Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетди
Фото: Reuters / Marco Bello
АҚШнинг Флорида штатидаги энг йирик транспорт марказларидан бири бўлган Майами халқаро аэропортида жиддий ва фожиали авиация ҳодисаси юз берди. Дунёнинг етакчи савдо ва логистика гиганти «Amazon» компанияси учун юк ташувларини амалга оширувчи «Boeing» самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиши оқибатида беш киши ҳалок бўлди, яна беш киши турли оғирликдаги тан жароҳати олди. Мазкур фавқулодда ҳолат ортидан аэропортда махсус хизматлар сафарбар қилиниб, кенг кўламли текширувлар бошланди.
Расмий тасдиқ ва қурбонлар: 5 киши ҳаётдан кўз юмди
Фожиа тафсилотлари ва талафотлар ҳақидаги маълумотни маҳаллий ҳукумат раҳбари шахсан эълон қилди:
Округ мэри баёноти: Майами-Дейд округи раҳбари Даниэлла Левин Кава тезкор матбуот анжуманида воқеа юзасидан маълумот бериб: «Бизга маълум бўлишича, беш нафар инсон ҳаётини йўқотди ва яна беш киши жиддий тан жароҳати олди», — дея қурбонлар ва жабрланганлар борлигини расман тасдиқлади;
Жароҳатланганларга тиббий ёрдам: Тан жароҳати олган шахслар воқеа жойидан зудлик билан энг яқин шифохоналарнинг жонлантириш бўлимларига етказилган бўлиб, шифокорлар уларнинг саломатлигини сақлаб қолиш учун курашмоқда;
Қутқарув операцияси: Ҳодиса жойига аэропорт ёнғин хавфсизлиги ва фавқулодда вазиятлар бригадалари зудлик билан етиб келиб, эҳтимолий ёқилғи чақнаши ва ёнғиннинг олдини олишга муваффақ бўлди.
Ҳодиса қандай содир бўлди? «Amazon»нинг юк «Boeing»и ва бошланган тергов
Ҳалокат сабабларини аниқлаш бўйича мутасадди идоралар ишга киришди:
Йўлакдан чиқиб кетиш лаҳзаси: Маҳаллий «ABC» телеканалининг хабар беришича, «Amazon» манфаатлари учун парвозларни бажараётган улкан «Boeing» юк самолёти ҳаракатланиш вақтида йўналишдан оғиб, белгиланган учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетган ва кучли зарбага учраган;
Федерал органлар текшируви: АҚШнинг Федерал авиация маъмурияти (FAA) ҳамда Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) терговчилари фалокат жойига етиб келган. Текширувлар самолётнинг техник ҳолати, об-ҳаво шароити ва экипажнинг хатти-ҳаракатлари бўйича олиб борилмоқда;
Камёб фалокат: Одатда юқори хавфсизлик стандартларига эга бўлган йирик логистика флоти самолётлари билан бу каби ўлим ҳолатлари бўлган ҳалокатлар жуда кам учраши сабабли воқеа АҚШ жамоатчилигида катта резонанс уйғотди.
Майами аэропортидаги чекловлар ва парвозлар кечикиши
Фожиа аэропортнинг умумий инфратузилмаси ва ҳаво ҳаракатига ўз таъсирини кўрсатди:
Йўлакнинг ёпилиши: Ҳалокат юз берган учиш-қўниш йўлаги тегишли тергов тадбирлари ва самолёт қолдиқларини тозалаш ишлари якунлангунга қадар тўлиқ ёпилди;
Рейслар кечикиши: Майами орқали амалга ошириладиган қатор йўловчи ва юк рейслари жадвалида ўзгаришлар ҳамда кечикишлар қайд этилмоқда;
Қолган йўлаклар иши: Аэропорт маъмурияти йўловчиларга мурожаат қилиб, қолган йўналишлар одатий тартибда ишлаётганини ва парвозлар ҳолатини онлайн таблолар орқали кузатиб боришни тавсия этмоқда.
Сизнингча, йирик юк самолётларининг бундай ҳалокатга учрашига кўпроқ техниканинг кутилмаган носозлиги сабаб бўладими ёки оғир об-ҳаво ва инсон омили? Йирик логистика компаниялари ҳаво транспорти хавфсизлиги талабларини янада кучайтириши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…