«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди
Украина томонининг Россия ҳаво ҳудудини «ёпиб қўйиш» ва фуқаролик авиацияси қатновини издан чиқариш ҳақидаги баёнотлари фонида Россия авиация хизматлари эҳтимолий таҳдидларга қарши кучайтирилган тайёргарлик ҳолатига келтирилди. Россия Транспорт вазирлиги раҳбари Никитин Киев томонидан билдирилаётган барча хавф-хатарлар инобатга олинаётганини ва мамлакат аэропортлари ҳамда парвозлар хавфсизлиги талаблари тизимли равишда такомиллаштирилаётганини маълум қилди.
«Ҳар бир таҳдидга аниқ жавобимиз бор»: Вазирнинг расмий баёноти
«Интерфакс» агентлигининг хабар беришича, транспорт маҳкамаси раҳбари хавфсизлик чоралари мунтазам янгилаб борилаётганини таъкидлаган:
«Албатта, биз бунга тайёрланяпмиз ва барча таҳдидларни ҳисобга оляпмиз;
Парвозлар хавфсизлиги ҳамда аэропортлар ҳимояси бўйича талабларни доимий равишда мустаҳкамлаб бормоқдамиз. Буларнинг барчасига қарши аниқ жавоб чораларимиз бор;
Террорчилар томонидан янграётган ҳар қандай таҳдидга мос равишда ҳаракат қиламиз», — дея қайд этди Никитин.
Мудофаа вазирлиги ва Росгвардия билан ҳамкорлик
Транспорт тизимининг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида куч тузилмалари билан махсус мувофиқлаштириш механизми йўлга қўйилган:
Идоралараро алоқа: Транспорт вазирлиги Россия Мудофаа вазирлиги ҳамда Росгвардия билан яқин ҳамкорликда ишламоқда;
Қатновлар барқарорлиги: Расмийларга кўра, кўрилаётган чоралар фуқаролик авиацияси фаолиятида ва йўловчи ташиш жадвалида жиддий узилишлар ёки узоқ муддатли тўхталишлар юзага келишининг олдини олишга қаратилган;
Ҳаво ҳудуди назорати: Аэропортлар атрофида ҳаво ҳужумидан мудофаа ва радиоэлектрон кураш воситаларининг интеграцияси кучайтирилмоқда.
Сўнгги пайтларда учувчисиз учоқлар (дронлар) ҳужумлари туфайли Россиянинг йирик шаҳарлари аэропортларида вақтинчалик «Ковёр» режими жорий этилиб, рейслар кечиктирилиши ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Киевнинг Россия ҳаво қатновларини бутунлай тўхтатиш ҳақидаги риторикаси эса транспорт хавфсизлиги масаласини икки давлат қарама-қаршилигининг энг муҳим нуқталаридан бирига айлантирди.
Сизнингча, Россия транспорт ва мудофаа тизимлари кучайтирилган хавфсизлик чоралари орқали фуқаролик авиациясини тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки Киевнинг босими парвозлар тизимида жиддий инқирозни келтириб чиқарадими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…