Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этди

·1·Техно
Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этди

Ихчамлиги ва функционаллиги билан танилган Xiaomi компанияси оёқ парвариши учун мўлжалланган янги Mijia қурилмасини намойиш этди. Мазкур инновацион ваннача сувни иситиш, чуқур массаж қилиш ва замонавий стерилизация функцияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у кун бўйи чарчаган оёқларга сифатли ҳордиқ чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг патентланган сувсизлантириш ва зарарсизлантириш тизимидир. Махсус ультрабинафша элемент сув қувури ичида жойлашган бўлиб, суюқлик циркуляцияси вақтида уни самарали тозалайди. Ишлаб чиқарувчи мазкур стерилизация даражаси 99,9 фоизгача етишини ва ультрабинафша нурланишнинг ташқарига чиқиш хавфи мутлақо йўқлигини таъкидлайди.

Қулай массаж ва иситиш тизими

Янги қурилма оёқ тагини парвариш қилишда қўл ҳаракатларини мукаммал тақлид қилувчи иккита айланма силикон қопламали диск билан жиҳозланган. Фойдаланувчилар бармоқлар, товондан тортиб товон ёйигача бўлган қисмларга таъсир қилувчи уч хил режимдан бирини танлашлари мумкин. Массаж элементлари чок ва тирқишларсиз ясалгани сабабли уларни тозалаш жуда осон ва оддий сувда ювиб ташлаш кифоя қилади.

Ванначанинг баландлиги 358 миллиметрни, ички чуқурлиги эса 250 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткич оёқларни деярли болдиргача ботириш имконини беради. Тезкор иситиш жараёни 950 В қувватга эга ДПС тизими орқали амалга оширилади, ҳароратни эса 35 дан 48 даражагача 1 даража қадам билан аниқ созлаш мумкин.

Хавфсизлик ва қўшимча қулайликлар

Xiaomi муҳандислари қурилманинг хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратганлар. Ixbt.com хабарига кўра, Mijia ванначасида жами етти даражали ҳимоя тизими мавжуд бўлиб, уларга ток сизиб чиқиши, қизиб кетиш ва сувсиз ёқилишдан ҳимоя киради. Шунингдек, махсус хавфсизлик вилкаси қувватни атиги 0,1 сонияда узишга қодир.

Фойдаланиш қулайлиги учун қурилма 5 дан 60 дақиқагача ишлайдиган таймер, замонавий ЛEД-панел ва охирги созламаларни эслаб қолиш функцияси билан таъминланган. Ҳаракатлантиришни осонлаштирувчи ғилдираклар, пастда жойлашган сув чиқаргич, олинадиган фильтр ҳамда кабел тутқичи қурилманинг кундалик ишлатилишини янада қулайлаштиради.

XiaomiMijiaСмарт ТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиБугун, 12:58MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипMediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипБугун, 10:54Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди