Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батарея
Tecno компанияси ўзининг янги ва ўта юпқа корпусли Камон Слим 5G смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат қалинлиги бор-йўғи 6,39 миллиметр бўлган нафис дизайни, балки ихчам ҳажмга сиғдирилган улкан аккумулятори ҳамда юқори даражадаги ҳимоя хусусиятлари билан эътиборни тортади. Замонавий фойдаланувчилар учун юпқа смартфонлар кўпинча батарея қуввати ёки мустаҳкамлик эвазига яратилиши одатий ҳол бўлиб қолган бир пайтда, ушбу модел барча асосий жиҳатларни мукаммал уйғунлаштира олгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гарчи корпус қалинлиги атиги 6,39 мм бўлса-да, ишлаб чиқарувчи унинг ичига 6000 мА·ч сиғимга эга қувватли батареяни жойлаштиришга муваффақ бўлган. Қурилма 45 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта ҳажмли аккумуляторни қисқа фурсатда зарядлаш имконини беради. Аппарат қисмининг асосини MediaTek Dimensity 7300e процессори ташкил этиб, у кундалик вазифалар ва мультимедиа иловаларида барқарор ишлашни таъминлайди. Шунингдек, смартфон 8 GB тезкор ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира турлари билан таъминланган.
Дисплей ва юқори сифатли камера имкониятлариҚурилманинг олд қисмини 6,78 дюймли AMOLED дисплей эгаллаган бўлиб, у 1208 × 2644 пикселлар рухсатига ва 144 Hz кадрлар частотасига эга. Бундай юқори частота интерфейснинг ўта силлиқ ишлашини ва ўйин жараёнларида тасвир тиниқлигини кафолатлайди. Визуал жиҳатдан қурилманинг орқа камера блоки бозордаги етакчи флагман моделлар, жумладан Samsung компаниясининг илғор қурилмалари дизайнини ёдга солади.
Асосий камера модули 1/1,56 дюймли форматдаги 50 мегапикселли Sony Лйтиа 700C датчиги билан жиҳозланган. Унга қўшимча равишда кенг бурчакли кадрларни суратга олиш учун 8 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера ўрнатилган. Олд панелда жойлашган селфи камераси эса 32 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсорга таянади ва бу ижтимоий тармоқлар учун сифатли суратлар тақдим этади.
Мустаҳкамлик ва дастурий таъминотЮпқа корпус дизайнига қарамай, Tecno қурилманинг ҳимоя даражасига алоҳида эътибор қаратган. Камон Слим 5G смартфони замонавий IP69K стандартига мувофиқ сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган бўлиб, ҳатто АҚШ ҳарбий стандартидаги МИЛ-СТД-810H талабларига ҳам жавоб беради. Бу эса гаджетни ўта оғир ва ноқулай шароитларда ҳам хотиржам ишлатиш имконини беради.
Дастурий таъминот борасида қурилма Android 16 базасидаги ҲiOS 16 операцион тизимида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун Android'нинг учта йирик янгиланишини ва беш йил давомида хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда. Шунингдек, смартфон ТЮВ СЮД сертификатидан ўтиб, 60 ой давомида ўзининг дастлабки иш жараёни силлиқлигини сақлаб қолишини тасдиқлаган. Ҳозирча Tecno Camon Слим 5G смартфонининг нархи ва савдога чиқиш муддатлари расман эълон қилингани йўқ.
…