Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирди

·1·Техно
Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирди

АҚШ президенти Доналд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида Ойдаги геосиёсий даъволарга ишора қилувчи рамзий постни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, у ой юзаси фонида АҚШ байроғи туширилган ҳамда инглиз тилида «Те Моон Ис Оурс» («Луна наша») ёзуви битилган тасвирни улашган. Ушбу баёнот ҳеч қандай расмий тушунтиришларсиз эълон қилинган бўлса-да, Вашингтоннинг космик стратегиясидаги сўнгги қадамлар фонида жиддий эътиборга сазовор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур пост АҚШ раҳбарининг космос соҳасидаги фаоллиги ошган бир даврга тўғри келмоқда. Хусусан, аввалроқ NASA, давлат тузилмалари ҳамда Космик кучлар учун малакали мутахассисларни тайёрлаш мақсадида АҚШ Миллий космик академиясини ташкил этиш режалаштирилгани хабар қилинган эди. Бу каби ташаббуслар мамлакатнинг космик тадқиқотлар ва саноатдаги устунлигини мустаҳкамлашга қаратилган.

Фазовий режалар ва муддатлар

Трамп бошчилигидаги маъмурият космонавтика соҳасида улкан режаларни амалга оширишни ният қилган. 2025-йил июль ойида АҚШ раҳбари Марсга тез орада парвоз уюштирилишини маълум қилиб, Ойни мамлакат учун асосий устувор йўналиш сифатида белгилаган эди. Ўша ойнинг ўзида АҚШ транспорт вазири мамлакат вакилларининг Оқ уй раҳбарининг жорий ваколат муддати тугагунига қадар Ер йўлдошига қадам қўйишини вада қилган.

Шунингдек, 2025-йил декабрь ойида Доналд Трамп Ойсимон оламга қайтишни назарда тутувчи махсус фармонни имзолаган эди. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, астронавтларни Оймасига 2028-йилга бориб қайтариш ҳамда 2030-йилга келиб у ерда доимий база қуриш вазифаси қўйилган. Мазкур қадамлар АҚШнинг космик пойгалдаги мавқеини янада кучайтиришга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.

Доналд ТрампОйNASAКосмосАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди