SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортди
Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси синов парвози вақтида кутилмаганда сувга қўнган ва қарийб бир ой давомида океонда сузиб юрган Starship S40 прототипини қутқариш бўйича ноёб операция якунланганини эълон қилди. Ушбу муваффақиятли қутирув жараёни келгусидаги космик кема моделларини такомиллаштириш учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, фазовий кема аллақачон махсус ярим ботувчи кемага ортилган бўлиб, у узоқ давом этадиган денгиз сафаридан сўнг Техасдаги Starbase базасига етказиб берилади. Компаниянинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида қайд этилишича, мураккаб шароитларга қарамай, мутахассислар олдига қўйилган вазифаларни тўлақонли уддалаган.
Океан бағридаги ўзига хос текширувҚутқарув операциясининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири Рождество ороли яқинидаги сувларда амалга оширилди. Космик кема сувда сузиб юрган вақтда SpaceX муҳандислари унинг ёнига бориб, бир неча кун давомида тўғридан-тўғри сув устида текширув ишларини олиб боришган.
Мутахассислар кема корпусини кўздан кечирибгина қолмай, балки унинг ўта муҳим қисми бўлган иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламасидан махсус намуналар йиғиб олишди. Бу эса аппарат атмосфера қатламларига кириб келганда қандай юкламаларга дуч келганини аниқ баҳолаш имконини берди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу олинган ноёб маълумотлар ҳажми келгусида Starship кемаларини янада жадал ва хавфсиз тарзда ишлаб чиқиш ҳамда лойиҳалаш жараёнига улкан ҳисса қўшади.
Мутахассисларнинг очиқ ҳавода, бевосита океан бағридаги Starship устида туриб олиб борган ишлари космонавтика тарихидаги ўзига хос қизиқарли воқеалардан бирига айланди ва муҳандисларга кема конструкциясини амалда синаб кўриш имконини берди.
…