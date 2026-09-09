Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этди
Xiaomi бренди турли фойдаланиш сценарийларига мўлжалланган учта янги ташқи аккумулятор қурилмаларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджетлар қаторидан ҳам ультра юпқа, ҳам ўта қувватли моделлар ўрин олган бўлиб, улар мобил қурилмалар фойдаланувчиларининг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган қурилмаларнинг энг асосийлари ва хусусиятлари турлича бўлиб, ҳар бир фойдаланувчи ўзига мос келадиган вариантни танлаши мумкин. Xiaomi компанияси замонавий технологиялар ёрдамида тезкор қувватлаш ва қулайликни таъминлашга интилмоқда.
Ultra юпқа ва магнитли моделларҚаторнинг энг ихчам вакили сифатида УльтраТин Магнетик Повер Банк 5000 15W эътироф этилди. Унинг қалинлиги атиги 6 миллиметрни, оғирлиги эса 98 граммни ташкил қилади. Шунга қарамай, мазкур қурилма 5000 мА•ч сиғимга эга бўлиб, 15 ваттгача қувватга эга магнитли симсиз қувватлаш ҳамда USB-C орқали 22,5 ваттгача бўлган симли қувватлашни қўллаб-қувватлайди.
Ушбу кичик аккумулятор ёрдамида бир вақтнинг ўзида иккита қурилмани — симли ва симсиз усулда қувватлантириш имконияти мавжуд. Янада сиғимлироқ моделни қидираётганлар учун эса Xiaomi Магнетик Повер Банк 10000 45W тақдим этилди. Мазкур гаджет 10 000 мА•ч аккумулятор, 25 ваттгача қувват берувчи Қи 2.2 симсиз қувватлаш ва 13 Н кучга эга магнитли маҳкамлаш тизими билан жиҳозланган.
Ўрта сиғимдаги ушбу моделнинг корпусига USB-C кабели ўрнатилган бўлиб, симли режимдаги максимал қувват 45 ваттга етади. Шунингдек, у ҚК 2.0, ПД ва ППС протоколларини қўллаб-қувватлайди ҳамда қора ва оқ рангларда сотувга чиқарилади.
165 ватт қувватга эга бош янгиликТақдимотнинг асосий юлдузи сифатида Xiaomi Повер Банк 20000 165W модели намойиш этилди. Ушбу аккумуляторнинг умумий жамланган қуввати 165 ваттни ташкил қилади. Қурилмадаги биринчи USB-C порти 120 ваттгача, иккинчиси 45 ваттгача қувват беради, корпусга ўрнатилган USB-C кабели ҳам 120 ваттни қўллаб-қувватлайди.
Асосий техник хусусиятларга қўшимча равишда, мазкур модел USB-А порти ва рангли интеллектуал дисплей билан тўлдирилган. Ушбу экран аккумулятор заряди, қувват олиш ва бериш ҳолати, тахминий қолган иш вақти, шунингдек, паст ток ҳамда носозликлар ҳақидаги огоҳлантиришларни кўрсатиб туради.
…