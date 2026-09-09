Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?

·5·Дунё
Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?

Табиатда шундай ноодатий жонзот борки, унинг чидамлилиги олимларни ҳам ҳайратда қолдирган. Гап сув айиқчаси — тихоходка ҳақида кетмоқда. Унинг танаси жуда кичик бўлиб, бир қарашда оддий микроскопик мавжудотдек кўринади. Аммо ташқи муҳитга мослашиш қобилияти билан у кўплаб тирик организмлардан устун туради.

Тихоходкалар ўта юқори ва паст ҳарорат, кучли босим ҳамда юқори даражадаги радиация каби оғир шароитларга маълум даражада бардош бера олади.

Энг қизиқарлиси, 2007 йилда ўтказилган илмий тажрибалар давомида айрим тихоходкалар Ер орбитасига чиқарилиб, қисқа муддатга очиқ космос муҳитига дучор қилинган. Вакуум ва кучли радиация таъсирига қарамай, уларнинг бир қисми кейинчалик ҳаётий фаолиятини тиклаган.

Бунинг сири тихоходканинг хавфли шароитда криптобиоз деб аталадиган ҳолатга ўтишида. Бундай пайтда организм танасидаги сув миқдори кескин камаяди, модда алмашинуви эса деярли тўхтайди.

Натижада жонзот ташқи томондан гўё ҳаракатсиз ҳолатга келади. Бироқ қулай шароит, хусусан, намлик қайта пайдо бўлса, тихоходка яна фаоллашиши мумкин.

Шу хусусияти сабабли сув айиқчалари ҳозир ҳам тирик организмларнинг экстремал муҳитларга қандай мослаша олишини ўрганаётган олимлар учун энг қизиқарли мавжудотлардан бири ҳисобланади.

ТихоходкаЭкстремофилларКосмик муҳитРадиацияга бардошКриптобиозТабиятҒылымМикроскопик жонзот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиБугун, 07:19Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиКеча, 22:25Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиКеча, 22:09Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Кеча, 20:12Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Кеча, 20:02Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиКеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда