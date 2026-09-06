“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди

·6·Дунё
“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди

Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди қўшни Покистонга нисбатан сўнгги йиллардаги энг қатъий ва жарангдор баёнотларидан бири билан чиқди. Деҳли энди мудофаада ўтирмаслигини ва ҳар қандай тажовузкорона хатти-ҳаракатга бевосита рақиб ҳудудига кириб бориб, нуқта қўйиш билан жавоб қайтаришини билдирган Ҳиндистон етакчиси, Исломобод истаганича ҳаракат қилган даврлар энди тарихда қолганини таъкидлади. Минтақадаги икки йирик ядровий давлат ўртасидаги кескинликни янада алангалатган ушбу сўзлар халқаро дипломатик ва ҳарбий кузатувчилар диққат марказига чиқди.

«Ўз уйигача кириб йўқ қиламиз»: Модидан мисли кўрилмаган огоҳлантириш

Ҳиндистон раҳбари ўз чиқишида Покистон маъмуриятига очиқдан-очиқ чегараларни кўрсатиб қўйди:

  • Ҳарбий куч билан жавоб қайтариш шарти: «Агар Покистон бирор ёмон ниятли ҳаракат қилса, Ҳиндистон қуролли кучлари уларнинг ўз уйигача кириб бориб, йўқ қилади», — дея қатъий огоҳлантирди Нарендра Моди;

  • Исломобод назоратидаги даврнинг якуни: Бош вазир илгари Покистон ўзи хоҳлаганча чекловсиз ҳаракат қилган бўлса, бугунга келиб бундай эркинлик ва имтиёзларга бутунлай чек қўйилганини билдирди;

  • «Терроризм ҳомийлари чекинмоқда»: Моди минтақада беқарорлик келтириб чиқаришга уринаётган террорчи тўдалар ва уларни қўллаб-қувватловчи кучлар Ҳиндистоннинг кучайган ҳарбий салоҳияти олдида ортга чекинишга мажбур бўлаётганини алоҳида урғулади.

Янги стратегия: Чегарадан ташқаридаги «жарроҳлик зарбалари»

Деҳлининг расмий позицияси ҳимояланишдан фаол ҳужумкор профилактика босқичига ўтгани яққол сезилмоқда:

  • Фаол мудофаа доктринаси: Модининг бу риторикаси Ҳиндистон ўз хавфсизлигига таҳдид туғилган тақдирда чегара чизиғи билан чекланиб қолмаслиги ва аввалги Балакот воқеалари каби чегара ортида махсус ҳарбий амалиётлар ўтказишга тўлиқ тайёрлигини англатади;

  • Сиёсий ва ҳарбий устунлик: Ҳиндистон ҳукумати миллий мудофаа ва армияни модернизация қилиш орқали чегараолди ҳудудларда мутлақ назорат ўрнатилганини кўрсатмоқчи;

  • Ички ва ташқи аудиторияга сигнал: Бу чақириқ бир томондан мамлакат ичида миллий руҳ ва сиёсий бирдамликни мустаҳкамласа, иккинчи томондан минтақавий рақибларга очиқ куч кўз-кўз қилиш воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.

Жанубий Осиёдаги ядровий соя ва глобал хавотир

Мутахассислар икки қўшни давлат ўртасидаги ҳар қандай қуролли тўқнашув улкан фожиага айланишидан хавотирда:

  • Ядровий арсенал мавжудлиги: Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги тўқнашувлар оддий чегара можароси эмас, балки ортида ядро қуроли турган ниҳоятда хавфли қарама-қаршилик ҳисобланади;

  • Кашмир омили: Баҳсли Кашмир ҳудудидаги кескин вазият ҳар қандай тасодифий тўқнашувни кенг кўламли урушга айлантириб юбориш хавфини юқори ушлаб турибди;

  • Халқаро воситачилик зарурати: Геосиёсий таҳлилчилар расмий баёнотларнинг бу қадар кескинлашуви вазиятни назоратдан чиқариб юбормаслиги учун дунё етакчилари зудлик билан дипломатик механизмларни ишга солиши кераклигини таъкидламоқда.

Сизнингча, Нарендра Модининг Покистонга қаратилган бундай кескин баёноти шунчаки сиёсий огоҳлантиришми ёки Ҳиндистон ҳақиқатан ҳам кенг кўламли ҳарбий амалиётларга тайёргарлик кўрмоқдами? Икки ядровий давлат ўртасида тўғридан-тўғри қуролли тўқнашув келиб чиқиш эҳтимоли қанчалик юқори? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганБугун, 20:38Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиБугун, 20:29Украинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиУкраинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиБугун, 19:57Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Бугун, 18:29Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди