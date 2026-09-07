Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...

·2·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...

Фото: tuit.uz

Таълим сифатини баҳолаш агентлиги Ўзбекистондаги 20 та олий таълим муассасасини қамраб олган «Битирувчилар сифати индекси» натижаларини расман тақдим этди. Тўртта асосий йўналиш бўйича ўтказилган чуқур ва холис баҳолаш натижаларига кўра, Ўзбекистон давлат консерваторияси 81,5 балл кўрсаткич билан умуммиллий рейтингнинг мутлақ етакчисига айланди. Ушбу янги индекс меҳнат бозорида қайси олийгоҳ кадрлари реал амалий кўникма ва билимга эга эканини кўрсатиб берувчи муҳим йўлланма бўлиб хизмат қилади.

Йўналишлар бўйича энг яхшилар: Ким қайси соҳада тенгсиз?

Махсус баҳолаш натижалари соҳалар кесимида қуйидагича кўриниш олди:

  • Умумий рейтингда Консерватория пешқадам: Маданият ва санъат йўналишида кадрлар тайёрловчи Ўзбекистон давлат консерваторияси 81,5 балл билан барча 20 та ОТМ орасида энг юқори натижани қайд этди;

  • Ижтимоий-гуманитар соҳада Вебстер биринчи: Тошкент шаҳридаги Вебстер университети (Webster University) 76,3 балл тўплаб, ижтимоий-гуманитар таълим йўналиши бўйича мамлакатда 1-ўринни эгаллади;

  • Амалий фанлар ва IT бўйича Инҳа етакчи: Аниқ ва амалий фанлар йўналишида Тошкент шаҳридаги Инҳа университети 74,2 балл билан энг сифатли битирувчиларга эга олийгоҳ деб топилди;

  • Тиббиётда Термиз филиалидан сенсация: Соғлиқни сақлаш ва тиббиёт олийгоҳлари орасида Тошкент давлат тиббиёт университетининг Термиз филиали 74 балл натижа кўрсатиб, соҳа бўйича энг юқори баллни қайд этди.

Топ-20 талик тузилмаси ва меҳнат бозори учун янги мезон

Рейтинг таркиби ва унинг амалий аҳамияти қуйидаги жиҳатлар билан ажралиб туради:

  • Олийгоҳлар тақсимоти: Топ-20 рўйхатига 11 та ижтимоий-гуманитар, 5 та амалий фанлар, 2 та тиббиёт ҳамда 2 та ижодий ва спорт йўналишидаги олий таълим муассасалари кирди;

  • Иш берувчилар учун холис қўлланма: Агентлик таъкидлашича, мазкур индекс иш берувчиларга дипломга эмас, балки муайян ОТМ битирувчиларининг ҳақиқий касбий тайёргарлик сифатига қараб ходимларни тўғри танлаш имкониятини беради;

  • Таълим муассасалари ўртасидаги соғлом рақобат: Бундай шаффоф рейтинг тизими олий ўқув юртларини фақат талабалар сонини ошириш эмас, балки меҳнат бозори талабларига мос рақобатбардош мутахассислар тайёрлашга ундайди.

Сизнингча, олийгоҳ битирувчисининг муваффақияти ва касбий маҳорати кўпроқ университет нуфузига боғлиқми ёки талабанинг шахсий меҳнати ва интилишигами? Иш берувчи сифатида сиз қайси олий таълим муассасаси битирувчисига кўпроқ ишонч билдирган бўлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиБугун, 08:05Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиКеча, 19:52Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиЎзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиКеча, 12:20Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКомпани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКеча, 08:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари