Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирди
Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби сафига расман қўшилган мисрлик тўпурар Омар Мармуш янги жамоасидаги илк расмий интервюсини берди. Ҳужумчи клуб матбуот хизматига берган баёнотида нима учун айнан «шпорлар» лойиҳасини танлагани ва жамоадаги келажак мақсадларини очиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Лондон клуби Мармушни мавсум якунига қадар сотиб олиш ҳуқуқи билан ўз сафига қўшиб олган эди.
«Мураббийнинг гаплари менга жуда ёқди»: Трансфер сабаби
Мисрлик ҳужумчи қарор қабул қилишида бош мураббий билан ўтказилган шахсий суҳбат ҳал қилувчи аҳамият касб этганини таъкидлади:
«Бу ерда эканимдан жуда ажойиб ҳисларни туйяпман. Жамоа билан машғулотларни бошлашдан жуда хурсандман ва стадионда мухлисларимиз билан учрашишни интизорлик билан кутяпман.
„Тоттенҳэм“ нафақат Англиядаги, балки бутун дунёдаги энг йирик клублардан бири саналади. Менга таклиф этилган лойиҳа жуда қизиқ туюлди.
Бош мураббий билан шахсан суҳбатлашдим. Айтишим мумкинки, у айтган режалар ва фалсафа менга жуда ёқди. Ишончим комилки, футболга бўлган қарашларимиз ва иштиёқимиз жуда яхши уйғунлашади», — деди Мармуш.
Ҳужум чизиғида янги куч
Аввалроқ «Айнтрахт» ва «Манчестер Сити» клубларида юқори даражадаги ўйинлари билан танилган Мармуш янги мавсумда «Тоттенҳэм»нинг асосий ҳужум қуролига айланиши кутилмоқда.
Мухлислар ва мутахассислар мисрлик футболчининг юқори тезлиги ва тўпурарлик маҳорати лондонликларнинг Премьер-лига ва кубок баҳсларидаги юришини сезиларли даражада кучайтиришини тахмин қилмоқда.
…