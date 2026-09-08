Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)

·81·Маданият
Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)

Таниқли хонанда Сурайё Қосимова ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларига мурожаат қилиб, саломатлиги билан боғлиқ жиддий муаммолар сабаб ижодида маълум муддат танаффус қилишини маълум қилди.

Хонанда видеомурожаатида яқинда шифокор қабулида бўлгани ва унга саломатлиги билан боғлиқ жиддий ташхис қўйилганини айтди. Бироқ у қандай касаллик аниқлангани ёки ташхис тафсилотларини очиқламади.

«Биз ҳозиргина шифокор қабулидан келдик.. Мен шифокордан соғлиғим борасида жиддий муаммо борлигини эшитдим. Шу муносабат билан сизларга мурожаат қиляпман», — деди хонанда.

Сурайё Қосимова саломатлиги сабаб бир муддат ижтимоий тармоқларда фаол бўла олмаслигини, янги контент ва янгиликлар жойлай олмаслигини ҳам маълум қилди.

«Мен учун дуода бўлинглар. Яхши кунларда кўришиш барчамизга насиб қилсин, иншааллоҳ», — дея мурожаатини якунлаган хонанда.

Хонанданинг ушбу видеомурожаати унинг мухлисларини хавотирга солди. Кузатувчилар ижтимоий тармоқларда унга эзгу тилаклар билдириб, тезроқ соғайиб, яна ижодга қайтишини тиламоқда.

Таҳририятимиз ҳам Сурайё Қосимовага мустаҳкам соғлик ва тезроқ шифо топишини тилайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариТахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариБугун, 18:26Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Бугун, 16:00Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Бугун, 15:44Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиБугун, 12:50Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Бугун, 12:36“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)Кеча, 21:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди