Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетди

·14·Дунё
Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетди

Фото: Reuters / Marco Bello
АҚШнинг Флорида штатидаги энг йирик транспорт марказларидан бири бўлган Майами халқаро аэропортида жиддий ва фожиали авиация ҳодисаси юз берди. Дунёнинг етакчи савдо ва логистика гиганти «Amazon» компанияси учун юк ташувларини амалга оширувчи «Boeing» самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиши оқибатида беш киши ҳалок бўлди, яна беш киши турли оғирликдаги тан жароҳати олди. Мазкур фавқулодда ҳолат ортидан аэропортда махсус хизматлар сафарбар қилиниб, кенг кўламли текширувлар бошланди.

Расмий тасдиқ ва қурбонлар: 5 киши ҳаётдан кўз юмди

Фожиа тафсилотлари ва талафотлар ҳақидаги маълумотни маҳаллий ҳукумат раҳбари шахсан эълон қилди:

  • Округ мэри баёноти: Майами-Дейд округи раҳбари Даниэлла Левин Кава тезкор матбуот анжуманида воқеа юзасидан маълумот бериб: «Бизга маълум бўлишича, беш нафар инсон ҳаётини йўқотди ва яна беш киши жиддий тан жароҳати олди», — дея қурбонлар ва жабрланганлар борлигини расман тасдиқлади;

  • Жароҳатланганларга тиббий ёрдам: Тан жароҳати олган шахслар воқеа жойидан зудлик билан энг яқин шифохоналарнинг жонлантириш бўлимларига етказилган бўлиб, шифокорлар уларнинг саломатлигини сақлаб қолиш учун курашмоқда;

  • Қутқарув операцияси: Ҳодиса жойига аэропорт ёнғин хавфсизлиги ва фавқулодда вазиятлар бригадалари зудлик билан етиб келиб, эҳтимолий ёқилғи чақнаши ва ёнғиннинг олдини олишга муваффақ бўлди.

Ҳодиса қандай содир бўлди? «Amazon»нинг юк «Boeing»и ва бошланган тергов

Ҳалокат сабабларини аниқлаш бўйича мутасадди идоралар ишга киришди:

  • Йўлакдан чиқиб кетиш лаҳзаси: Маҳаллий «ABC» телеканалининг хабар беришича, «Amazon» манфаатлари учун парвозларни бажараётган улкан «Boeing» юк самолёти ҳаракатланиш вақтида йўналишдан оғиб, белгиланган учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетган ва кучли зарбага учраган;

  • Федерал органлар текшируви: АҚШнинг Федерал авиация маъмурияти (FAA) ҳамда Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) терговчилари фалокат жойига етиб келган. Текширувлар самолётнинг техник ҳолати, об-ҳаво шароити ва экипажнинг хатти-ҳаракатлари бўйича олиб борилмоқда;

  • Камёб фалокат: Одатда юқори хавфсизлик стандартларига эга бўлган йирик логистика флоти самолётлари билан бу каби ўлим ҳолатлари бўлган ҳалокатлар жуда кам учраши сабабли воқеа АҚШ жамоатчилигида катта резонанс уйғотди.

Майами аэропортидаги чекловлар ва парвозлар кечикиши

Фожиа аэропортнинг умумий инфратузилмаси ва ҳаво ҳаракатига ўз таъсирини кўрсатди:

  • Йўлакнинг ёпилиши: Ҳалокат юз берган учиш-қўниш йўлаги тегишли тергов тадбирлари ва самолёт қолдиқларини тозалаш ишлари якунлангунга қадар тўлиқ ёпилди;

  • Рейслар кечикиши: Майами орқали амалга ошириладиган қатор йўловчи ва юк рейслари жадвалида ўзгаришлар ҳамда кечикишлар қайд этилмоқда;

  • Қолган йўлаклар иши: Аэропорт маъмурияти йўловчиларга мурожаат қилиб, қолган йўналишлар одатий тартибда ишлаётганини ва парвозлар ҳолатини онлайн таблолар орқали кузатиб боришни тавсия этмоқда.

Сизнингча, йирик юк самолётларининг бундай ҳалокатга учрашига кўпроқ техниканинг кутилмаган носозлиги сабаб бўладими ёки оғир об-ҳаво ва инсон омили? Йирик логистика компаниялари ҳаво транспорти хавфсизлиги талабларини янада кучайтириши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқдиБугун, 10:20Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиБугун, 09:58Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиҲурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиБугун, 09:51Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:107 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 08:41“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди