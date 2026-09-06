“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди қўшни Покистонга нисбатан сўнгги йиллардаги энг қатъий ва жарангдор баёнотларидан бири билан чиқди. Деҳли энди мудофаада ўтирмаслигини ва ҳар қандай тажовузкорона хатти-ҳаракатга бевосита рақиб ҳудудига кириб бориб, нуқта қўйиш билан жавоб қайтаришини билдирган Ҳиндистон етакчиси, Исломобод истаганича ҳаракат қилган даврлар энди тарихда қолганини таъкидлади. Минтақадаги икки йирик ядровий давлат ўртасидаги кескинликни янада алангалатган ушбу сўзлар халқаро дипломатик ва ҳарбий кузатувчилар диққат марказига чиқди.
«Ўз уйигача кириб йўқ қиламиз»: Модидан мисли кўрилмаган огоҳлантириш
Ҳиндистон раҳбари ўз чиқишида Покистон маъмуриятига очиқдан-очиқ чегараларни кўрсатиб қўйди:
Ҳарбий куч билан жавоб қайтариш шарти: «Агар Покистон бирор ёмон ниятли ҳаракат қилса, Ҳиндистон қуролли кучлари уларнинг ўз уйигача кириб бориб, йўқ қилади», — дея қатъий огоҳлантирди Нарендра Моди;
Исломобод назоратидаги даврнинг якуни: Бош вазир илгари Покистон ўзи хоҳлаганча чекловсиз ҳаракат қилган бўлса, бугунга келиб бундай эркинлик ва имтиёзларга бутунлай чек қўйилганини билдирди;
«Терроризм ҳомийлари чекинмоқда»: Моди минтақада беқарорлик келтириб чиқаришга уринаётган террорчи тўдалар ва уларни қўллаб-қувватловчи кучлар Ҳиндистоннинг кучайган ҳарбий салоҳияти олдида ортга чекинишга мажбур бўлаётганини алоҳида урғулади.
Янги стратегия: Чегарадан ташқаридаги «жарроҳлик зарбалари»
Деҳлининг расмий позицияси ҳимояланишдан фаол ҳужумкор профилактика босқичига ўтгани яққол сезилмоқда:
Фаол мудофаа доктринаси: Модининг бу риторикаси Ҳиндистон ўз хавфсизлигига таҳдид туғилган тақдирда чегара чизиғи билан чекланиб қолмаслиги ва аввалги Балакот воқеалари каби чегара ортида махсус ҳарбий амалиётлар ўтказишга тўлиқ тайёрлигини англатади;
Сиёсий ва ҳарбий устунлик: Ҳиндистон ҳукумати миллий мудофаа ва армияни модернизация қилиш орқали чегараолди ҳудудларда мутлақ назорат ўрнатилганини кўрсатмоқчи;
Ички ва ташқи аудиторияга сигнал: Бу чақириқ бир томондан мамлакат ичида миллий руҳ ва сиёсий бирдамликни мустаҳкамласа, иккинчи томондан минтақавий рақибларга очиқ куч кўз-кўз қилиш воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.
Жанубий Осиёдаги ядровий соя ва глобал хавотир
Мутахассислар икки қўшни давлат ўртасидаги ҳар қандай қуролли тўқнашув улкан фожиага айланишидан хавотирда:
Ядровий арсенал мавжудлиги: Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги тўқнашувлар оддий чегара можароси эмас, балки ортида ядро қуроли турган ниҳоятда хавфли қарама-қаршилик ҳисобланади;
Кашмир омили: Баҳсли Кашмир ҳудудидаги кескин вазият ҳар қандай тасодифий тўқнашувни кенг кўламли урушга айлантириб юбориш хавфини юқори ушлаб турибди;
Халқаро воситачилик зарурати: Геосиёсий таҳлилчилар расмий баёнотларнинг бу қадар кескинлашуви вазиятни назоратдан чиқариб юбормаслиги учун дунё етакчилари зудлик билан дипломатик механизмларни ишга солиши кераклигини таъкидламоқда.
Сизнингча, Нарендра Модининг Покистонга қаратилган бундай кескин баёноти шунчаки сиёсий огоҳлантиришми ёки Ҳиндистон ҳақиқатан ҳам кенг кўламли ҳарбий амалиётларга тайёргарлик кўрмоқдами? Икки ядровий давлат ўртасида тўғридан-тўғри қуролли тўқнашув келиб чиқиш эҳтимоли қанчалик юқори? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…