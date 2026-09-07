Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабаси

·16·Дунё
Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабаси

Фото: iz.ru

Германиянинг Саксония-Анҳалт федерал ери ландтагига (минтақавий парламент) ўтказилган сайловлар мамлакат ва бутун Европа сиёсий саҳнасида ҳақиқий сиёсий зилзилани келтириб чиқарди. Сайлов бюллетенларининг 100 фоизи тўлиқ ҳисоблаб чиқилгач, мухолифатдаги ўнг қанот «Германия учун муқобил» (AfD / АдГ) партияси 43,8 фоиз овоз жамғариб, рақибларини улкан фарқ билан ортда қолдирди ва мутлақ тарихий ғалабани қўлга киритди. Экспертлар бу натижани анъанавий немис сиёсати ва амалдаги ҳукумат коалицияси учун жиддий тарсаки деб баҳоламоқда.

Сайлов натижалари: «АдГ»дан кутилмаган реванш ва рақибларнинг оғир аҳволи

Минтақавий сайлов комиссияси томонидан эълон қилинган расмий якунларга кўра, кучлар мувозанати қуйидагича тақсимланди:

  • «АдГ»нинг мутлақ триумфи: Мухолифатдаги ўнг кучлар 43,8 фоиз овоз билан парламентда етакчи кучга айланди ва минтақа тарихидаги рекорд кўрсаткични қайд этди;

  • Христиан-демократлар жуда катта фарқ билан иккинчи: Христиан-демократик иттифоқ (ХДС) бор-йўғи 17,2 фоиз овоз билан иккинчи поғонада қолди ва етакчи партиядан 26 фоиздан кўпроққа ортда қолди;

  • Ҳукмрон коалициянинг қулаши: Германия канцлери бошчилигидаги Социал-демократик партия (СДПГ) бор-йўғи 9,3 фоиз овоз тўплаб, шармандали натижа билан учинчи ўринга тушиб кетди;

  • «Яшиллар» ва «Сўллар» чегарада: «Яшиллар» партияси 8,9 фоиз, «Сўл» партия эса 8,6 фоиз овоз олди;

  • Сара Вагенкнехт муваффақияти: Яқинда тузилган ва тез орада катта эътибор қозонган «Сара Вагенкнехт Иттифоқи — Ақл ва адолат учун» (ССВ) партияси 5,3 фоиз овоз тўплаб, 5 фоизлик парламент тўсиғини муваффақиятли енгиб ўтди.

77,8 фоизлик давомат: Халқ норозилиги овоз беришга чорлади

Саксония-Анҳалтдаги сиёсий баҳслар мисли кўрилмаган даражада шиддатли кечди:

  • Юқори фаоллик: Сайловда фуқароларнинг 77,8 фоизи иштирок этди — бундай юқори давомат аҳолининг амалдаги расмий сиёсатдан норозилиги ва ўзгаришларни талаб қилаётгани билан изоҳланмоқда;

  • Катта рақобат: Мусобақада жами 16 та сиёсий партия ва 398 нафар номзод депутатлик мандатлари учун кураш олиб борди.

Берлин учун хавф қўнғироғи ва федерал таъсир: Энди нима бўлади?

Саксония-Анҳалтдаги бу ғалаба шунчаки битта минтақа чегараси билан чекланиб қолмайди:

  • 20 сентябрдаги янги синовлар: Халқаро таҳлилчиларнинг фикрича, бу натижа 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган Берлин депутатлар палатаси ҳамда Мекленбург-Олдинги Померания ландтаги сайловларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади;

  • Европада ўнг кучлар тўлқини: Германиядаги бу сиёсий силжиш мамлакатнинг миграция сиёсати, энергия нархлари ва Украинага бўлган ёрдам масалаларида расмий Берлинга улкан жамоатчилик босимини шакллантиради;

  • Федерал инқироз: Маҳаллий сайловларда «АдГ»нинг бу қадар илдамлаши марказий ҳукумат учун бошқарув механизмини қийинлаштириб, муддатидан олдин федерал сайловлар ўтказиш босимини кучайтириши мумкин.

Сизнингча, «Германия учун муқобил» партиясининг 43,8% овоз билан ғалаба қозониши немис халқининг миграция ва иқтисодий муаммолардан чарчагани оқибатими ёки Европада янги сиёсий давр бошланмоқдами? Бу воқеа Германия ва Европа Иттифоқининг ташқи сиёсатини тубдан ўзгартира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиҲурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиБугун, 09:51Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:107 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 08:41“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганКеча, 20:38Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди