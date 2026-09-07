Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқди
Швейцариянинг Қироллик технология институти ва Буюк Британиянинг Саутгемптон университети тадқиқотчилари жамоаси физика таъсирларига анъанавий цилиндрсимон световодларга қараганда минг баробар юқори сезгирлик кўрсатувчи ясси ленталаштирилган ҲАРФФ (Ҳигҳ Аспект Ратио Флат Фибер) оптик толасини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, олимлар ушбу ғайриоддий материалнинг амалда қўлланилиши мумкинлигини амалда исботлаб, биргина заговоткадан 120 метрдан зиёд толани тортиб олишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги геометрия ва муҳандислик ёндашувиМазкур ихтиронинг асосий сирли жиҳати унинг ўзига хос геометриясида ётади. Мутахассислар одатий думалоқ толаларни шунчаки текислаш ўрнига, бошиданоқ заговоткани томонлар нисбати 20:1 гача бўлган ясси лента шаклида шакллантирдилар. Натижада ички каналлар, ҳаво бўшлиқлари ва тўлқин узатгичнинг жойлашуви мустақил ўзгарувчиларга айланди. Бу муҳандисга ойнанинг қайси нуқтада эгилиши ва қаерда қаршилик кўрсатишини аниқ лойиҳалаш имконини беради.
Босим датчигини яратиш мақсадида тадқиқотчилар иккита чўзилган ҳаво каналини ҳосил қилишди. Деформация жараёнида уларда носимметрик кучланиш пайдо бўлиб, ойнанинг икки ёқлама синдириш хусусияти ўзгаради. Иккита бир хил тола бренгг панжаралари оптик резонаторни шакллантиради ва интерференция манзараси босимга мутаносиб равишда силжийди.
Ўтказилган синовлар 0,40 MPа босим остида сезгирлик 31,6 радиан/MPа гача етишини кўрсатди. Бу ўхшаш думалоқ толаларга нисбатан уч тартибга юқори кўрсаткичдир. Шу билан бирга, ҳароратнинг ўзаро таъсир сезгирлиги босим кўрсаткичининг 1 фоизидан камроғини ташкил этди.
Ҳароратни ўлчаш имкониятлариҲароратни ўлчаш функциясини таъминлаш учун ҲАРФФнинг ички канали кремнийга нисбатан иссиқлик кенгайиш коэффициенти 46 марта юқори бўлган қалай қотишмаси билан тўлдирилди. Қиздирилганда шишада кучли механик кучланиш ҳосил бўлади ва бу яна икки ёқлама синдириш кўрсаткичининг ўзгаришига олиб келади.
КТ тадқиқотчиси Павел Маневскийнинг таъкидлашича, мазкур ишланма шунчаки бошқача кўринишдаги тола эмас, балки оптик толали технологияларни лойиҳалаш учун бутунлай янги макон очиб беради. Ҳозирча ҲАРФФ лаборатория намунаси мақомини сақлаб қолиб, унинг оптик йўқотишлари метрига тахминан 0,16 дБ ни ташкил қилмоқда.
Келгусида мутахассислар шаклни назорат қилишни яхшилаш, йўқотишларни камайтириш ҳамда ушбу инновацион толаларни дронлар қанотлари, йирик кўприклар, саноат конструкциялари ва батареяларга муваффақиятли жорий этишни режалаштирмоқда.
…