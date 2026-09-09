Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...
Ўзбекистон фуқароларининг Таиландга саёҳат қилиш тартиби ўзгаради. 15 сентябрдан мамлакатимиз фуқаролари учун виза талаби жорий этилади, бироқ ҳужжатларни расмийлаштириш билан боғлиқ муҳим енгиллик бор — виза йиғимини тўлаш учун шахсан Москвага бориш талаб этилмайди.
Бу имконият Таиландга боришни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун вақт ва харажатни тежаши мумкин. Аммо виза олиш жараёнида молиявий имкониятни тасдиқлаш билан боғлиқ талаб ҳам мавжуд.
15 сентябрдан нима ўзгаради?
Янги тартибга кўра, 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари Таиландга кириш учун виза расмийлаштириши керак бўлади.
Бу эса саёҳат олдидан ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш ва визани расмийлаштириш жараёнини ҳисобга олиш зарурлигини англатади.
Энг кўп савол туғдириши мумкин бўлган масала эса виза йиғимини тўлаш билан боғлиқ.
Москвага бориш талаб этилмайди
Виза йиғимини тўлаш учун ариза берувчининг шахсан Россияга бориши шарт эмас.
Бу ишни Москвада бўлган:
вакил;
туроператор;
таниш ёки яқин киши
амалга ошириши мумкин.
Шу сабабли Ўзбекистондан Таиланд визасини расмийлаштиришни режалаштираётганлар учун Москвага махсус бориб келиш зарурати юзага келмайди.
Аммо банк ҳисобида қанча маблағ бўлиши керак?
Виза жараёнидаги муҳим талаблардан бири — молиявий имкониятни тасдиқлаш.
Ариза топширишда оила учун ҳисобда камида 1,2 минг АҚШ доллари маблағ борлигини тасдиқловчи банк маълумотномаси талаб қилинади.
Демак, саёҳатни режалаштираётганлар нафақат паспорт ва виза ҳужжатларини, балки банк ҳисобидаги маблағни тасдиқловчи маълумотномани ҳам тайёрлаши керак.
Муҳим жиҳат: Москвага бориш шарт эмас, аммо молиявий талабни тасдиқлаш виза жараёнининг муҳим қисми бўлиб қолади.
Ўзбекистонликлар нималарга эътибор бериши керак?
Таиландга саёҳат қилишни режалаштираётган фуқаролар учун асосий жиҳатларни қисқача жамласак:
Масала
Янги тартиб
Виза талаби
15 сентябрдан жорий этилади
Москвага шахсан бориш
Талаб этилмайди
Виза йиғимини тўлаш
Москвадаги вакил, туроператор ёки таниш орқали амалга оширилиши мумкин
Молиявий тасдиқ
Банк маълумотномаси талаб қилинади
Минимал маблағ
Оила учун камида $1,2 минг
Энг муҳим хулоса
Таиландга боришни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун янги тартибда икки жиҳатни адаштирмаслик муҳим.
Биринчидан, 15 сентябрдан виза талаб қилинади. Иккинчидан, виза билан боғлиқ тўловни амалга ошириш учун Москвага шахсан бориш шарт эмас.
Бироқ ариза жараёнида оила учун камида 1,2 минг доллар маблағ мавжудлигини тасдиқлаш талаб қилинади.
Шунинг учун Таиландга саёҳат режаси борлар виза ҳужжатларини олдиндан тайёрлаб, молиявий талаб ва тўлов тартибини ҳисобга олишлари мақсадга мувофиқ.
…