Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабаси
Фото: iz.ru
Германиянинг Саксония-Анҳалт федерал ери ландтагига (минтақавий парламент) ўтказилган сайловлар мамлакат ва бутун Европа сиёсий саҳнасида ҳақиқий сиёсий зилзилани келтириб чиқарди. Сайлов бюллетенларининг 100 фоизи тўлиқ ҳисоблаб чиқилгач, мухолифатдаги ўнг қанот «Германия учун муқобил» (AfD / АдГ) партияси 43,8 фоиз овоз жамғариб, рақибларини улкан фарқ билан ортда қолдирди ва мутлақ тарихий ғалабани қўлга киритди. Экспертлар бу натижани анъанавий немис сиёсати ва амалдаги ҳукумат коалицияси учун жиддий тарсаки деб баҳоламоқда.
Сайлов натижалари: «АдГ»дан кутилмаган реванш ва рақибларнинг оғир аҳволи
Минтақавий сайлов комиссияси томонидан эълон қилинган расмий якунларга кўра, кучлар мувозанати қуйидагича тақсимланди:
«АдГ»нинг мутлақ триумфи: Мухолифатдаги ўнг кучлар 43,8 фоиз овоз билан парламентда етакчи кучга айланди ва минтақа тарихидаги рекорд кўрсаткични қайд этди;
Христиан-демократлар жуда катта фарқ билан иккинчи: Христиан-демократик иттифоқ (ХДС) бор-йўғи 17,2 фоиз овоз билан иккинчи поғонада қолди ва етакчи партиядан 26 фоиздан кўпроққа ортда қолди;
Ҳукмрон коалициянинг қулаши: Германия канцлери бошчилигидаги Социал-демократик партия (СДПГ) бор-йўғи 9,3 фоиз овоз тўплаб, шармандали натижа билан учинчи ўринга тушиб кетди;
«Яшиллар» ва «Сўллар» чегарада: «Яшиллар» партияси 8,9 фоиз, «Сўл» партия эса 8,6 фоиз овоз олди;
Сара Вагенкнехт муваффақияти: Яқинда тузилган ва тез орада катта эътибор қозонган «Сара Вагенкнехт Иттифоқи — Ақл ва адолат учун» (ССВ) партияси 5,3 фоиз овоз тўплаб, 5 фоизлик парламент тўсиғини муваффақиятли енгиб ўтди.
77,8 фоизлик давомат: Халқ норозилиги овоз беришга чорлади
Саксония-Анҳалтдаги сиёсий баҳслар мисли кўрилмаган даражада шиддатли кечди:
Юқори фаоллик: Сайловда фуқароларнинг 77,8 фоизи иштирок этди — бундай юқори давомат аҳолининг амалдаги расмий сиёсатдан норозилиги ва ўзгаришларни талаб қилаётгани билан изоҳланмоқда;
Катта рақобат: Мусобақада жами 16 та сиёсий партия ва 398 нафар номзод депутатлик мандатлари учун кураш олиб борди.
Берлин учун хавф қўнғироғи ва федерал таъсир: Энди нима бўлади?
Саксония-Анҳалтдаги бу ғалаба шунчаки битта минтақа чегараси билан чекланиб қолмайди:
20 сентябрдаги янги синовлар: Халқаро таҳлилчиларнинг фикрича, бу натижа 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган Берлин депутатлар палатаси ҳамда Мекленбург-Олдинги Померания ландтаги сайловларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади;
Европада ўнг кучлар тўлқини: Германиядаги бу сиёсий силжиш мамлакатнинг миграция сиёсати, энергия нархлари ва Украинага бўлган ёрдам масалаларида расмий Берлинга улкан жамоатчилик босимини шакллантиради;
Федерал инқироз: Маҳаллий сайловларда «АдГ»нинг бу қадар илдамлаши марказий ҳукумат учун бошқарув механизмини қийинлаштириб, муддатидан олдин федерал сайловлар ўтказиш босимини кучайтириши мумкин.
Сизнингча, «Германия учун муқобил» партиясининг 43,8% овоз билан ғалаба қозониши немис халқининг миграция ва иқтисодий муаммолардан чарчагани оқибатими ёки Европада янги сиёсий давр бошланмоқдами? Бу воқеа Германия ва Европа Иттифоқининг ташқи сиёсатини тубдан ўзгартира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…