«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди

·1·Дунё
«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди

Украина томонининг Россия ҳаво ҳудудини «ёпиб қўйиш» ва фуқаролик авиацияси қатновини издан чиқариш ҳақидаги баёнотлари фонида Россия авиация хизматлари эҳтимолий таҳдидларга қарши кучайтирилган тайёргарлик ҳолатига келтирилди. Россия Транспорт вазирлиги раҳбари Никитин Киев томонидан билдирилаётган барча хавф-хатарлар инобатга олинаётганини ва мамлакат аэропортлари ҳамда парвозлар хавфсизлиги талаблари тизимли равишда такомиллаштирилаётганини маълум қилди.

«Ҳар бир таҳдидга аниқ жавобимиз бор»: Вазирнинг расмий баёноти

«Интерфакс» агентлигининг хабар беришича, транспорт маҳкамаси раҳбари хавфсизлик чоралари мунтазам янгилаб борилаётганини таъкидлаган:

  • «Албатта, биз бунга тайёрланяпмиз ва барча таҳдидларни ҳисобга оляпмиз;

  • Парвозлар хавфсизлиги ҳамда аэропортлар ҳимояси бўйича талабларни доимий равишда мустаҳкамлаб бормоқдамиз. Буларнинг барчасига қарши аниқ жавоб чораларимиз бор;

  • Террорчилар томонидан янграётган ҳар қандай таҳдидга мос равишда ҳаракат қиламиз», — дея қайд этди Никитин.

Мудофаа вазирлиги ва Росгвардия билан ҳамкорлик

Транспорт тизимининг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида куч тузилмалари билан махсус мувофиқлаштириш механизми йўлга қўйилган:

  • Идоралараро алоқа: Транспорт вазирлиги Россия Мудофаа вазирлиги ҳамда Росгвардия билан яқин ҳамкорликда ишламоқда;

  • Қатновлар барқарорлиги: Расмийларга кўра, кўрилаётган чоралар фуқаролик авиацияси фаолиятида ва йўловчи ташиш жадвалида жиддий узилишлар ёки узоқ муддатли тўхталишлар юзага келишининг олдини олишга қаратилган;

  • Ҳаво ҳудуди назорати: Аэропортлар атрофида ҳаво ҳужумидан мудофаа ва радиоэлектрон кураш воситаларининг интеграцияси кучайтирилмоқда.

Сўнгги пайтларда учувчисиз учоқлар (дронлар) ҳужумлари туфайли Россиянинг йирик шаҳарлари аэропортларида вақтинчалик «Ковёр» режими жорий этилиб, рейслар кечиктирилиши ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Киевнинг Россия ҳаво қатновларини бутунлай тўхтатиш ҳақидаги риторикаси эса транспорт хавфсизлиги масаласини икки давлат қарама-қаршилигининг энг муҳим нуқталаридан бирига айлантирди.

Сизнингча, Россия транспорт ва мудофаа тизимлари кучайтирилган хавфсизлик чоралари орқали фуқаролик авиациясини тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки Киевнинг босими парвозлар тизимида жиддий инқирозни келтириб чиқарадими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаНепалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаБугун, 06:38Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиНетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиБугун, 06:34Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиБугун, 06:15Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиКеча, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Кеча, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиКеча, 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди