Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқади

·2·Техно
Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқади

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг янги флагман смартфонларидан бири бўлган Huawei Nova 16s Pro моделини халқаро бозорга олиб чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу қурилманинг илк расмий тизерларини Huawei Мобиле глобал саҳифасида эълон қилди ва унинг Хитойдан ташқаридаги тақдимотини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарқатилган дастлабки тасвирлар ва маълумотларга таянилса, янги Huawei Nova 16s Pro модели аввалроқ Хитой бозорида тақдим этилган Huawei Nova 16 Pro смартфонининг халқаро версияси эканлигини кўрсатади. Ташқи кўриниши жиҳатидан бу қурилмалар деярли бир хил бўлиб, асосий эътибор юқори сифатли суратга олиш имкониятларига қаратилган.

Илғор оптика имкониятлари

Huawei компанияси бўлажак глобал смартфон 200 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланишини аллақачон тасдиқлаб улгурди. Гарчи халқаро версиянинг қолган техник хусусиятлари ҳали тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар асосий модул Хитойдаги версияси билан бир хил бўлишини тахмин қилишмоқда.

Агар асосий камера ўзгаришсиз қолса, Huawei Nova 16s Pro 1/1,28 дюймли йирик 200 мегапикселли сенсор ва Ф/1,8 линзага эга бўлади. Хитойдаги талқинда бу модулни 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда 3,7 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли перископик камера тўлдиради. Олд панелда эса 50 мегапикселли юқори аниқликдаги селфи камераси жойлашиши кутилмоқда.

Дисплей ва техник кўрсаткичлар

Хитой бозорига чиқарилган асосий модел 2856 × 1320 пикселлар аниқлигига ва 120 Hz кадрлар частотасига эга бўлган йирик 6,84 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган. Мазкур панелнинг энг юқори ёрқинлиги нақ 6000 нитни ташкил этиши унинг қуёш нури остида ҳам мукаммал кўринишини таъминлайди.

Қурилманинг аппарат таъминоти ҲиСиликон Кирин 9010S чипига асосланган бўлиб, хотира ҳажми бўйича у 12 GB тезкор ҳамда 256 GB, 512 GB ва 1 TB доимий хотира модификацияларига эга. Шунингдек, Хитой версиясида 100 В қувват олиш қувватига эга улкан 7000 мА·ч аккумулятор ўрнатилган. Бироқ Huawei кўпинча глобал модификациялар учун батарея сиғимини ўзгартириши сабабли, бу кўрсаткич халқаро бозорда бироз фарқ қилиши мумкин. Смартфон корпуси IP65 даражасидаги ҳимоя билан таъминланиши ҳам кутилмоқда.

Ҳозирча Huawei Nova 16s Pro тақдимотининг аниқ санаси эълон қилингани йўқ. Шунга қарамай, инсайдерлар маълумотига кўра, янги қурилма 2-сентябрь куни бўлиб ўтадиган глобал Часе те Вилд тадбири доирасида Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro ва Ватч D3 ақлли соатлари билан биргаликда намойиш этилиши мумкин.

HuaweiNova 16s ProСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиБугун, 21:54SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиБугун, 21:28Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиБугун, 20:51Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиБугун, 20:29iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда