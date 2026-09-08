Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этди
Ихчамлиги ва функционаллиги билан танилган Xiaomi компанияси оёқ парвариши учун мўлжалланган янги Mijia қурилмасини намойиш этди. Мазкур инновацион ваннача сувни иситиш, чуқур массаж қилиш ва замонавий стерилизация функцияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у кун бўйи чарчаган оёқларга сифатли ҳордиқ чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг патентланган сувсизлантириш ва зарарсизлантириш тизимидир. Махсус ультрабинафша элемент сув қувури ичида жойлашган бўлиб, суюқлик циркуляцияси вақтида уни самарали тозалайди. Ишлаб чиқарувчи мазкур стерилизация даражаси 99,9 фоизгача етишини ва ультрабинафша нурланишнинг ташқарига чиқиш хавфи мутлақо йўқлигини таъкидлайди.
Қулай массаж ва иситиш тизимиЯнги қурилма оёқ тагини парвариш қилишда қўл ҳаракатларини мукаммал тақлид қилувчи иккита айланма силикон қопламали диск билан жиҳозланган. Фойдаланувчилар бармоқлар, товондан тортиб товон ёйигача бўлган қисмларга таъсир қилувчи уч хил режимдан бирини танлашлари мумкин. Массаж элементлари чок ва тирқишларсиз ясалгани сабабли уларни тозалаш жуда осон ва оддий сувда ювиб ташлаш кифоя қилади.
Ванначанинг баландлиги 358 миллиметрни, ички чуқурлиги эса 250 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткич оёқларни деярли болдиргача ботириш имконини беради. Тезкор иситиш жараёни 950 В қувватга эга ДПС тизими орқали амалга оширилади, ҳароратни эса 35 дан 48 даражагача 1 даража қадам билан аниқ созлаш мумкин.
Хавфсизлик ва қўшимча қулайликларXiaomi муҳандислари қурилманинг хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратганлар. Ixbt.com хабарига кўра, Mijia ванначасида жами етти даражали ҳимоя тизими мавжуд бўлиб, уларга ток сизиб чиқиши, қизиб кетиш ва сувсиз ёқилишдан ҳимоя киради. Шунингдек, махсус хавфсизлик вилкаси қувватни атиги 0,1 сонияда узишга қодир.
Фойдаланиш қулайлиги учун қурилма 5 дан 60 дақиқагача ишлайдиган таймер, замонавий ЛEД-панел ва охирги созламаларни эслаб қолиш функцияси билан таъминланган. Ҳаракатлантиришни осонлаштирувчи ғилдираклар, пастда жойлашган сув чиқаргич, олинадиган фильтр ҳамда кабел тутқичи қурилманинг кундалик ишлатилишини янада қулайлаштиради.
…