Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этди

·4·Техно
Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этди

Xiaomi бренди турли фойдаланиш сценарийларига мўлжалланган учта янги ташқи аккумулятор қурилмаларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджетлар қаторидан ҳам ультра юпқа, ҳам ўта қувватли моделлар ўрин олган бўлиб, улар мобил қурилмалар фойдаланувчиларининг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тақдим этилган қурилмаларнинг энг асосийлари ва хусусиятлари турлича бўлиб, ҳар бир фойдаланувчи ўзига мос келадиган вариантни танлаши мумкин. Xiaomi компанияси замонавий технологиялар ёрдамида тезкор қувватлаш ва қулайликни таъминлашга интилмоқда.

Ultra юпқа ва магнитли моделлар

Қаторнинг энг ихчам вакили сифатида УльтраТин Магнетик Повер Банк 5000 15W эътироф этилди. Унинг қалинлиги атиги 6 миллиметрни, оғирлиги эса 98 граммни ташкил қилади. Шунга қарамай, мазкур қурилма 5000 мА•ч сиғимга эга бўлиб, 15 ваттгача қувватга эга магнитли симсиз қувватлаш ҳамда USB-C орқали 22,5 ваттгача бўлган симли қувватлашни қўллаб-қувватлайди.

Ушбу кичик аккумулятор ёрдамида бир вақтнинг ўзида иккита қурилмани — симли ва симсиз усулда қувватлантириш имконияти мавжуд. Янада сиғимлироқ моделни қидираётганлар учун эса Xiaomi Магнетик Повер Банк 10000 45W тақдим этилди. Мазкур гаджет 10 000 мА•ч аккумулятор, 25 ваттгача қувват берувчи Қи 2.2 симсиз қувватлаш ва 13 Н кучга эга магнитли маҳкамлаш тизими билан жиҳозланган.

Ўрта сиғимдаги ушбу моделнинг корпусига USB-C кабели ўрнатилган бўлиб, симли режимдаги максимал қувват 45 ваттга етади. Шунингдек, у ҚК 2.0, ПД ва ППС протоколларини қўллаб-қувватлайди ҳамда қора ва оқ рангларда сотувга чиқарилади.

165 ватт қувватга эга бош янгилик

Тақдимотнинг асосий юлдузи сифатида Xiaomi Повер Банк 20000 165W модели намойиш этилди. Ушбу аккумуляторнинг умумий жамланган қуввати 165 ваттни ташкил қилади. Қурилмадаги биринчи USB-C порти 120 ваттгача, иккинчиси 45 ваттгача қувват беради, корпусга ўрнатилган USB-C кабели ҳам 120 ваттни қўллаб-қувватлайди.

Асосий техник хусусиятларга қўшимча равишда, мазкур модел USB-А порти ва рангли интеллектуал дисплей билан тўлдирилган. Ушбу экран аккумулятор заряди, қувват олиш ва бериш ҳолати, тахминий қолган иш вақти, шунингдек, паст ток ҳамда носозликлар ҳақидаги огоҳлантиришларни кўрсатиб туради.

XiaomiПовер БанкГаджетларТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди