Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?
АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда унинг куёви Жаред Кушнер кутилмаганда Киевга расмий ташриф билан келди. 5 сентябрь куни Москвада Россия президенти Владимир Путин билан музокара ўтказган Трамп эмиссарлари 6 сентябрь куни Польша орқали поездда Украина пойтахтига етиб борди ва Владимир Зеленский билан урушни тўхтатиш бўйича кескин сиёсий мулоқотни бошлади.
Москвадан Киевга сафар: Вокзалдаги «Тинчлик экспресси» ва Европа иштироки
АҚШ вакилларининг ташрифи юқори дипломатик даражада ташкил этилди:
Вокзалдаги кутиб олиш: Поезд Киев вокзали таблосида «Тинчлик экспресси» ёзуви остида кутиб олинди. Уиткофф ва Кушнерни перронда Украина президенти офиси раҳбари Кирилл Буданов, «Халқ хизматкори» фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда Ташқи разведка хизмати раҳбари Рустем Умеров қарши олди;
Европанинг “кўринмас назорати”: Музокараларга фақат икки томон эмас, балки Буюк Британия, Франция ва Германиянинг миллий хавфсизлик бўйича бош маслаҳатчилари ҳам бевосита қўшилди;
Парвозлар чеклови: Зеленский Россиянинг аэропортларга берган зарбалари туфайли америкалик делегация Киевга самолётда эмас, поездда келишга мажбур бўлганини билдирди.
Зеленский билан учрашув: «Patriot» ҳазили ва «Киев режими» совғаси
Музокаралар расмий қисми билан бирга кутилмаган ноодатий лаҳзаларга ҳам бой бўлди:
«Киев режими» ёзувли футболкалар: Зеленский америкалик меҳмонларга рамзий совға сифатида «Киев режими» ёзуви туширилган футболкаларни тақдим этди. Худди шундай либосда учрашувда Давид Арахамия ҳам иштирок этди;
«Patriot тизимидан ҳам яхшироқ»: Зеленский делегация келган вақтда Киев ўққа тутилмаганига ишора қилиб: «Сизлар бугун ҳаво мудофаасининг Patriot тизимидан ҳам самаралироқ иш бердинглар. Раҳмат, тез-тез келиб туринглар», — дея киноя аралаш миннатдорчилик билдирди;
Психологик контакт: Музокаралар чоғида Зеленский ва Уиткоффнинг тана тилидаги бир-бирини такрорловчи ҳолатлари (отзеркаливание) матбуот назаридан четда қолмади.
Кушнер ва Уиткоффнинг позицияси: Трамп нимани талаб қилмоқда?
Америка томони музокаралар шунчаки вақтинчалик оташкесим эмаслигини таъкидлади:
Барқарор тинчлик концепцияси: Жаред Кушнернинг билдиришича, Трамп уларга урушни шунчаки тўхтатишни эмас, балки қайта қуролли тўқнашув бўлмаслиги учун узоқ муддатли ва барқарор тинчлик шартларини ишлаб чиқишни топширган;
Музокаралар суръати: Стив Уиткофф Киевдаги учрашувни «ўта мазмунли ва муҳим» деб атаб, АҚШ жараён қанча вақт талаб этса, шунча ишлашга тайёрлигини билдирди;
Киевнинг қатъий шарти: Владимир Зеленский Украина фақат адолатли тинчлик ва Россиянинг янги тажовузини истисно этувчи реал кафолатларгагина рози бўлишини урғулади.
Уруш қишгача тугайдими? Financial Times башорати ва Донбасс тугуни
Катта шов-шувга қарамай, фронтдаги асл вазият кескинлигича қолмоқда:
Эски ҳужжатларнинг янгиланган варианти: «The Financial Times» маълумотига кўра, Трамп элчилари мутлақо янги режа эмас, балки аввалги лойиҳаларнинг янгиланган кўринишини тақдим этишган;
Қишгача тугаш эҳтимоли кам: Украина делегацияси вакиллари музокараларга қарамай урушнинг қишгача тўхташига шубҳа билан қарамоқда;
Энг оғир тўсиқ — Донбасс: Бош муаммо сифатида Украина назоратида қолаётган Донбасс ҳудудлари масаласи турибди. Москва у ердан украин қўшинлари тўлиқ олиб чиқилишини талаб қилишда давом этмоқда, Киев эса бундан кескин бош тортмоқда.
Сизнингча, Трампнинг махсус элчилари томонидан Москва ва Киев ўртасида бошланган ушбу музокаралар урушни тўхтатишга қодирми ёки Донбасс ва хавфсизлик кафолатлари масаласидаги келишмовчиликлар мулоқотни яна боши берк кўчага киритиб қўядими? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…