Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Сербия Республикасига амалга ошираётган расмий ташрифи доирасида Белград шаҳридаги муаззам Сербия саройида давлатимиз раҳбарини расмий ва тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Мезбон мамлакат етакчиси Александр Вучич олий мартабали меҳмонни юксак ҳурмат-эҳтиром билан самимий қарши олди. Сарой майдонидаги қабул маросими давлат даражасидаги энг юқори ҳарбий шараф билан амалга оширилди. Хўш, тантанали тадбир қандай тафсилотларга бой бўлди ва икки давлат етакчилари қайси йўналишларда музокараларни бошлади? Мақола охирида эса асосий интрига — тантанали қабулнинг ноёб лаҳзалари ва расмий мулоқотнинг илк босқичи бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Сербия саройидаги юксак эҳтиром ва ҳарбий шараф
Давлат раҳбарини қарши олиш маросими энг юқори дипломатик анъаналарга мувофиқ тарзда ташкил этилди:
Давлат раҳбарларининг қутлашуви: Сербия саройида Президент Александр Вучич Ўзбекистон етакчисини шахсан қарши олиб, самимий мулоқот ўрнатди;
Давлат мадҳиялари ва ҳарбий оркестр: Муаззам майдонда фахрий қоровул саф тортди ҳамда ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Сербиянинг давлат мадҳиялари тантанали янгради;
Тантанали салют ва тўплар садоси: Олий мартабали меҳмон шарафига ҳарбий артиллерия тўпларидан ўн марта ўқ узилиб, юксак даражадаги тантанали салют берилди.
Делегациялар билан мулоқот ва расмий тартиб
Тантанали маросимдан сўнг раҳбарларнинг расмий мулоқот жараёни давом этди:
Фахрий қоровул кўриги: Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, аскарларни қутладилар;
Расмий делегация аъзоларининг танишуви: Икки мамлакат етакчилари музокараларда иштирок этаётган ҳукумат аъзолари ва расмий вакиллар билан кўришдилар;
Тарихий сурат ва хотира: Сарой фойесида давлат раҳбарларининг биргаликда расмий суратга тушиш маросими бўлиб ўтди.
Асосий ечим ва олий даражадаги музокараларнинг бошланиши
Кўпчилик кузатувчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — тантанали қарши олишдан кейинги амалий сиёсий жараёнларнинг боришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Сербия саройидаги юксак эҳтиром ва артиллерия тўплари садоси остида ўтган маросим якунланиши биланоқ, Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич ўртасида тор доирадаги олий даражадаги расмий музокаралар бошланди. Мазкур музокаралар икки давлат муносабатларини стратегик шериклик босқичига кўтаришга хизмат қилади.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Сербия раҳбарларининг Белграддаги тарихий музокаралари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва иқтисодий шериклик алоқаларига қандай янги суръат бағишлайди? Болқон минтақаси билан ҳамкорликни кенгайтириш бўйича қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро хабарни яқинларингизга улашинг!
…