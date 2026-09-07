Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқди

·7·Техно
Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқди

Швейцариянинг Қироллик технология институти ва Буюк Британиянинг Саутгемптон университети тадқиқотчилари жамоаси физика таъсирларига анъанавий цилиндрсимон световодларга қараганда минг баробар юқори сезгирлик кўрсатувчи ясси ленталаштирилган ҲАРФФ (Ҳигҳ Аспект Ратио Флат Фибер) оптик толасини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, олимлар ушбу ғайриоддий материалнинг амалда қўлланилиши мумкинлигини амалда исботлаб, биргина заговоткадан 120 метрдан зиёд толани тортиб олишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги геометрия ва муҳандислик ёндашуви

Мазкур ихтиронинг асосий сирли жиҳати унинг ўзига хос геометриясида ётади. Мутахассислар одатий думалоқ толаларни шунчаки текислаш ўрнига, бошиданоқ заговоткани томонлар нисбати 20:1 гача бўлган ясси лента шаклида шакллантирдилар. Натижада ички каналлар, ҳаво бўшлиқлари ва тўлқин узатгичнинг жойлашуви мустақил ўзгарувчиларга айланди. Бу муҳандисга ойнанинг қайси нуқтада эгилиши ва қаерда қаршилик кўрсатишини аниқ лойиҳалаш имконини беради.

Босим датчигини яратиш мақсадида тадқиқотчилар иккита чўзилган ҳаво каналини ҳосил қилишди. Деформация жараёнида уларда носимметрик кучланиш пайдо бўлиб, ойнанинг икки ёқлама синдириш хусусияти ўзгаради. Иккита бир хил тола бренгг панжаралари оптик резонаторни шакллантиради ва интерференция манзараси босимга мутаносиб равишда силжийди.

Ўтказилган синовлар 0,40 MPа босим остида сезгирлик 31,6 радиан/MPа гача етишини кўрсатди. Бу ўхшаш думалоқ толаларга нисбатан уч тартибга юқори кўрсаткичдир. Шу билан бирга, ҳароратнинг ўзаро таъсир сезгирлиги босим кўрсаткичининг 1 фоизидан камроғини ташкил этди.

Ҳароратни ўлчаш имкониятлари

Ҳароратни ўлчаш функциясини таъминлаш учун ҲАРФФнинг ички канали кремнийга нисбатан иссиқлик кенгайиш коэффициенти 46 марта юқори бўлган қалай қотишмаси билан тўлдирилди. Қиздирилганда шишада кучли механик кучланиш ҳосил бўлади ва бу яна икки ёқлама синдириш кўрсаткичининг ўзгаришига олиб келади.

КТ тадқиқотчиси Павел Маневскийнинг таъкидлашича, мазкур ишланма шунчаки бошқача кўринишдаги тола эмас, балки оптик толали технологияларни лойиҳалаш учун бутунлай янги макон очиб беради. Ҳозирча ҲАРФФ лаборатория намунаси мақомини сақлаб қолиб, унинг оптик йўқотишлари метрига тахминан 0,16 дБ ни ташкил қилмоқда.

Келгусида мутахассислар шаклни назорат қилишни яхшилаш, йўқотишларни камайтириш ҳамда ушбу инновацион толаларни дронлар қанотлари, йирик кўприклар, саноат конструкциялари ва батареяларга муваффақиятли жорий этишни режалаштирмоқда.

ТехнологияОйнаДатчикИлм-фанЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиКеча, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди