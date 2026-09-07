Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...
Фото: tuit.uz
Таълим сифатини баҳолаш агентлиги Ўзбекистондаги 20 та олий таълим муассасасини қамраб олган «Битирувчилар сифати индекси» натижаларини расман тақдим этди. Тўртта асосий йўналиш бўйича ўтказилган чуқур ва холис баҳолаш натижаларига кўра, Ўзбекистон давлат консерваторияси 81,5 балл кўрсаткич билан умуммиллий рейтингнинг мутлақ етакчисига айланди. Ушбу янги индекс меҳнат бозорида қайси олийгоҳ кадрлари реал амалий кўникма ва билимга эга эканини кўрсатиб берувчи муҳим йўлланма бўлиб хизмат қилади.
Йўналишлар бўйича энг яхшилар: Ким қайси соҳада тенгсиз?
Махсус баҳолаш натижалари соҳалар кесимида қуйидагича кўриниш олди:
Умумий рейтингда Консерватория пешқадам: Маданият ва санъат йўналишида кадрлар тайёрловчи Ўзбекистон давлат консерваторияси 81,5 балл билан барча 20 та ОТМ орасида энг юқори натижани қайд этди;
Ижтимоий-гуманитар соҳада Вебстер биринчи: Тошкент шаҳридаги Вебстер университети (Webster University) 76,3 балл тўплаб, ижтимоий-гуманитар таълим йўналиши бўйича мамлакатда 1-ўринни эгаллади;
Амалий фанлар ва IT бўйича Инҳа етакчи: Аниқ ва амалий фанлар йўналишида Тошкент шаҳридаги Инҳа университети 74,2 балл билан энг сифатли битирувчиларга эга олийгоҳ деб топилди;
Тиббиётда Термиз филиалидан сенсация: Соғлиқни сақлаш ва тиббиёт олийгоҳлари орасида Тошкент давлат тиббиёт университетининг Термиз филиали 74 балл натижа кўрсатиб, соҳа бўйича энг юқори баллни қайд этди.
Топ-20 талик тузилмаси ва меҳнат бозори учун янги мезон
Рейтинг таркиби ва унинг амалий аҳамияти қуйидаги жиҳатлар билан ажралиб туради:
Олийгоҳлар тақсимоти: Топ-20 рўйхатига 11 та ижтимоий-гуманитар, 5 та амалий фанлар, 2 та тиббиёт ҳамда 2 та ижодий ва спорт йўналишидаги олий таълим муассасалари кирди;
Иш берувчилар учун холис қўлланма: Агентлик таъкидлашича, мазкур индекс иш берувчиларга дипломга эмас, балки муайян ОТМ битирувчиларининг ҳақиқий касбий тайёргарлик сифатига қараб ходимларни тўғри танлаш имкониятини беради;
Таълим муассасалари ўртасидаги соғлом рақобат: Бундай шаффоф рейтинг тизими олий ўқув юртларини фақат талабалар сонини ошириш эмас, балки меҳнат бозори талабларига мос рақобатбардош мутахассислар тайёрлашга ундайди.
Сизнингча, олийгоҳ битирувчисининг муваффақияти ва касбий маҳорати кўпроқ университет нуфузига боғлиқми ёки талабанинг шахсий меҳнати ва интилишигами? Иш берувчи сифатида сиз қайси олий таълим муассасаси битирувчисига кўпроқ ишонч билдирган бўлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…