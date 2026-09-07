Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирди
АҚШ президенти Доналд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида Ойдаги геосиёсий даъволарга ишора қилувчи рамзий постни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, у ой юзаси фонида АҚШ байроғи туширилган ҳамда инглиз тилида «Те Моон Ис Оурс» («Луна наша») ёзуви битилган тасвирни улашган. Ушбу баёнот ҳеч қандай расмий тушунтиришларсиз эълон қилинган бўлса-да, Вашингтоннинг космик стратегиясидаги сўнгги қадамлар фонида жиддий эътиборга сазовор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур пост АҚШ раҳбарининг космос соҳасидаги фаоллиги ошган бир даврга тўғри келмоқда. Хусусан, аввалроқ NASA, давлат тузилмалари ҳамда Космик кучлар учун малакали мутахассисларни тайёрлаш мақсадида АҚШ Миллий космик академиясини ташкил этиш режалаштирилгани хабар қилинган эди. Бу каби ташаббуслар мамлакатнинг космик тадқиқотлар ва саноатдаги устунлигини мустаҳкамлашга қаратилган.
Фазовий режалар ва муддатларТрамп бошчилигидаги маъмурият космонавтика соҳасида улкан режаларни амалга оширишни ният қилган. 2025-йил июль ойида АҚШ раҳбари Марсга тез орада парвоз уюштирилишини маълум қилиб, Ойни мамлакат учун асосий устувор йўналиш сифатида белгилаган эди. Ўша ойнинг ўзида АҚШ транспорт вазири мамлакат вакилларининг Оқ уй раҳбарининг жорий ваколат муддати тугагунига қадар Ер йўлдошига қадам қўйишини вада қилган.
Шунингдек, 2025-йил декабрь ойида Доналд Трамп Ойсимон оламга қайтишни назарда тутувчи махсус фармонни имзолаган эди. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, астронавтларни Оймасига 2028-йилга бориб қайтариш ҳамда 2030-йилга келиб у ерда доимий база қуриш вазифаси қўйилган. Мазкур қадамлар АҚШнинг космик пойгалдаги мавқеини янада кучайтиришга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.
…