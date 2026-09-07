Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқда
Ўзбекистон умумтаълим мактабларида янги ўқув йилидан бошлаб миллий маданият ва санъатни ёшлар орасида кенг оммалаштиришга қаратилган мутлақо янги тизим амалиётга татбиқ этилмоқда. Мактабгача ва мактаб таълими вазирининг 2026 йил 27 августдаги тегишли буйруғи билан тасдиқланган расмий низомга биноан, барча мактабларда «Дутор», «Миллий рақс», «Ёш доирачи қизлар» ҳамда «Тасвирий санъат» йўналишларида ихтисослаштирилган маҳор тўгараклари ташкил этилади. Ушбу қарор давлат раҳбарининг жорий йил 2 июндаги 103-сонли қарорида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш ва ўсиб келаётган авлод қалбида миллий ўзликни мустаҳкамлаш мақсадида қабул қилинди.
Тўртта асосий йўналиш: Мактабларда нималар ўргатилади?
Янги низомга мувофиқ, мактаб ўқувчилари учун тўртта муҳим йўналиш бўйича профессионал тўгараклар фаолияти йўлга қўйилади:
«Дутор» ижрочилиги: Ўзбек халқ мусиқасининг энг нафис ва қадимий чолғуларидан бири бўлган дуторни чалиш, нота саводи ва миллий куйларни ижро этиш маҳорати;
«Миллий рақс» санъати: Ўзбек миллий рақс мактабининг нафис ҳаракатлари, пластикаси ҳамда саҳнавий маданиятини ёшларга сингдириш;
«Ёш доирачи қизлар» тўгараги: Қизлар ўртасида зарбли миллий чолғу — доира ижрочилигини оммалаштириш, ритм туйғусини ва миллий усулларни мукаммал ўзлаштириш;
«Тасвирий санъат» машғулотлари: Ўқувчиларнинг рангтасвир, графика, ижодий тасаввур ва эстетик дидини ривожлантирувчи амалий сабоқлар.
Ҳафтасига 2 соат ва 72 соатлик тизим: Иқтидорлар қандай кашф этилади?
Ўқув дастури шунчаки вақт ўтказиш эмас, балки чуқурлаштирилган академик тайёргарлик сифатида йўлга қўйилмоқда:
Машғулотлар давомийлиги: Ўқувчилар ҳар бир йўналиш бўйича ҳафтасига 2 соатдан чуқурлаштирилган тартибда сабоқ олишади, бу йилига жами 72 соатлик тўлиқ дастурни ташкил этади;
Кўрик-танловлар ва саралаш: Тўгарак аъзолари ўртасида мунтазам равишда босқичма-босқич танловлар ва ижодий кўриклар ўтказиб борилади;
Иқтидорларни қўллаб-қувватлаш: Танловлар якунида юқори қобилият кўрсатган энг истеъдодли ўқувчилар саралаб олиниб, уларни йирик танловлар ва ихтисослаштирилган ижодий олийгоҳларга тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Гаджетлар босимига қарши маънавий қалқон
Мазкур лойиҳанинг бош мақсади — ёш авлод онгига миллий қадриятларни чуқур сингдиришдир:
Бўш вақтнинг мазмунли ташкил этилиши: Ёшларни телефон ва ижтимоий тармоқларга қарам бўлиб қолишдан асраш, уларнинг энергиясини жонли ижодга ва нафосатга йўналтириш;
Аждодлар меросини сақлаб қолиш: Миллий чолғу ва рақсларни замонавий ёшлар орасида трендга айлантириш ва ноёб маданий меросни келажак авлодларга бекаму-кўст етказиш;
Эстетик дид ва маданий савия: Мактаб ёшидан санъат билан ошно бўлган болаларда нафосат, жамиятга ҳурмат ва ижодий фикрлаш кўникмаси мустаҳкам шаклланади.
Сизнингча, умумтаълим мактабларида дутор, доира ва миллий рақс тўгаракларининг очилиши фарзандларимизнинг смартфонларга боғланиб қолишини камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Сиз фарзандингиз қайси санъат тури бўйича тўгаракда шуғулланишини хоҳлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…