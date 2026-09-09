Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилди
Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланган Германияда кутилмаган ва жиддий сиёсий бўҳрон юз берди. Саксония-Анхальт федерал ерида бўлиб ўтган парламент сайловларида ўнг қанот мухолифати — «Германия учун муқобил» (АдГ) партияси 43,8 фоиз овоз тўплаб, тарихий ва мутлақ ғалабани қўлга киритди. Ушбу мисли кўрилмаган натижа амалдаги ҳукумат ва канцлер Фридрих Мерц бошчилигидаги Христиан-демократик иттифоқ (ХДС) учун оғир зарба бўлди. Воқеага тезкор муносабат билдирган АҚШ президенти Дональд Трамп Германияда популистларнинг кескин кучайишини мамлакатнинг хато миграция сиёсати билан изоҳлаб, шов-шувли баёнот берди. Хўш, Трамп Берлинга қандай огоҳлантириш йўллади, немис жамияти нега кескин ўнгга оғмоқда ва канцлер Мерцнинг армия қуриш режалари нега барбод бўлиш хавфи остида? Мақола охирида эса асосий интрига — канцлернинг кескин йўқотишлари, Трампнинг Truth Social тармоғидаги баёноти ва Европа бўйлаб кутилаётган сиёсий ўзгаришлар бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Улар бунга энди чидамайди»: Дональд Трампнинг очиқ реакцияси
АҚШ президенти ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғи орқали Германиядаги сиёсий ўзгаришларни диққат билан кузатаётганини кўрсатди:
Триумфал оқшом: Трамп немис популистларининг Саксония-Анхальтдаги натижасини чинакам тарихий ютуқ ва триумф деб атади;
«Даҳшатли миграция қонунлари»: Америка раҳбарининг таъкидлашича, немис халқи Германияга улкан иқтисодий ва ижтимоий зарар етказган, мутлақо асоссиз ва даҳшатли миграция қоидаларидан ниҳоят тўлиқ чарчаган;
Тўхтатиб бўлмас кўтарилиш: Трампнинг фикрича, анъанавий қадриятларни ҳимоя қилишга интилаётган ўнг кучлар ҳозирда тўхтатиб бўлмас кўтарилиш палласида ва халқ мавжуд тартибсизликка ортиқ тоқат қилиш ниятида эмас.
«Германиядаги популистик партия учун ҳақиқий ғалаба оқшоми. У ерда ниҳоят Германияга улкан зарар етказган даҳшатли иммиграция қоидаларидан чарчашди. Улар кўтарилишда ва бунга бошқа тоқат қилмайди», — дея ёзди Дональд Трамп.
43,8 фоизлик сенсация: «Германия учун муқобил» партиясининг юксалиши
Сайлов натижалари мамлакат ички сиёсатида янги кучлар нисбатини шакллантирди:
Ишончли ғалаба: Миграция сиёсатини тубдан қатъийлаштириш ва миллий қадриятларни мудофаа қилишни шиор қилган АдГ 43,8 фоизлик рекорд натижа билан маррага биринчи бўлиб келди;
Мерцнинг тан олиши: Германия канцлери Фридрих Мерц ўз партияси бўлмиш ХДС мазкур ҳудудий сайловда шармандали равишда имкониятни бой берганини очиқ тан олишга мажбур бўлди;
Иқтисодий норозилик: Канцлер олиб бораётган иқтисодий курс ва инфляция туфайли немис сайловчилари орасида ҳукуматнинг обрўси шиддат билан тушиб кетмоқда.
Мустақил армия тузиш хомхаёли
Кўпчилик сиёсатчилар ва халқаро таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — ички сиёсатда заифлашаётган Берлиннинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ва ҳарбий амбицияларидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ички муаммоларга ўралашиб қолган Фридрих Мерц ҳукумати асосий урғуни ҳарбий харажатларни оширишга қаратиб, қитъадаги энг қудратли армияни барпо этишга уринмоқда. Бироқ халқаро экспертларнинг якдил хулосасига кўра, Германиянинг АҚШ ҳарбий-саноат мажмуасидан (ВПК) тўлиқ мустақил армия яратишга қаратилган уринишлари дастлабданоқ муваффақиятсизликка маҳкум. Сабаби — немис саноатининг кучли қарамлиги, молиявий тақчиллик ва энг асосийси, жамиятнинг ичида кучайиб бораётган ва миграция инқирозига қарши қаратилган ўнг қанот тўлқинидир.
Сизнингча, Германияда ўнг кучларнинг бундай шиддат билан ҳокимият сари интилиши чиндан ҳам миграция қонунларининг хатолигиданми ёки муаммо умумий иқтисодий инқироздами? Фридрих Мерц ҳукумати Европанинг етакчилигини сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро сиёсий таҳлилни яқинларингиз ҳамда геосиёсат ихлосмандларига улашинг!
…