Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирди

·65·Спорт
Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирди

Барселона жамоасининг ёш истеъдоди Ламин Ямал ўзининг собиқ устози Хавининг Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақида илиқ фикр билдирди. Футболчи мураббийнинг халқаро майдондаги фаолиятига омад тилар экан, ҳазиломуз тарзда Испания билан ўйинлар бундан мустасно эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу баёнот Барселонанинг Чемпионлар лигаси доирасидаги Феенордга қарши ўйини олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида янграган. Унда ёш қанот ҳужумчиси ўзининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамлари ва собиқ мураббийи билан муносабатларини ёдга олди.

Хавининг ёш футболчига кўрсатган таъсири

Маълумки, айнан Хави Ламин Ямалга Каталония клуби сафида асосий жамоадаги дебютини ўтказиш имкониятини тақдим этган эди. Айнан шу ишонч ёш вингернинг Европа футболининг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланишида муҳим пойдевор вазифасини бажарди.

Матбуот анжуманида амалдаги бош мураббий Ханси Флик билан бирга қатнашган Ламин Ямал Хавининг тактик салоҳиятини юқори баҳолади. У мураббийнинг янги лавозимидаги фаолияти муваффақиятли келишига ўз ишончини билдирди.

Ҳазил ва миллий ғурур

Футболчи ўзининг собиқ устозига миннатдорчилик билдириб, унинг янги жамоаси ҳар қандай учрашувда ғалаба қозонишини исташини, бироқ бу ҳолат Испания терма жамоасига нисбатан қўлланилмаслигини айтди.

"У фантастик мураббий ва мен учун барча халқаро ўйинларда ғалаба қозониши мумкин," — деди Ямал матбуот анжуманида. — "Фақат Испанияга қарши ўйинлар бундан мустасно."

Чемпионлар лигасидаги мақсадлар

Хави ҳақидаги илиқ хотиралардан ташқари, Ламин Ямал жорий мавсумда Барселона Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш учун бор кучини ишга солишини таъкидлади.

Футболчининг фикрича, ёзги трансфер ойнасида жамоага қўшилган Антонй Гордон, Родри, Карим Адееми ва Жоау Канцело каби маҳоратли футболчилар таркиб салоҳиятини сезиларли даражада оширган ҳамда жамоани янада кучайтирган.

Ламин ЯмалХавиБарселонаЧемпионлар лигасиИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Бугун, 18:00Моуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларМоуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларБугун, 17:48Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?Бугун, 16:56Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди