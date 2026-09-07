Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?

·0·Дунё
Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?

АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда унинг куёви Жаред Кушнер кутилмаганда Киевга расмий ташриф билан келди. 5 сентябрь куни Москвада Россия президенти Владимир Путин билан музокара ўтказган Трамп эмиссарлари 6 сентябрь куни Польша орқали поездда Украина пойтахтига етиб борди ва Владимир Зеленский билан урушни тўхтатиш бўйича кескин сиёсий мулоқотни бошлади.

Москвадан Киевга сафар: Вокзалдаги «Тинчлик экспресси» ва Европа иштироки

АҚШ вакилларининг ташрифи юқори дипломатик даражада ташкил этилди:

  • Вокзалдаги кутиб олиш: Поезд Киев вокзали таблосида «Тинчлик экспресси» ёзуви остида кутиб олинди. Уиткофф ва Кушнерни перронда Украина президенти офиси раҳбари Кирилл Буданов, «Халқ хизматкори» фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда Ташқи разведка хизмати раҳбари Рустем Умеров қарши олди;

  • Европанинг “кўринмас назорати”: Музокараларга фақат икки томон эмас, балки Буюк Британия, Франция ва Германиянинг миллий хавфсизлик бўйича бош маслаҳатчилари ҳам бевосита қўшилди;

  • Парвозлар чеклови: Зеленский Россиянинг аэропортларга берган зарбалари туфайли америкалик делегация Киевга самолётда эмас, поездда келишга мажбур бўлганини билдирди.

Зеленский билан учрашув: «Patriot» ҳазили ва «Киев режими» совғаси

Музокаралар расмий қисми билан бирга кутилмаган ноодатий лаҳзаларга ҳам бой бўлди:

  • «Киев режими» ёзувли футболкалар: Зеленский америкалик меҳмонларга рамзий совға сифатида «Киев режими» ёзуви туширилган футболкаларни тақдим этди. Худди шундай либосда учрашувда Давид Арахамия ҳам иштирок этди;

  • «Patriot тизимидан ҳам яхшироқ»: Зеленский делегация келган вақтда Киев ўққа тутилмаганига ишора қилиб: «Сизлар бугун ҳаво мудофаасининг Patriot тизимидан ҳам самаралироқ иш бердинглар. Раҳмат, тез-тез келиб туринглар», — дея киноя аралаш миннатдорчилик билдирди;

  • Психологик контакт: Музокаралар чоғида Зеленский ва Уиткоффнинг тана тилидаги бир-бирини такрорловчи ҳолатлари (отзеркаливание) матбуот назаридан четда қолмади.

Кушнер ва Уиткоффнинг позицияси: Трамп нимани талаб қилмоқда?

Америка томони музокаралар шунчаки вақтинчалик оташкесим эмаслигини таъкидлади:

  • Барқарор тинчлик концепцияси: Жаред Кушнернинг билдиришича, Трамп уларга урушни шунчаки тўхтатишни эмас, балки қайта қуролли тўқнашув бўлмаслиги учун узоқ муддатли ва барқарор тинчлик шартларини ишлаб чиқишни топширган;

  • Музокаралар суръати: Стив Уиткофф Киевдаги учрашувни «ўта мазмунли ва муҳим» деб атаб, АҚШ жараён қанча вақт талаб этса, шунча ишлашга тайёрлигини билдирди;

  • Киевнинг қатъий шарти: Владимир Зеленский Украина фақат адолатли тинчлик ва Россиянинг янги тажовузини истисно этувчи реал кафолатларгагина рози бўлишини урғулади.

Уруш қишгача тугайдими? Financial Times башорати ва Донбасс тугуни

Катта шов-шувга қарамай, фронтдаги асл вазият кескинлигича қолмоқда:

  • Эски ҳужжатларнинг янгиланган варианти: «The Financial Times» маълумотига кўра, Трамп элчилари мутлақо янги режа эмас, балки аввалги лойиҳаларнинг янгиланган кўринишини тақдим этишган;

  • Қишгача тугаш эҳтимоли кам: Украина делегацияси вакиллари музокараларга қарамай урушнинг қишгача тўхташига шубҳа билан қарамоқда;

  • Энг оғир тўсиқ — Донбасс: Бош муаммо сифатида Украина назоратида қолаётган Донбасс ҳудудлари масаласи турибди. Москва у ердан украин қўшинлари тўлиқ олиб чиқилишини талаб қилишда давом этмоқда, Киев эса бундан кескин бош тортмоқда.

Сизнингча, Трампнинг махсус элчилари томонидан Москва ва Киев ўртасида бошланган ушбу музокаралар урушни тўхтатишга қодирми ёки Донбасс ва хавфсизлик кафолатлари масаласидаги келишмовчиликлар мулоқотни яна боши берк кўчага киритиб қўядими? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 08:41“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганКеча, 20:38Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиКеча, 20:29Украинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиУкраинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиКеча, 19:57Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Кеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди