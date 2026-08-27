SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортди

·12·Техно
SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортди

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси синов парвози вақтида кутилмаганда сувга қўнган ва қарийб бир ой давомида океонда сузиб юрган Starship S40 прототипини қутқариш бўйича ноёб операция якунланганини эълон қилди. Ушбу муваффақиятли қутирув жараёни келгусидаги космик кема моделларини такомиллаштириш учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, фазовий кема аллақачон махсус ярим ботувчи кемага ортилган бўлиб, у узоқ давом этадиган денгиз сафаридан сўнг Техасдаги Starbase базасига етказиб берилади. Компаниянинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида қайд этилишича, мураккаб шароитларга қарамай, мутахассислар олдига қўйилган вазифаларни тўлақонли уддалаган.

Океан бағридаги ўзига хос текширув

Қутқарув операциясининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири Рождество ороли яқинидаги сувларда амалга оширилди. Космик кема сувда сузиб юрган вақтда SpaceX муҳандислари унинг ёнига бориб, бир неча кун давомида тўғридан-тўғри сув устида текширув ишларини олиб боришган.

Мутахассислар кема корпусини кўздан кечирибгина қолмай, балки унинг ўта муҳим қисми бўлган иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламасидан махсус намуналар йиғиб олишди. Бу эса аппарат атмосфера қатламларига кириб келганда қандай юкламаларга дуч келганини аниқ баҳолаш имконини берди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу олинган ноёб маълумотлар ҳажми келгусида Starship кемаларини янада жадал ва хавфсиз тарзда ишлаб чиқиш ҳамда лойиҳалаш жараёнига улкан ҳисса қўшади.

Мутахассисларнинг очиқ ҳавода, бевосита океан бағридаги Starship устида туриб олиб борган ишлари космонавтика тарихидаги ўзига хос қизиқарли воқеалардан бирига айланди ва муҳандисларга кема конструкциясини амалда синаб кўриш имконини берди.

SpaceXStarshipКосмосТехнологияStarbase
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиБугун, 21:54Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиБугун, 20:51Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиБугун, 20:29iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда