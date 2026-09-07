Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқда

·12·Ўзбекистон
Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқда

Ўзбекистон умумтаълим мактабларида янги ўқув йилидан бошлаб миллий маданият ва санъатни ёшлар орасида кенг оммалаштиришга қаратилган мутлақо янги тизим амалиётга татбиқ этилмоқда. Мактабгача ва мактаб таълими вазирининг 2026 йил 27 августдаги тегишли буйруғи билан тасдиқланган расмий низомга биноан, барча мактабларда «Дутор», «Миллий рақс», «Ёш доирачи қизлар» ҳамда «Тасвирий санъат» йўналишларида ихтисослаштирилган маҳор тўгараклари ташкил этилади. Ушбу қарор давлат раҳбарининг жорий йил 2 июндаги 103-сонли қарорида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш ва ўсиб келаётган авлод қалбида миллий ўзликни мустаҳкамлаш мақсадида қабул қилинди.

Тўртта асосий йўналиш: Мактабларда нималар ўргатилади?

Янги низомга мувофиқ, мактаб ўқувчилари учун тўртта муҳим йўналиш бўйича профессионал тўгараклар фаолияти йўлга қўйилади:

  • «Дутор» ижрочилиги: Ўзбек халқ мусиқасининг энг нафис ва қадимий чолғуларидан бири бўлган дуторни чалиш, нота саводи ва миллий куйларни ижро этиш маҳорати;

  • «Миллий рақс» санъати: Ўзбек миллий рақс мактабининг нафис ҳаракатлари, пластикаси ҳамда саҳнавий маданиятини ёшларга сингдириш;

  • «Ёш доирачи қизлар» тўгараги: Қизлар ўртасида зарбли миллий чолғу — доира ижрочилигини оммалаштириш, ритм туйғусини ва миллий усулларни мукаммал ўзлаштириш;

  • «Тасвирий санъат» машғулотлари: Ўқувчиларнинг рангтасвир, графика, ижодий тасаввур ва эстетик дидини ривожлантирувчи амалий сабоқлар.

Ҳафтасига 2 соат ва 72 соатлик тизим: Иқтидорлар қандай кашф этилади?

Ўқув дастури шунчаки вақт ўтказиш эмас, балки чуқурлаштирилган академик тайёргарлик сифатида йўлга қўйилмоқда:

  • Машғулотлар давомийлиги: Ўқувчилар ҳар бир йўналиш бўйича ҳафтасига 2 соатдан чуқурлаштирилган тартибда сабоқ олишади, бу йилига жами 72 соатлик тўлиқ дастурни ташкил этади;

  • Кўрик-танловлар ва саралаш: Тўгарак аъзолари ўртасида мунтазам равишда босқичма-босқич танловлар ва ижодий кўриклар ўтказиб борилади;

  • Иқтидорларни қўллаб-қувватлаш: Танловлар якунида юқори қобилият кўрсатган энг истеъдодли ўқувчилар саралаб олиниб, уларни йирик танловлар ва ихтисослаштирилган ижодий олийгоҳларга тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилади.

Гаджетлар босимига қарши маънавий қалқон

Мазкур лойиҳанинг бош мақсади — ёш авлод онгига миллий қадриятларни чуқур сингдиришдир:

  • Бўш вақтнинг мазмунли ташкил этилиши: Ёшларни телефон ва ижтимоий тармоқларга қарам бўлиб қолишдан асраш, уларнинг энергиясини жонли ижодга ва нафосатга йўналтириш;

  • Аждодлар меросини сақлаб қолиш: Миллий чолғу ва рақсларни замонавий ёшлар орасида трендга айлантириш ва ноёб маданий меросни келажак авлодларга бекаму-кўст етказиш;

  • Эстетик дид ва маданий савия: Мактаб ёшидан санъат билан ошно бўлган болаларда нафосат, жамиятга ҳурмат ва ижодий фикрлаш кўникмаси мустаҳкам шаклланади.

Сизнингча, умумтаълим мактабларида дутор, доира ва миллий рақс тўгаракларининг очилиши фарзандларимизнинг смартфонларга боғланиб қолишини камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Сиз фарзандингиз қайси санъат тури бўйича тўгаракда шуғулланишини хоҳлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиБугун, 08:05Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиКеча, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари