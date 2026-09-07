Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкин

·30·Ўзбекистон
Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкин

Марказий Осиё фуқаро авиацияси бозорида тарихий геоиқтисодий ўзгаришлар ва минтақавий етакчилик учун жиддий бурилиш кузатилмоқда. Қозоғистон ҳукуматининг расмий таҳлилий шарҳига кўра, жорий 2026 йил якунига бориб Ўзбекистон фуқаролик авиацияси флоти ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши ва минтақадаги энг йирик авиация марказига айланиши мумкин. Қўшни давлатда янги ҳаво кемаларини етказиб бериш суръатлари аввалги режаларга нисбатан сезиларли даражада қисқарган бир пайтда, Ўзбекистон миллий ва хусусий авиакомпаниялари ўз паркларини жадал суръатларда янги лайнерлар билан тўлдириб бормоқда.

Қозоғистоннинг қисқарган прогнози: Режа 26 фоизга туширилди

Қозоғистон ҳукумати тайёрлаган янги таҳлилий ҳужжатда мамлакат фуқаро авиацияси ривожланиши бўйича аввалги кутилмалар анча пасайтирилган:

  • 2030 йилгача 160 та самолёт: Янгиланган прогнозга биноан, 2030 йилга келиб Қозоғистон фуқаролик авиапарки 160 та самолётга етиши мумкин. Бу аввалги ҳисоб-китобларга нисбатан нақ 56 та ҳаво кемасига (25,9 фоизга) кам демакдир;

  • Самолётлар етказиб беришнинг чекланган графиги: Қозоғистон авиаташувчиларига янги бортларни топшириш бўйича расмий график қуйидагича белгиланган:

    • 2026 йилда — атиги 6 та самолёт;

    • 2027 йилда — 11 та;

    • 2028 йилда — 10 та;

    • 2029 йилда — 9 та;

    • 2030 йилда — 13 та лайнер;

  • Air Astana ва Airbus келишуви: Мамлакатнинг етакчи ташувчиси ҳисобланган «Air Astana» компанияси Европанинг «Airbus» концерни билан 8,3 миллиард евролик (тахминан 9,45 миллиард доллар) йирик шартнома имзолаган бўлса-да, етказиб бериш занжирлари ва кечикишлар умумий флотилия кенгайишини секинлаштирмоқда.

Ўзбекистоннинг стратегик юксалиши: 120 та ҳаво кемаси ва мутлақ етакчилик сари

Ўзбекистон авиация соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва либераллаштириш сиёсати минтақада мувозанатни ўзгартирмоқда:

  • 120 та самолётлик улкан мақсад: Аввалроқ Ўзбекистон Республикаси Президенти миллий авиакомпаниялар паркини 120 та замонавий ҳаво кемасига етказиш режасини маълум қилган эди;

  • 2026 йил якунидаги тарихий марра: Агар жорий суръатлар сақланиб қолса, 2026 йил охирига бориб Ўзбекистон фуқаролик самолётлари сони бўйича Қозоғистонни ортда қолдириб, бутун Марказий Осиё бўйича 1-рақамли авиация флотига эга давлатга айланади;

  • Бозорда рақобатнинг кучайиши: «Uzbekistan Airways» миллий авиаташувчисидан ташқари янги маҳаллий хусусий авиакомпанияларнинг пайдо бўлиши ва халқаро лизинг шартномаларининг кенгайиши Ўзбекистонни минтақанинг бош транзит хабига айлантиришга замин яратмоқда.

Минтақавий транзит уруши: Йўловчилар ва туризм нимага эга бўлади?

Авиапарклар ўртасидаги пойга шунчаки рақамлар жанги эмас, балки катта иқтисодий имтиёзларни англатади:

  • Тўғридан-тўғри парвозлар географияси: Самолётлар сонининг ортиши Ўзбекистонни Европа, Осиё ва Яқин Шарқ ўртасидаги йирик транзит йўлагига айлантиради;

  • Нархлар ва хизмат сифати: Кўпроқ самолёт ва кучли рақобат авиачипталар бозорида нархлар арзонлашиши ҳамда рейслар сони кўпайишига хизмат қилади;

  • Туризм оқимининг кескин ўсиши: Йирик флот мамлакатга хорижий сайёҳларни жалб қилиш бўйича қўшни давлатлар билан рақобатда Ўзбекистоннинг устунлигини кафолатлайди.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши авиачипталар нархининг арзонлашишига ва хизмат кўрсатиш сифати яхшиланишига қай даражада туртки беради? Марказий Осиёдаги ушбу транзит пойгасида қайси давлат ҳақиқий глобал авиация марказига айлана олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаБугун, 08:33Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиБугун, 08:05Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиКеча, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари