Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батарея

·4·Техно
Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батарея

Tecno компанияси ўзининг янги ва ўта юпқа корпусли Камон Слим 5G смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат қалинлиги бор-йўғи 6,39 миллиметр бўлган нафис дизайни, балки ихчам ҳажмга сиғдирилган улкан аккумулятори ҳамда юқори даражадаги ҳимоя хусусиятлари билан эътиборни тортади. Замонавий фойдаланувчилар учун юпқа смартфонлар кўпинча батарея қуввати ёки мустаҳкамлик эвазига яратилиши одатий ҳол бўлиб қолган бир пайтда, ушбу модел барча асосий жиҳатларни мукаммал уйғунлаштира олгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи корпус қалинлиги атиги 6,39 мм бўлса-да, ишлаб чиқарувчи унинг ичига 6000 мА·ч сиғимга эга қувватли батареяни жойлаштиришга муваффақ бўлган. Қурилма 45 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта ҳажмли аккумуляторни қисқа фурсатда зарядлаш имконини беради. Аппарат қисмининг асосини MediaTek Dimensity 7300e процессори ташкил этиб, у кундалик вазифалар ва мультимедиа иловаларида барқарор ишлашни таъминлайди. Шунингдек, смартфон 8 GB тезкор ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира турлари билан таъминланган.

Дисплей ва юқори сифатли камера имкониятлари

Қурилманинг олд қисмини 6,78 дюймли AMOLED дисплей эгаллаган бўлиб, у 1208 × 2644 пикселлар рухсатига ва 144 Hz кадрлар частотасига эга. Бундай юқори частота интерфейснинг ўта силлиқ ишлашини ва ўйин жараёнларида тасвир тиниқлигини кафолатлайди. Визуал жиҳатдан қурилманинг орқа камера блоки бозордаги етакчи флагман моделлар, жумладан Samsung компаниясининг илғор қурилмалари дизайнини ёдга солади.

Асосий камера модули 1/1,56 дюймли форматдаги 50 мегапикселли Sony Лйтиа 700C датчиги билан жиҳозланган. Унга қўшимча равишда кенг бурчакли кадрларни суратга олиш учун 8 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера ўрнатилган. Олд панелда жойлашган селфи камераси эса 32 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсорга таянади ва бу ижтимоий тармоқлар учун сифатли суратлар тақдим этади.

Мустаҳкамлик ва дастурий таъминот

Юпқа корпус дизайнига қарамай, Tecno қурилманинг ҳимоя даражасига алоҳида эътибор қаратган. Камон Слим 5G смартфони замонавий IP69K стандартига мувофиқ сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган бўлиб, ҳатто АҚШ ҳарбий стандартидаги МИЛ-СТД-810H талабларига ҳам жавоб беради. Бу эса гаджетни ўта оғир ва ноқулай шароитларда ҳам хотиржам ишлатиш имконини беради.

Дастурий таъминот борасида қурилма Android 16 базасидаги ҲiOS 16 операцион тизимида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун Android'нинг учта йирик янгиланишини ва беш йил давомида хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда. Шунингдек, смартфон ТЮВ СЮД сертификатидан ўтиб, 60 ой давомида ўзининг дастлабки иш жараёни силлиқлигини сақлаб қолишини тасдиқлаган. Ҳозирча Tecno Camon Слим 5G смартфонининг нархи ва савдога чиқиш муддатлари расман эълон қилингани йўқ.

TecnoСмартфонAndroid 16ТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиБугун, 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиБугун, 17:52ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади