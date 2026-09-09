Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилди

·31·Жамият
Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилди

Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси бошлиғи Р.Т.Халмуратов томонидан олис ҳудудларда жойлашган туманларда истиқомат қилаётган фуқаролар учун сайёр қабуллар ташкил этилмоқда.

Шундай қабуллардан бири жорий йилнинг 5 сентябрь куни Бўзатов тумани Халқ қабулхонаси биносида бўлиб ўтди. Унда 17 нафар фуқаронинг мурожаати тингланиб, шундан 6 таси жойида ҳал этилди. Қолган мурожаатлар алоҳида назоратга олиниб, қонуний ҳал қилиш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берилди.

Масалан, қабулда фуқаро А.Б.нинг 100 млн. сўм пулларини қайтариш ҳақидаги суд қарори ижросини таъминлаб беришни сўраган мурожаати, шу куннинг ўзида ижобий ҳал қилинди.

Ҳозирги кунда бошқарма бошлиғининг сайёр қабуллари тасдиқланган режа-график асосида давом этмоқда.

Мажбурий ижроҚорақалпоғистон Республикасисайёр қабултуманларфуқароларБўзатов туманиХалқ қабулхонаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Бугун, 12:58Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Бугун, 11:07Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиБугун, 10:42Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиШавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлдиКеча, 23:49Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиМарғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиКеча, 18:37Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Кеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи