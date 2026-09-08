Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилди
Франциянинг етакчи сунъий интеллект лабораторияси Mistral AI сешанба куни ўзининг Д сериясидаги молиялаштириш раундида 3 миллиард евро (тахминан 3,58 миллиард доллар) маблағ тўплаганини эълон қилди. Компаниянинг мазкур раунддан кейинги умумий қиймати 21 миллиард евродан (тахминан 24,39 миллиард доллар) ошди. ixbt.com маълумотига кўра, бу Европа технология компанияси тарихидаги энг йирик акциядорлик капиталини жалб қилиш рекордини ўрнатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу йирик молиялаштириш раундига Samsung Electronикс бошчилик қилди. Шунингдек, ЭҚТ томонидан бошқариладиган Скалеуп Эуропе Фунд ҳамда мавжуд инвестор PSJ Эқуитй компаниялари ҳам раундга ҳамраҳбарлик қилди. Mistral раҳбарияти жалб этилган маблағларни ҳисоблаш қувватини кенгайтириш, инфратузилма барпо этиш, тижорий ўсишни тезлаштириш ва халқаро миқёсдаги мавқеини мустаҳкамлашга йўналтиришини маълум қилди.
Стратегик ўзгаришлар ва суверенитетКомпаниянинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади Европа учун навбатдаги ChatGPT яратиш эмас. Гарчи Mistral моделлари оммавий бозорда кенг тарқалмаган бўлса-да, у ўзини мустақил сунъий интеллект лабораторияси сифатида кўради. Янги молиялаштириш стратегиядаги баъзи ўзгаришларни амалга оширишга ёрдам беради. Бу эса Европа ва бошқа минтақаларда АҚШ технологияларига ҳаддан ташқари қарам бўлиб қолиш хавотирларини юмшатишга қаратилган.
Европада 2030-йилгача 1 гигаваттлик ҳисоблаш қувватини яратиш режасидан ташқари, Mistral август ойида мижозларга сунъий интеллект сўровлари қайси ҳудудда қайта ишланишини ўзлари танлаш имконини берувчи воситаларни тақдим этди. Компания, шунингдек, мижозларга ўзлари фойдаланаётган моделларни тўлиқ назорат қилиш имконини бериш мақсадида учинчи томоннинг очиқ вазнли сунъий интеллект моделларини ҳам мезбонликка ола бошлади.
Глобал миқёс ва сиёсий қўллаб-қувватлашMistral ўзининг фундаментал тадқиқотлари инфратузилма, маҳсулотлар ва суверенитет учун асос эканини таъкидлади. Лаборатория ҳозирда 20 та давлатда фаолият юритиб, ҳукуматлар ва йирик корпорацияларга сунъий интеллектдан фойдаланишда ёрдам беришга эътибор қаратмоқда. OpenAI ва Anthropic каби кенгроқ аудиторияга мўлжалланган бошқа лабораториялардан фарқли ўлароқ, бу ёндашув француз технология чемпионига бўлган умидларни оқламоқда.
Samsung компаниясининг Mistral акциядорлари сафига қўшилиши Франция расмийлари томонидан ҳам маъқулланди. Франция президенти Эмманюэль Макрон Х ижтимоий тармоғида қолдирган хабарида ушбу молиялаштириш раунди Франция ва Жанубий Кореянинг сунъий интеллект соҳасида учинчи йўлни қуриш мақсадини акс эттиришини таъкидлади. Шу билан бирга, Нидерландиянинг ASML чипсозлик компанияси ҳам асосий ҳамкор ва инвестор сифатида мазкур жараёнда муҳим ўрин тутмоқда.
…