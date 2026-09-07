8 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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8 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 4–5 сўмга пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Invest Finance Bank — 11 790 сўм.
• Anorbank — 11 780 сўм.
• Universalbank — 11 780 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Tengebank — 11 820 сўм.
• Asakabank — 11 820 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 825 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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