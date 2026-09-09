Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)

·1·Жамият
Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)

Тошкентда Германиядан почта орқали юборилган жўнатмани қабул қилиб олаётган хорижий фуқаро қўлга олинди. Текширув давомида жўнатма ичида катта миқдорда наркотик моддалар яширилгани аниқланган.

Ҳолат Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Божхона қўмитаси ходимларининг ҳамкорликдаги тезкор тадбири натижасида фош этилган.

Почта бўлимида тўхтатилди

Ҳодиса Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида содир бўлган.

«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида 2001 йилда туғилган Черногория фуқароси Германиядан юборилган жўнатмани қабул қилиб олган вақтида тўхтатилган.

Жўнатма холислар иштирокида белгиланган тартибда текширилган.

Спорт анжомлари ичида наркотик моддалар аниқланди

Текширув жараёнида жўнатмадаги спорт анжомлари орасига наркотик моддалар яширилгани маълум бўлган.

Расмий маълумотларга кўра, жўнатмадан:

  • 3 кг «Клефедрон»;

  • 1 кг «гашиш»

ашёвий далил сифатида олинган.

Шу тариқа хориждан почта орқали юборилган катта миқдордаги наркотик моддалар Ўзбекистон ҳудудига кириб келишининг олди олинган.

Тадбир жўнатмани текшириш билан чекланмади

Тезкор тадбир кейин ҳам давом эттирилган.

Хорижий фуқаронинг Тошкент шаҳридаги вақтинчалик яшаш манзили кўздан кечирилганда, наркотик моддалар билан боғлиқ бошқа ашёвий далиллар ҳам аниқланган.

Хусусан, жами 30 грамм оғирликдаги «Альфа-ПВП» моддаси, 11 дона тайёр «закладка» деб аталувчи қадоқлар, зип-пакетлар, электрон тарози ва бошқа буюмлар борлиги маълум қилинган.

Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан хорижий фуқарога нисбатан жиноят иши қўзғатилган.

Тергов доирасида наркотик моддаларнинг келиб чиқиши, уларни ким ва қандай мақсадда юборгани ҳамда ишга алоқадор бошқа ҳолатлар ўрганилмоқда.

Тегишли идоралар наркотик воситаларнинг ноқонуний айланмасига қарши тезкор тадбирларни давом эттирмоқда.

Ҳодисада эътиборли жиҳатлар

Мазкур ҳолатда бир нечта муҳим нуқта бор:

Йўналиш

Аниқланган маълумот

Жўнатма келган давлат

Германия

Аниқланган жой

Тошкент, Яккасарой тумани

Қўлга олинган шахс

Черногория фуқароси

Жўнатмадаги моддалар

«Клефедрон» ва «гашиш»

Қўшимча аниқланган модда

«Альфа-ПВП»

Ҳолат бўйича

Жиноят иши қўзғатилган

Асосий натижа нима бўлди?

Германиядан Ўзбекистонга почта орқали юборилган жўнатма текшируви натижасида катта миқдорда наркотик моддалар аниқланди. Кейинги тезкор тадбирлар эса гумонланувчининг вақтинчалик яшаш манзилида ҳам қўшимча ашёвий далиллар борлигини кўрсатди.

Айни пайтда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Наркотик моддаларнинг ноқонуний айланмасига оид ишнинг барча тафсилотларига ҳуқуқий баҳо тергов натижаларига кўра берилади.

НаркотикларПочтаТошкентГерманияЧерногорияХавфсизликБожхона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилдиҚорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилдиБугун, 12:33Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Бугун, 11:07Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиБугун, 10:42Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиШавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиКеча, 23:49Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиМарғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиКеча, 18:37Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Кеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи