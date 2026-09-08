Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқланди

·56·Дунё
Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқланди

Олимлар Таиланд ҳудудида барглари бўлмаган, ташқи кўриниши ва ўзига хос тузилиши билан бошқа ўсимликлардан ажралиб турадиган янги ўсимлик турини кашф этди. Унинг ғайриоддий қиёфаси тадқиқотчилар эътиборини дарҳол жалб қилган. Шу сабабли янги турга Thismia daemona номи берилган бўлиб, уни шартли равишда «Иблис гули» деб таржима қилиш мумкин. Бу ҳақда “Layfxaker” нашри маълум қилди.

Мазкур ўсимлик Тисмия туркумига мансуб ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ушбу туркумнинг асосан тропик ўрмонларда учрайдиган 50 хилдан кам тури илм-фанга маълум. Бу ўсимликларнинг энг муҳим хусусиятларидан бири — уларда фотосинтез жараёни кузатилмайди. Шунингдек, уларнинг барглари ҳам бўлмайди ва ҳаётининг катта қисмини ер остида ёки тўкилган хазонлар қатлами остида ўтказади.

Қизиғи шундаки, мазкур ўсимликлар яшаши учун зарур бўлган озуқа моддаларини одатий фотосинтез орқали эмас, балки ер остидаги замбуруғлар орқали қабул қилади. Яъни улар ўз озуқасини тайёрлаш ўрнига, тупроқ остидаги замбуруғлар билан ўзига хос алоқа ўрнатиб, улардан керакли моддаларни олади.

Янги аниқланган Thismia daemona ҳам ушбу ғайриоддий гуруҳ хусусиятларига тўлиқ мос келади. Унинг ташқи кўриниши шохсимон ўсимталари бўлган тўқ қора тусдаги гулдан иборат. Гул юзасида эса қизғиш-оловранг доғлар мавжуд бўлиб, айнан шу ўзига хос кўриниш унинг номланишида ҳам муҳим роль ўйнаган.

Bu rasmda g‘alati o‘simlikning turli qismlari va kesimi qora fonda ko‘rsatilgan.

Янги тур денгиз сатҳидан тахминан 1 000 метр баландликда аниқланган. Одатда бундай ўсимлик турлари доимий намлик сақланадиган пасттекисликларда ўсиши маълум. Шу боис уларнинг баландроқ ҳудудда учраши олимлар учун ўзига хос ва кутилмаган ҳолат бўлган.

Мазкур топилма тадқиқотчиларнинг Тисмия туркумига кирувчи ўсимликлар ҳақидаги тасаввурларини янада кенгайтирди. Чунки Thismia daemona ушбу гуруҳ учун кутилмаган шимолий ҳудудда биринчи марта қайд этилди. Бу эса туркум ва унинг тарқалиш ҳудудларини янада чуқурроқ ўрганиш заруратини кўрсатмоқда.

Бироқ олимларни янги кашф этилган турнинг келажаги ҳам жиддий ташвишга солмоқда. Ҳозирга қадар улар Thismia daemonaнинг фақат битта гуруҳини аниқлаган. Ушбу кичик ҳудудда эса 50 тадан кам ўсимлик мавжуд бўлиб, унинг майдони футбол майдонидан ҳам кичикроқ экани маълум қилинган.

Шу сабабли янги ўсимлик тури йўқолиб кетиш хавфи остидаги ўсимликлар рўйхатига киритилиши мумкин. Айниқса, ўсимлик аниқланган жой миллий боғ ҳудудида жойлашгани ва бу ерда сайёҳлар оқими юқори экани вазиятни янада мураккаблаштирмоқда.

Олимлар учун ҳозирги асосий вазифалардан бири — ушбу ноёб ўсимликнинг табиий муҳитини сақлаш ва унинг йўқолиб кетишининг олдини олишдир. Thismia daemonaнинг атиги бир гуруҳи маълум экани унинг қанчалик нодир эканини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиБугун, 17:33Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиМашинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиБугун, 16:10Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:07Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 14:4670 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада