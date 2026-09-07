Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этди

·6·Ўзбекистон
Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этди

Дунё бўйича хавфсизлик ва барқарорлик даражасини баҳоловчи нуфузли Иқтисодиёт ва тинчлик институти (IEP) ўзининг навбатдаги йиллик ҳисоботи — «Глобал тинчлик индекси (GPI) — 2026» натижаларини расман эълон қилди. Сайёра бўйлаб умумий осойишталик кўрсаткичи кетма-кет 12 йилдан бери ёмонлашиб бораётган бир вақтда Ўзбекистон ўз позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, дунё бўйича 37-ўринга кўтарилди ва Марказий Осиёнинг энг тинч ҳамда хавфсиз давлати мақомини расман тасдиқлади.

Марказий Осиё бешлиги: Ўзбекистон минтақа пешқадами

Минтақадаги барча беш давлат хавфсизлик бўйича ижобий кўрсаткичларни намойиш этиб, «юқори даражадаги тинчлик» гуруҳидан жой олди, учта давлат эса сайёранинг топ-50 талигига кирди:

  • Ўзбекистон — 37-ўрин (1,726 балл): Мамлакатимиз минтақада энг яхши натижани қайд этди ва ўз позициясини ўтган йилга нисбатан сезиларли равишда яхшилади;

  • Қозоғистон — 44-ўрин (1,771 балл): Минтақанинг иккинчи йирик давлати ҳам кўрсаткичларини ошириб, кучли 50 таликда мустаҳкамланди;

  • Тожикистон — 47-ўрин (1,799 балл): Қўшни республика топ-50 давлатлар қаторидан ўрин олди;

  • Қирғизистон — 61-ўрин (1,853 балл): 60-ўринлар атрофида барқарор баҳоланди;

  • Туркманистон — 66-ўрин (1,903 балл): Минтақа давлатлари орасида сўнгги поғонани эгаллади.

Эътиборли жиҳати шундаки, сўнгги бир йил ичида минтақа бўйича фақатгина Ўзбекистон ва Қозоғистон ўз баллларини яхшилашга ва юқори поғоналарга кўтарилишга муваффақ бўлди.

Дунёдаги хавотирли тенденция: Ким энг тинч ва ким энг охирги ўринда?

Глобал геосиёсий вазият йил сайин кескинлашиб, халқаро даражада нотинчлик кучаймоқда:

  • 12 йиллик пасайиш: Жорий йилда ўртача дунё кўрсаткичи яна 0,7 фоизга ёмонлашди — халқаро экспертлар сайёра бўйлаб зўравонлик ва тўқнашувлар сурункали тус олаётганини таъкидламоқда;

  • Исландиянинг 19 йиллик гегемонияси: Дунёнинг энг тинч мамлакати сифатида яна Исландия тан олинди (1,161 балл) — бу давлат кетма-кет 19 йилдан буён рейтингда ҳеч кимга 1-ўринни бермай келмоқда;

  • Кучли учлик: Етакчилар сафида Исландиядан кейин Янги Зеландия ва Швейцария жой олди;

  • Рўйхат аутсайдери: Рейтингдаги жами 163 та давлат орасида энг охирги, 163-ўринни давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар ва санкциялар босими остидаги Россия эгаллади (3,367 балл).

Шарқий Европа ва Марказий Осиёнинг глобал сенсацияси

Рейтинг таҳлилчилари ҳудудий кесимдаги ўзига хос феноменга алоҳида эътибор қаратдилар:

  • Ягона ўсиш қайд этилган ҳудуд: «Глобал тинчлик индекси» қамраб олган дунёнинг саккизта геосиёсий минтақаси орасида фақатгина Шарқий Европа ва Марказий Осиё ҳудудида ўртача осойишталик ва хавфсизлик даражаси ижобий томонга ўзгарди;

  • Барқарор ички сиёсат самараси: Ўзбекистоннинг 37-ўринга кўтарилишига мамлакатда жамоат тартибининг мустаҳкамлиги, жиноятчиликнинг назорат қилиниши, ички низоларнинг йўқлиги ва Марказий Осиёда яхши қўшничилик ташқи сиёсатининг йўлга қўйилгани асосий сабаб бўлди.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг халқаро хавфсизлик ва тинчлик рейтингида 37-ўринга кўтарилиши мамлакатнинг хорижий инвестициялар ва туризм соҳасидаги жозибадорлигига қандай таъсир кўрсатади? Кундалик ҳаётингизда бу хавфсизлик ва барқарорликни қанчалик ҳис қиляпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Бугун, 08:16Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиБугун, 08:05Ҳоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиҲоким ёрдамчилари ёппасига лавозимидан озод этилмоқда: катта “тозалаш” бошландиКеча, 22:00АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиАҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилдиКеча, 19:52Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиЎзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилдиКеча, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари