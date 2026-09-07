Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайди

·3·Дунё
Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайди

Дунё нефть савдосининг бош қон томири саналган Ҳурмуз бўғозида тижорий кемалар қатнови кескин қисқариб, май ойидан буён кузатилмаган энг паст даражага тушиб кетди. Reuters агентлиги кемаларни кузатиш тизимлари маълумотларига таяниб хабар беришича, стратегик бўғоз орқали ўтаётган нефть ва хомашё ташувчи кемалар оқими кундан-кунга камаймоқда. АҚШ ва Эрон ўртасидаги танкерларга уюштирилган тўғридан-тўғри ҳужумлар ҳамда ҳарбий зарбалар фонида юзага келган ушбу кескин вазият глобал ёқилғи таъминоти ва энергетика бозорида янги хавотир тўлқинини келтириб чиқарди.

Трафикнинг рекорд даражада қулаши: Кунига атиги 10 та кема

Денгиз мониторинги хизматлари хавф даражаси юқори эканидан далолат берувчи рақамларни эълон қилди:

  • Май ойидан бери энг паст кўрсаткич: Kpler маълумотларига кўра, сўнгги 10 кун ичида Ҳурмуз бўғози орқали суткасига ўртача атиги 10 та хомашё ташувчи кема ҳаракатланган;

  • Кескин пасайиш динамикаси: Бўғоз орқали жума куни 15 та, шанба куни 13 та юк кемаси ўтган бўлса, якшанба кунига келиб бу кўрсаткич атиги 10 тагача қисқариб кетган;

  • Оқ уй вакилининг эътирофи: АҚШ Энергетика вазирлиги раҳбари Крис Райт Ҳурмуз бўғози орқали нефть ташиш ҳажми Американинг Эронга берган зарбаларидан олдинги кўрсаткичга нисбатан сезиларли пасайиб кетганини расман тасдиқлади.

Денгиздаги зарбалар алмашинуви: Танкерлар ови ва авиаташувчига ҳужум

Ҳудудда томонлар ўртасидаги тўғридан-тўғри куч ишлатиш ҳолатлари очиқ тўқнашув тусини олди:

  • АҚШ кучларининг ҳужуми: Пентагон Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) шанба куни Америка ҳарбийлари Харк ороли яқинида, Жоск ҳудудида ҳамда Ўмон қўлтиғида Эронга тегишли учта нефть танкерига зарба берганини эълон қилди;

  • Теҳроннинг жавоб зарбалари: Бунга жавобан Эрон қуролли кучлари Ҳурмуз бўғозида АҚШ билан алоқадор бўлган учта нефть танкерини нишонга олди;

  • Авиаташувчига баллистик зарба: Reuters маълумотларига кўра, Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) АҚШ ҳарбий-денгиз кучларининг самолёт ташувчи кемаси ва эсминецига баллистик ракеталар билан зарба йўллаганини маълум қилди.

Меморандумнинг барбод бўлиши ва Трампнинг «улкан изоляцияси»

Бир неча ой давом этган дипломатик уринишлар яна боши берк кўчага кириб қолди:

  • Қисқа муддатли умид: Июнь ойининг ўрталарида Вашингтон ва Теҳрон тинчлик келишувини ишлаб чиқишга қаратилган меморандум имзолаган эди;

  • Келишувнинг кучдан қолиши: Орадан атиги уч ҳафта ўтиб, Вашингтон Эронни тижорий кемаларни ўққа тутганликда айблади ва томонлар ўртасида янги ҳарбий зарбалар серияси бошланди;

  • Трампнинг эълони ва Эроннинг муносабати: 20 август куни АҚШ президенти Дональд Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган миқёсдаги иқтисодий операция ва тўлиқ изоляция бошланишини эълон қилди. Ўз навбатида, Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи Трампнинг бу баёнотини АҚШнинг низода енгилганини эътироф этиши деб атади.

Сизнингча, Ҳурмуз бўғозидаги ушбу кескин қарама-қаршилик яқин кунларда жаҳон нефть бозорида нархларнинг кескин сакрашига ва янги глобал энергетик инқирозга олиб келадими? АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўқнашувлар катта урушга айланиб кетмаслиги учун қандай дипломатик механизмлар иш бериши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:107 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 08:41“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганКеча, 20:38Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиКеча, 20:29Украинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиУкраинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиКеча, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди