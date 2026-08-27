Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқади
Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг янги флагман смартфонларидан бири бўлган Huawei Nova 16s Pro моделини халқаро бозорга олиб чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу қурилманинг илк расмий тизерларини Huawei Мобиле глобал саҳифасида эълон қилди ва унинг Хитойдан ташқаридаги тақдимотини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарқатилган дастлабки тасвирлар ва маълумотларга таянилса, янги Huawei Nova 16s Pro модели аввалроқ Хитой бозорида тақдим этилган Huawei Nova 16 Pro смартфонининг халқаро версияси эканлигини кўрсатади. Ташқи кўриниши жиҳатидан бу қурилмалар деярли бир хил бўлиб, асосий эътибор юқори сифатли суратга олиш имкониятларига қаратилган.
Илғор оптика имкониятлариHuawei компанияси бўлажак глобал смартфон 200 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланишини аллақачон тасдиқлаб улгурди. Гарчи халқаро версиянинг қолган техник хусусиятлари ҳали тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар асосий модул Хитойдаги версияси билан бир хил бўлишини тахмин қилишмоқда.
Агар асосий камера ўзгаришсиз қолса, Huawei Nova 16s Pro 1/1,28 дюймли йирик 200 мегапикселли сенсор ва Ф/1,8 линзага эга бўлади. Хитойдаги талқинда бу модулни 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда 3,7 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли перископик камера тўлдиради. Олд панелда эса 50 мегапикселли юқори аниқликдаги селфи камераси жойлашиши кутилмоқда.
Дисплей ва техник кўрсаткичларХитой бозорига чиқарилган асосий модел 2856 × 1320 пикселлар аниқлигига ва 120 Hz кадрлар частотасига эга бўлган йирик 6,84 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган. Мазкур панелнинг энг юқори ёрқинлиги нақ 6000 нитни ташкил этиши унинг қуёш нури остида ҳам мукаммал кўринишини таъминлайди.
Қурилманинг аппарат таъминоти ҲиСиликон Кирин 9010S чипига асосланган бўлиб, хотира ҳажми бўйича у 12 GB тезкор ҳамда 256 GB, 512 GB ва 1 TB доимий хотира модификацияларига эга. Шунингдек, Хитой версиясида 100 В қувват олиш қувватига эга улкан 7000 мА·ч аккумулятор ўрнатилган. Бироқ Huawei кўпинча глобал модификациялар учун батарея сиғимини ўзгартириши сабабли, бу кўрсаткич халқаро бозорда бироз фарқ қилиши мумкин. Смартфон корпуси IP65 даражасидаги ҳимоя билан таъминланиши ҳам кутилмоқда.
Ҳозирча Huawei Nova 16s Pro тақдимотининг аниқ санаси эълон қилингани йўқ. Шунга қарамай, инсайдерлар маълумотига кўра, янги қурилма 2-сентябрь куни бўлиб ўтадиган глобал Часе те Вилд тадбири доирасида Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro ва Ватч D3 ақлли соатлари билан биргаликда намойиш этилиши мумкин.
…