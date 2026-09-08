Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирди
Барселона жамоасининг ёш истеъдоди Ламин Ямал ўзининг собиқ устози Хавининг Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақида илиқ фикр билдирди. Футболчи мураббийнинг халқаро майдондаги фаолиятига омад тилар экан, ҳазиломуз тарзда Испания билан ўйинлар бундан мустасно эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу баёнот Барселонанинг Чемпионлар лигаси доирасидаги Феенордга қарши ўйини олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида янграган. Унда ёш қанот ҳужумчиси ўзининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамлари ва собиқ мураббийи билан муносабатларини ёдга олди.
Хавининг ёш футболчига кўрсатган таъсириМаълумки, айнан Хави Ламин Ямалга Каталония клуби сафида асосий жамоадаги дебютини ўтказиш имкониятини тақдим этган эди. Айнан шу ишонч ёш вингернинг Европа футболининг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланишида муҳим пойдевор вазифасини бажарди.
Матбуот анжуманида амалдаги бош мураббий Ханси Флик билан бирга қатнашган Ламин Ямал Хавининг тактик салоҳиятини юқори баҳолади. У мураббийнинг янги лавозимидаги фаолияти муваффақиятли келишига ўз ишончини билдирди.
Ҳазил ва миллий ғурурФутболчи ўзининг собиқ устозига миннатдорчилик билдириб, унинг янги жамоаси ҳар қандай учрашувда ғалаба қозонишини исташини, бироқ бу ҳолат Испания терма жамоасига нисбатан қўлланилмаслигини айтди.
"У фантастик мураббий ва мен учун барча халқаро ўйинларда ғалаба қозониши мумкин," — деди Ямал матбуот анжуманида. — "Фақат Испанияга қарши ўйинлар бундан мустасно."
Чемпионлар лигасидаги мақсадларХави ҳақидаги илиқ хотиралардан ташқари, Ламин Ямал жорий мавсумда Барселона Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш учун бор кучини ишга солишини таъкидлади.
Футболчининг фикрича, ёзги трансфер ойнасида жамоага қўшилган Антонй Гордон, Родри, Карим Адееми ва Жоау Канцело каби маҳоратли футболчилар таркиб салоҳиятини сезиларли даражада оширган ҳамда жамоани янада кучайтирган.
…