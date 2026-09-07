7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?

·21·Дунё
7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?

7 сентябрь — календардаги оддий сана эмас. Бу кун жаҳон тарихидаги йирик жанг, бир давлатнинг мустақиллик рамзи, бутун бир ҳайвон турининг йўқолиши ва Ўзбекистон молия тизими тарихидаги муҳим қарор билан боғлиқ.

Бугун, 7 сентябрь, душанба, дунёда Тоза ҳаво куни сифатида нишонланади. Айни санада Бразилия Мустақиллик кунини нишонлайди. Тарихда эса 1812 йилги Бородино жанги, 1936 йилда сўнгги халтали бўрининг ўлими ва 1991 йилда Ўзбекистон Ташқи иқтисодий фаолият миллий банкининг ташкил этилиши каби воқеалар содир бўлган.

1. 7 сентябрь — Мовий осмон учун халқаро тоза ҳаво куни

БМТ 7 сентябрни Мовий осмон учун халқаро тоза ҳаво куни деб белгилаган. Бу сана 2020 йилдан бошлаб нишонланади.

Куннинг асосий мақсади — ҳаво ифлосланиши муаммосига эътибор қаратиш ва тоза ҳавони таъминлаш бўйича халқаро ҳамкорликни кучайтириш.

БМТ маълумотларига кўра, ҳаво ифлосланиши инсон саломатлиги учун энг жиддий экологик хавфлардан бири бўлиб, иқлим ўзгариши билан ҳам узвий боғлиқ.

Тоза ҳаво — фақат экологик масала эмас, балки инсон саломатлиги ва ҳаёт сифати масаласидир.

2026 йилги БМТ мурожаатида ҳам ҳаво ифлосланишининг инсон саломатлиги ва иқтисодиётга жиддий таъсири таъкидланган.

2. Бразилия айнан шу куни мустақилликка эришган

7 сентябрь Бразилия учун миллий байрам — Мустақиллик куни.

1822 йил 7 сентябрда Педру I Португалиядан сиёсий ажралишни эълон қилди. Бу воқеа Бразилия тарихида «Ипиранга ҳайқириғи» номи билан машҳур. Бразилия миллий кутубхонаси ҳам 7 сентябрь 1822 йилни мамлакат мустақиллигининг асосий санаси сифатида қайд этади.

Шу тариқа 7 сентябрь Бразилия тарихида янги давлатчилик даврининг рамзига айланган.

3. 1812 йил — Бородино жанги бўлиб ўтди

Бундан 214 йил аввал, 1812 йил 7 сентябрда Наполеон Бонапартнинг Франция армияси ва Россия армияси ўртасида Бородино жанги бўлиб ўтди.

Жанг Москва яқинидаги Бородино қишлоғи атрофида кечган ва Наполеоннинг Россияга юришидаги энг йирик тўқнашувлардан бири бўлган. Бородино жанги музейи маълумотида ҳам жанг санаси 1812 йил 7 сентябрь сифатида кўрсатилган.

Тарихчилар бу жанг натижасини турлича баҳолайди: ҳар икки томон ҳам катта йўқотишларга учраган, Россия армияси кейинчалик чекинган бўлса-да, Наполеон кутган ҳал қилувчи натижага эриша олмаган.

Шунинг учун Бородино нафақат ҳарбий тарихда, балки Наполеоннинг Россия юриши тақдирида ҳам муҳим бурилиш нуқталаридан бири сифатида қаралади.

4. 1936 йил — сўнгги халтали бўри вафот этди

7 сентябрь табиат тарихи учун ҳам оғир сана.

1936 йилнинг шу куни Тасманиянинг Хобарт шаҳридаги Бомарис ҳайвонот боғида маълум бўлган сўнгги халтали бўри — тилацин вафот этди.

Тилацин «Тасмания йўлбарси» номи билан ҳам танилган. У йўлбарс эмас, балки халтали сутэмизувчи ҳайвон бўлган.

Унинг йўқолиб кетишига бир нечта омиллар таъсир қилган:

  • ов ва таъқиб;

  • яшаш муҳитининг бузилиши;

  • инсон фаолияти;

  • бошқа экологик омиллар;

  • айрим касалликлар.

Тур 1986 йилда расман қирилиб кетган деб эълон қилинган.

Қизиғи, сўнгги тилациннинг ўлими 7 сентябрни Австралияда йўқолиб кетиш хавфи остидаги турларга эътибор қаратиш куни сифатида эслашга сабаб бўлган.

5. 1947 йил — Москва 800 йиллигини нишонлади

1947 йил 7 сентябрда Москва шаҳрининг 800 йиллиги кенг нишонланган.

Бу санага бағишланган тадбирлар пойтахтнинг турли жойларида ўтказилган. Москва архивида сақланаётган фотосуратлар 1947 йил 7 сентябрда шаҳарда юбилей муносабати билан парадлар ва оммавий тадбирлар бўлганини кўрсатади.

Шу куни Москва Кремли устида ҳам катта байрам салюти ўтказилган.

6. 1991 йил — Ўзбекистон молия тизимида муҳим қадам

1991 йил 7 сентябрь Ўзбекистон иқтисодий тарихи учун ҳам муҳим сана ҳисобланади.

Шу куни Президент фармони билан Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ташкил этилган. Ҳужжатда банкни ташкил этишдан мақсад мамлакатнинг ташқи иқтисодий алоқаларига хизмат кўрсатиш ва уларнинг самарадорлигини ошириш экани белгиланган.

Бу қарор Ўзбекистон мустақил иқтисодий сиёсатини шакллантириш жараёнида қабул қилинган муҳим қадамлардан бири эди.

Бугунги сана нимаси билан эсда қолади?

7 сентябрни биргина воқеа билан боғлаб бўлмайди.

Йил

Воқеа

1822

Бразилия мустақиллигининг асосий тарихи бошланган

1812

Бородино жанги бўлиб ўтган

1936

Сўнгги маълум тилацин вафот этган

1947

Москва 800 йиллигини нишонлаган

1991

Ўзбекистон Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ташкил этилган

2020

7 сентябрь БМТ томонидан Тоза ҳаво куни сифатида нишонлана бошланган

Энг муҳим хулоса

7 сентябрь тарихнинг турли йўналишларини бир нуқтада бирлаштиради: давлатчилик, уруш ва тинчлик, табиатни асраш, иқтисодий мустақиллик ҳамда инсон саломатлиги.

Бугунги сана бизга яна бир ҳақиқатни эслатади: тарих фақат ўтмишда қолган воқеалар рўйхати эмас. У бугунги қарорларимизга ҳам таъсир қилади.

Бородино — уруш оқибатларини, Бразилия мустақиллиги — давлатчилик аҳамиятини, тилацин тақдири — табиатни асраш заруратини, Тоза ҳаво куни эса келажак авлод учун соғлом муҳит қолдириш масъулиятини эслатиб туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:10“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганКеча, 20:38Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиКеча, 20:29Украинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиУкраинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиКеча, 19:57Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Кеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди