Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...

·45·Жамият
Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...

Ўзбекистон фуқароларининг Таиландга саёҳат қилиш тартиби ўзгаради. 15 сентябрдан мамлакатимиз фуқаролари учун виза талаби жорий этилади, бироқ ҳужжатларни расмийлаштириш билан боғлиқ муҳим енгиллик бор — виза йиғимини тўлаш учун шахсан Москвага бориш талаб этилмайди.

Бу имконият Таиландга боришни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун вақт ва харажатни тежаши мумкин. Аммо виза олиш жараёнида молиявий имкониятни тасдиқлаш билан боғлиқ талаб ҳам мавжуд.

15 сентябрдан нима ўзгаради?

Янги тартибга кўра, 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари Таиландга кириш учун виза расмийлаштириши керак бўлади.

Бу эса саёҳат олдидан ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш ва визани расмийлаштириш жараёнини ҳисобга олиш зарурлигини англатади.

Энг кўп савол туғдириши мумкин бўлган масала эса виза йиғимини тўлаш билан боғлиқ.

Москвага бориш талаб этилмайди

Виза йиғимини тўлаш учун ариза берувчининг шахсан Россияга бориши шарт эмас.

Бу ишни Москвада бўлган:

  • вакил;

  • туроператор;

  • таниш ёки яқин киши

амалга ошириши мумкин.

Шу сабабли Ўзбекистондан Таиланд визасини расмийлаштиришни режалаштираётганлар учун Москвага махсус бориб келиш зарурати юзага келмайди.

Аммо банк ҳисобида қанча маблағ бўлиши керак?

Виза жараёнидаги муҳим талаблардан бири — молиявий имкониятни тасдиқлаш.

Ариза топширишда оила учун ҳисобда камида 1,2 минг АҚШ доллари маблағ борлигини тасдиқловчи банк маълумотномаси талаб қилинади.

Демак, саёҳатни режалаштираётганлар нафақат паспорт ва виза ҳужжатларини, балки банк ҳисобидаги маблағни тасдиқловчи маълумотномани ҳам тайёрлаши керак.

Муҳим жиҳат: Москвага бориш шарт эмас, аммо молиявий талабни тасдиқлаш виза жараёнининг муҳим қисми бўлиб қолади.

Ўзбекистонликлар нималарга эътибор бериши керак?

Таиландга саёҳат қилишни режалаштираётган фуқаролар учун асосий жиҳатларни қисқача жамласак:

Масала

Янги тартиб

Виза талаби

15 сентябрдан жорий этилади

Москвага шахсан бориш

Талаб этилмайди

Виза йиғимини тўлаш

Москвадаги вакил, туроператор ёки таниш орқали амалга оширилиши мумкин

Молиявий тасдиқ

Банк маълумотномаси талаб қилинади

Минимал маблағ

Оила учун камида $1,2 минг

Энг муҳим хулоса

Таиландга боришни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун янги тартибда икки жиҳатни адаштирмаслик муҳим.

Биринчидан, 15 сентябрдан виза талаб қилинади. Иккинчидан, виза билан боғлиқ тўловни амалга ошириш учун Москвага шахсан бориш шарт эмас.

Бироқ ариза жараёнида оила учун камида 1,2 минг доллар маблағ мавжудлигини тасдиқлаш талаб қилинади.

Шунинг учун Таиландга саёҳат режаси борлар виза ҳужжатларини олдиндан тайёрлаб, молиявий талаб ва тўлов тартибини ҳисобга олишлари мақсадга мувофиқ.

ТаиландвизаЎзбекистонсаёҳатМоскабанк маълумотномасимолиявий талаб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиБугун, 10:42Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиШавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиКеча, 23:49Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиМарғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиКеча, 18:37Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Кеча, 17:37Қашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиҚашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиКеча, 12:01МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиКеча, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди