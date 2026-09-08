Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёноти

·4·Дунё
Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёноти

Жаҳон сиёсати ва иқтисодиётида кескин ўзгаришлар юз бериб, глобал кучлар мувозанати қайта тақсимланмоқда. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров «Сама Меньшова» интернет-лойиҳасига берган интервьюсида АҚШ ва Европанинг глобал майдондаги мавқеи тезлик билан сусайиб бораётганини қатъият билан таъкидлади. Хўш, Вашингтоннинг глобал стратегияси нимага қаратилган ва бу жаҳон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади? Мақола охирида эса асосий интрига — очиқ дунё учун курашаётган БРИКС позицияси ва рақобат тамойилларининг барча тафсилотларини очиб берамиз.

АҚШ ва Европа мавқеининг пасайиши ҳамда глобал тизимдаги бурилишлар

Лавровнинг фикрига кўра, дунё аллақачон кўпполяр тус олган ва бу жараённи тўхтатиб бўлмайди:

  • Америка ва Европанинг заифлашуви: Американинг жаҳон иқтисодиётидаги салмоғи ва сиёсий таъсири камайиб бораётган бўлса, Европа ўз позицияларини ундан ҳам тезроқ йўқотмоқда;

  • Халқаро институтларнинг издан чиқарилиши: Қўшма Штатлар яқин вақтгача амал қилиб келган глобал тизимни — Халқаро валюта фонди, Жаҳон банки ва Жаҳон савдо ташкилотини бузиб юборган;

  • Санкциялар ва тўсиқлар сиёсати: Рақиб сифатида кўрилаётган давлатлар жаҳон савдосидан фойда кўрмаслиги учун санкциялар қўлланиб, энг қулай ва арзон маршрутлар узиб ташланмоқда.

«Дунё ҳар қандай ҳолатда ҳам кўпполярдир, чунки Америка жаҳон иқтисодиётидаги вазни нуқтаи назаридан, тегишинча, жаҳон сиёсатидаги таъсири жиҳатидан ҳам заифлашмоқда. Европа ўз позицияларини янада тезроқ йўқотмоқда», — деди Сергей Лавров.

Хитойни жиловлаш стратегияси ва янги глобал тақсимот

Вашингтоннинг янги сиёсий қадамлари глобал рақобатнинг янги босқичини бошлаб берди:

  • Хитойни чеклаш режаси: Америка ўзининг бутун глобал сиёсатини Хитойни жиловлашга қаратиб, унга ривожланиш ва ўсиш имкониятини бермасликка уринмоқда;

  • Ярим глобал тизимни яратиш: Қўшма Штатлар Хитой ва Россияга қарши курашиш ҳамда уларнинг ривожланишига тўсқинлик қилиш учун кўпроқ мамлакатларни ўзига тортган ҳолда янги ярим глобал тизимни қуришни мақсад қилган;

  • Иқтисодий ва сиёсий рақобат: Россиянинг иқтисодий позицияси ҳозирча Хитой каби катта бўлмаса-да, Вашингтоннинг асосий босимига учрамоқда.

Келажакдаги дунё тузилиши ва БРИКС позицияси

Ҳозирги вақтда жаҳон келажаги қайси йўналишда бориши юзасидан шиддатли кураш кетмоқда:

  • Очиқ ва эркин дунё концепцияси: Келажакдаги дунё спорт, таълим ва маданият соҳаларида ҳеч қандай сунъий тўсиқлар ҳамда чекловларсиз очиқ бўлиши керак;

  • БРИКСнинг мақсади: БРИКС ушбу дунё барча учун очиқ бўлишини ва рақобат мутлақо ҳалол ўтишини таъминлаш тарафдори сифатида майдонга чиқмоқда;

  • Ғарбнинг позицияси: Сергей Лавровнинг таъкидлашича, Ғарб давлатлари бозор шароитидаги ҳалол рақобатдан очиқдан-очиқ хавфсирайди.

Сизнингча, АҚШ ва Европанинг глобал сиёсатдаги таъсирининг камайиши ҳамда БРИКС каби янги бирлашмаларнинг кучайиши жаҳон иқтисодиётининг келажагини қандай ўзгартиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим таҳлилий мақолани яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиШавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиБугун, 11:55АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаАҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 11:098 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 09:19Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиБугун, 01:28Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиОтнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада