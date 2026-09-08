Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

·43·Ўзбекистон
Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Сербия Республикасига амалга ошираётган расмий ташрифи доирасида Белград шаҳридаги муаззам Сербия саройида давлатимиз раҳбарини расмий ва тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Мезбон мамлакат етакчиси Александр Вучич олий мартабали меҳмонни юксак ҳурмат-эҳтиром билан самимий қарши олди. Сарой майдонидаги қабул маросими давлат даражасидаги энг юқори ҳарбий шараф билан амалга оширилди. Хўш, тантанали тадбир қандай тафсилотларга бой бўлди ва икки давлат етакчилари қайси йўналишларда музокараларни бошлади? Мақола охирида эса асосий интрига — тантанали қабулнинг ноёб лаҳзалари ва расмий мулоқотнинг илк босқичи бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Сербия саройидаги юксак эҳтиром ва ҳарбий шараф

Давлат раҳбарини қарши олиш маросими энг юқори дипломатик анъаналарга мувофиқ тарзда ташкил этилди:

  • Давлат раҳбарларининг қутлашуви: Сербия саройида Президент Александр Вучич Ўзбекистон етакчисини шахсан қарши олиб, самимий мулоқот ўрнатди;

  • Давлат мадҳиялари ва ҳарбий оркестр: Муаззам майдонда фахрий қоровул саф тортди ҳамда ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Сербиянинг давлат мадҳиялари тантанали янгради;

  • Тантанали салют ва тўплар садоси: Олий мартабали меҳмон шарафига ҳарбий артиллерия тўпларидан ўн марта ўқ узилиб, юксак даражадаги тантанали салют берилди.

Делегациялар билан мулоқот ва расмий тартиб

Тантанали маросимдан сўнг раҳбарларнинг расмий мулоқот жараёни давом этди:

  • Фахрий қоровул кўриги: Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, аскарларни қутладилар;

  • Расмий делегация аъзоларининг танишуви: Икки мамлакат етакчилари музокараларда иштирок этаётган ҳукумат аъзолари ва расмий вакиллар билан кўришдилар;

  • Тарихий сурат ва хотира: Сарой фойесида давлат раҳбарларининг биргаликда расмий суратга тушиш маросими бўлиб ўтди.

Асосий ечим ва олий даражадаги музокараларнинг бошланиши

Кўпчилик кузатувчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — тантанали қарши олишдан кейинги амалий сиёсий жараёнларнинг боришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Сербия саройидаги юксак эҳтиром ва артиллерия тўплари садоси остида ўтган маросим якунланиши биланоқ, Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич ўртасида тор доирадаги олий даражадаги расмий музокаралар бошланди. Мазкур музокаралар икки давлат муносабатларини стратегик шериклик босқичига кўтаришга хизмат қилади.

Сизнингча, Ўзбекистон ва Сербия раҳбарларининг Белграддаги тарихий музокаралари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва иқтисодий шериклик алоқаларига қандай янги суръат бағишлайди? Болқон минтақаси билан ҳамкорликни кенгайтириш бўйича қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро хабарни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларБугун, 18:16Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Бугун, 14:14Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларЎқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларБугун, 14:04Эртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаБугун, 13:20Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Бугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди