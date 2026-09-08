Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилди

·33·Техно
Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилди

Франциянинг етакчи сунъий интеллект лабораторияси Mistral AI сешанба куни ўзининг Д сериясидаги молиялаштириш раундида 3 миллиард евро (тахминан 3,58 миллиард доллар) маблағ тўплаганини эълон қилди. Компаниянинг мазкур раунддан кейинги умумий қиймати 21 миллиард евродан (тахминан 24,39 миллиард доллар) ошди. ixbt.com маълумотига кўра, бу Европа технология компанияси тарихидаги энг йирик акциядорлик капиталини жалб қилиш рекордини ўрнатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу йирик молиялаштириш раундига Samsung Electronикс бошчилик қилди. Шунингдек, ЭҚТ томонидан бошқариладиган Скалеуп Эуропе Фунд ҳамда мавжуд инвестор PSJ Эқуитй компаниялари ҳам раундга ҳамраҳбарлик қилди. Mistral раҳбарияти жалб этилган маблағларни ҳисоблаш қувватини кенгайтириш, инфратузилма барпо этиш, тижорий ўсишни тезлаштириш ва халқаро миқёсдаги мавқеини мустаҳкамлашга йўналтиришини маълум қилди.

Стратегик ўзгаришлар ва суверенитет

Компаниянинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади Европа учун навбатдаги ChatGPT яратиш эмас. Гарчи Mistral моделлари оммавий бозорда кенг тарқалмаган бўлса-да, у ўзини мустақил сунъий интеллект лабораторияси сифатида кўради. Янги молиялаштириш стратегиядаги баъзи ўзгаришларни амалга оширишга ёрдам беради. Бу эса Европа ва бошқа минтақаларда АҚШ технологияларига ҳаддан ташқари қарам бўлиб қолиш хавотирларини юмшатишга қаратилган.

Европада 2030-йилгача 1 гигаваттлик ҳисоблаш қувватини яратиш режасидан ташқари, Mistral август ойида мижозларга сунъий интеллект сўровлари қайси ҳудудда қайта ишланишини ўзлари танлаш имконини берувчи воситаларни тақдим этди. Компания, шунингдек, мижозларга ўзлари фойдаланаётган моделларни тўлиқ назорат қилиш имконини бериш мақсадида учинчи томоннинг очиқ вазнли сунъий интеллект моделларини ҳам мезбонликка ола бошлади.

Глобал миқёс ва сиёсий қўллаб-қувватлаш

Mistral ўзининг фундаментал тадқиқотлари инфратузилма, маҳсулотлар ва суверенитет учун асос эканини таъкидлади. Лаборатория ҳозирда 20 та давлатда фаолият юритиб, ҳукуматлар ва йирик корпорацияларга сунъий интеллектдан фойдаланишда ёрдам беришга эътибор қаратмоқда. OpenAI ва Anthropic каби кенгроқ аудиторияга мўлжалланган бошқа лабораториялардан фарқли ўлароқ, бу ёндашув француз технология чемпионига бўлган умидларни оқламоқда.

Samsung компаниясининг Mistral акциядорлари сафига қўшилиши Франция расмийлари томонидан ҳам маъқулланди. Франция президенти Эмманюэль Макрон Х ижтимоий тармоғида қолдирган хабарида ушбу молиялаштириш раунди Франция ва Жанубий Кореянинг сунъий интеллект соҳасида учинчи йўлни қуриш мақсадини акс эттиришини таъкидлади. Шу билан бирга, Нидерландиянинг ASML чипсозлик компанияси ҳам асосий ҳамкор ва инвестор сифатида мазкур жараёнда муҳим ўрин тутмоқда.

Mistral AIСунъий интеллектТехнологияИнвестицияSamsung
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяБугун, 18:56Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиБугун, 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиБугун, 17:52ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади