Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)
Тошкентда Германиядан почта орқали юборилган жўнатмани қабул қилиб олаётган хорижий фуқаро қўлга олинди. Текширув давомида жўнатма ичида катта миқдорда наркотик моддалар яширилгани аниқланган.
Ҳолат Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Божхона қўмитаси ходимларининг ҳамкорликдаги тезкор тадбири натижасида фош этилган.
Почта бўлимида тўхтатилди
Ҳодиса Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида содир бўлган.
«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида 2001 йилда туғилган Черногория фуқароси Германиядан юборилган жўнатмани қабул қилиб олган вақтида тўхтатилган.
Жўнатма холислар иштирокида белгиланган тартибда текширилган.
Спорт анжомлари ичида наркотик моддалар аниқланди
Текширув жараёнида жўнатмадаги спорт анжомлари орасига наркотик моддалар яширилгани маълум бўлган.
Расмий маълумотларга кўра, жўнатмадан:
3 кг «Клефедрон»;
1 кг «гашиш»
ашёвий далил сифатида олинган.
Шу тариқа хориждан почта орқали юборилган катта миқдордаги наркотик моддалар Ўзбекистон ҳудудига кириб келишининг олди олинган.
Тадбир жўнатмани текшириш билан чекланмади
Тезкор тадбир кейин ҳам давом эттирилган.
Хорижий фуқаронинг Тошкент шаҳридаги вақтинчалик яшаш манзили кўздан кечирилганда, наркотик моддалар билан боғлиқ бошқа ашёвий далиллар ҳам аниқланган.
Хусусан, жами 30 грамм оғирликдаги «Альфа-ПВП» моддаси, 11 дона тайёр «закладка» деб аталувчи қадоқлар, зип-пакетлар, электрон тарози ва бошқа буюмлар борлиги маълум қилинган.
Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан хорижий фуқарога нисбатан жиноят иши қўзғатилган.
Тергов доирасида наркотик моддаларнинг келиб чиқиши, уларни ким ва қандай мақсадда юборгани ҳамда ишга алоқадор бошқа ҳолатлар ўрганилмоқда.
Тегишли идоралар наркотик воситаларнинг ноқонуний айланмасига қарши тезкор тадбирларни давом эттирмоқда.
Ҳодисада эътиборли жиҳатлар
Мазкур ҳолатда бир нечта муҳим нуқта бор:
Йўналиш
Аниқланган маълумот
Жўнатма келган давлат
Германия
Аниқланган жой
Тошкент, Яккасарой тумани
Қўлга олинган шахс
Черногория фуқароси
Жўнатмадаги моддалар
«Клефедрон» ва «гашиш»
Қўшимча аниқланган модда
«Альфа-ПВП»
Ҳолат бўйича
Жиноят иши қўзғатилган
Асосий натижа нима бўлди?
Германиядан Ўзбекистонга почта орқали юборилган жўнатма текшируви натижасида катта миқдорда наркотик моддалар аниқланди. Кейинги тезкор тадбирлар эса гумонланувчининг вақтинчалик яшаш манзилида ҳам қўшимча ашёвий далиллар борлигини кўрсатди.
Айни пайтда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Наркотик моддаларнинг ноқонуний айланмасига оид ишнинг барча тафсилотларига ҳуқуқий баҳо тергов натижаларига кўра берилади.
…