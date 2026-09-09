Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда
Болтиқбўйи минтақасида чегара ва транспорт алоқаларини чеклаш бўйича навбатдаги кескин геосиёсий қарор қабул қилиниш арафасида турибди. Латвия ҳукумати 2027 йилнинг 1 январидан бошлаб Россия ҳамда Беларусь йўналишидаги мунтазам автобус қатновларини, шунингдек, мамлакат ҳудуди орқали ўтувчи транзит пассажир ташувларини батамом тўхтатиш ташаббуси билан чиқди. Тегишли қонунчилик ўзгаришлари мамлакат Алоқа вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, ҳукумат кўриб чиқиши учун расман топширилди. Ушбу кескин чеклов ортидан минтақада йиллар давомида фаолият юритиб келган ягона йирик халқаро ташувчининг фаолияти ҳам тўхтатилади. Хўш, тақиқ қандай транспорт турларини ўз ичига олади, йўловчилар манзилга қандай айланма йўллар билан етиб бориши мумкин ва қўшни давлатлардаги вазият қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — Латвия вазирлигининг расмий хулосаси, сақланиб қолаётган айланма йўлаклар ва чекловларнинг тўлиқ муддатлари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Мунтазам қатновлар тўхтатилади ва Ecolines лицензияси бекор бўлади
Латвия Алоқа вазирлиги томонидан тайёрланган янги тузатишлар транспорт ҳаракатига жиддий чекловлар ўрнатади:
2027 йил 1 январдан қатъий тақиқ: Мамлакат ҳудудидан Россия ва Беларусь томон амалга ошириладиган барча мунтазам ва номунтазам автобус қатновлари тўлиқ тақиқланади;
Транзит йўлларининг ёпилиши: Чеклов нафақат Латвиядан тўғридан-тўғри чиқувчи рейсларга, балки мамлакат ҳудуди орқали транзит ўтувчи барча халқаро йўналишларга ҳам тааллуқли бўлади;
Сўнгги мунтазам йўналиш тақдири: Ҳозирги вақтда Латвия ва Россия ўртасида фақатгина битта расмий мунтазам автобус йўналиши фаолият юритмоқда. Мазкур кундалик рейсларни Ecolines бренди остида Norma-A компанияси амалга ошириб келмоқда;
Лицензия узайтирилмайди: Ушбу компанияга берилган расмий рухсатнома 2027 йил 9 январгача амал қилади ва расмий Рига унинг муддатини қайта узайтирмасликни қатъий мақсад қилган.
«Номунтазам автобус ташувларига қўйилган тақиқдан сўнг, мунтазам рейсларни тўхтатиш — минтақадаги чегара хавфсизлиги ва санкциялар сиёсатини мустаҳкамлаш йўлидаги мантиқий қадамдир», — дея изоҳ берилмоқда Болтиқбўйи таҳлилларида.
Номунтазам рейсларга чеклов яна бир йилга узайтирилади
Латвия транспорт чегараларини босқичма-босқич ёпиш стратегиясини аввалроқ бошлаган эди:
2025 йилдан бошланган чекловлар: Россия ва Беларусь йўналишидаги номунтазам (буюртма асосидаги) автобус қатнови дастлаб 2025 йил 1 ноябрдан чекланган эди;
Яна 12 ойлик муддат: Ушбу вақтинчалик чеклов 2026 йил 31 октябргача мўлжалланган бўлса-да, расмий ҳукумат унинг муддатини яна 12 ойга — 2027 йилнинг кузигача узайтиришга қарор қилди.
Йўловчилар учун сақланиб қолаётган «тирқишлар»
Кўпчилик саёҳатчилар ва йўловчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — Латвия томонидан киритилаётган бу чекловлар одамларнинг чегарадан ўтишини чиндан ҳам бутунлай тўхтата оладими, деган ҳақли саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, Латвия Алоқа вазирлигининг расмий баҳосига кўра, мунтазам автобус рейсларининг бекор қилиниши оқимни тўлиқ тўхтата олмайди. Йўловчилар ҳамон Эстония ҳамда Литва ҳудудлари орқали турли транспортларда транзит ва қайта ўтиришлар орқали ҳаракатланишни давом эттиришлари мумкин. Бундан ташқари, йирик автобусларга қўйилган тақиқ қоидалари кичик микроавтобусларга тааллуқли бўлмагани сабабли, ушбу бозор кичик ташувчиларга ўтиб кетиши кутилмоқда. Таққослаш учун: Литва транспорт хавфсизлиги маъмурияти маълумотларига кўра, ҳозирда Литва билан Россия ҳамда Беларусь ўртасида транзитни ҳисобга олган ҳолда нақ 29 та мунтазам автобус қатнови рухсатномаси амал қилиб турибди.
Сизнингча, Болтиқбўйи давлатларининг Россия ва Беларусь билан автобус алоқаларини тўлиқ узиши оддий фуқароларнинг эркин ҳаракатланишига қандай таъсир кўрсатади? Транспорт чекловлари келажакда Литва ва Эстония томонидан ҳам шундай кескин тарзда қўллаб-қувватланадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро транспорт янгилигини яқинларингиз ҳамда сафар режалаштираётган танишларингизга улашинг!
…