинг совиши, қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлигининг пасайиши ва озиқ-овқат таъминотида жиддий муаммолар пайдо бўлишига олиб келиши эҳтимолини оширади.

Яна бир жиддий хавф сифатида электр таъминотининг узоқ муддатга узилиши баҳоланган. Бунга ядровий портлаш, кучли геомагнит бўрон ёки глобал киберҳужум сабаб бўлиши мумкин. Электр энергиясига боғлиқ ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигининг фаолияти издан чиқса, бу озиқ-овқат танқислигини янада кучайтириши мумкин.

Тадқиқотда глобал биологик хавфлар, жумладан, ўта хавфли юқумли касалликларнинг кенг тарқалиши ҳам алоҳида ўрганилган. Катта пандемиялар соғлиқни сақлаш тизимига кучли босим ўтказиши, ишчи кучининг камайиши эса озиқ-овқат ишлаб чиқариш ва таъминотига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шу билан бирга, олимлар мамлакатларнинг оғир инқирозлардан кейин қайта тикланиш салоҳиятини ҳам баҳолаган. Бунда давлат институтларининг барқарорлиги, иқтисодий фаровонлик, ижтимоий тенглик, саноат ва қишлоқ хўжалигининг ривожланганлик даражаси, географик изоляция, иқтисодиётнинг хилма-хиллиги ҳамда ташқи савдога қарамлик каби омиллар ҳисобга олинган.

Тадқиқот натижасига кўра, Австралия глобал фалокатларга энг чидамли мамлакат сифатида қайд этилган. Бунга унинг географик жиҳатдан нисбатан узоқда жойлашгани, ривожланган қишлоқ хўжалиги ва кучли саноат салоҳиятига эгалиги асосий омил сифатида кўрсатилган.

Бироқ бу Австралия мутлақо хавфсиз ҳудуд дегани эмас. Мамлакат ёқилғи, дори-дармон ва ўғитларнинг айрим турларини хориждан импорт қилишга қарам. Шу сабабли глобал таъминот занжирларида узилиш юз берса, Австралия ҳам муайян қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Олимлар Янги Зеландия, Япония, Швейцария ва Аргентинани ҳам юқори даражадаги барқарорликка эга давлатлар қаторига киритган. Бироқ уларнинг айримлари юқори сейсмик фаоллик ҳудудларида жойлашгани ва узун соҳил чизиғига эгалиги сабабли цунами каби табиий хавфларга дуч келиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай мамлакатлар келажакда глобал фалокатлар рўй берган тақдирда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Улар озиқ-овқат ва уруғлик захираларини сақлаш, халқаро ёрдам кўрсатиш ҳамда фавқулодда вазиятларга жавоб қайтариш марказларига айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Бугун, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиБугун, 21:28Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди