Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда

·6·Дунё
Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда

Болтиқбўйи минтақасида чегара ва транспорт алоқаларини чеклаш бўйича навбатдаги кескин геосиёсий қарор қабул қилиниш арафасида турибди. Латвия ҳукумати 2027 йилнинг 1 январидан бошлаб Россия ҳамда Беларусь йўналишидаги мунтазам автобус қатновларини, шунингдек, мамлакат ҳудуди орқали ўтувчи транзит пассажир ташувларини батамом тўхтатиш ташаббуси билан чиқди. Тегишли қонунчилик ўзгаришлари мамлакат Алоқа вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, ҳукумат кўриб чиқиши учун расман топширилди. Ушбу кескин чеклов ортидан минтақада йиллар давомида фаолият юритиб келган ягона йирик халқаро ташувчининг фаолияти ҳам тўхтатилади. Хўш, тақиқ қандай транспорт турларини ўз ичига олади, йўловчилар манзилга қандай айланма йўллар билан етиб бориши мумкин ва қўшни давлатлардаги вазият қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — Латвия вазирлигининг расмий хулосаси, сақланиб қолаётган айланма йўлаклар ва чекловларнинг тўлиқ муддатлари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Мунтазам қатновлар тўхтатилади ва Ecolines лицензияси бекор бўлади

Латвия Алоқа вазирлиги томонидан тайёрланган янги тузатишлар транспорт ҳаракатига жиддий чекловлар ўрнатади:

  • 2027 йил 1 январдан қатъий тақиқ: Мамлакат ҳудудидан Россия ва Беларусь томон амалга ошириладиган барча мунтазам ва номунтазам автобус қатновлари тўлиқ тақиқланади;

  • Транзит йўлларининг ёпилиши: Чеклов нафақат Латвиядан тўғридан-тўғри чиқувчи рейсларга, балки мамлакат ҳудуди орқали транзит ўтувчи барча халқаро йўналишларга ҳам тааллуқли бўлади;

  • Сўнгги мунтазам йўналиш тақдири: Ҳозирги вақтда Латвия ва Россия ўртасида фақатгина битта расмий мунтазам автобус йўналиши фаолият юритмоқда. Мазкур кундалик рейсларни Ecolines бренди остида Norma-A компанияси амалга ошириб келмоқда;

  • Лицензия узайтирилмайди: Ушбу компанияга берилган расмий рухсатнома 2027 йил 9 январгача амал қилади ва расмий Рига унинг муддатини қайта узайтирмасликни қатъий мақсад қилган.

«Номунтазам автобус ташувларига қўйилган тақиқдан сўнг, мунтазам рейсларни тўхтатиш — минтақадаги чегара хавфсизлиги ва санкциялар сиёсатини мустаҳкамлаш йўлидаги мантиқий қадамдир», — дея изоҳ берилмоқда Болтиқбўйи таҳлилларида.

Номунтазам рейсларга чеклов яна бир йилга узайтирилади

Латвия транспорт чегараларини босқичма-босқич ёпиш стратегиясини аввалроқ бошлаган эди:

  • 2025 йилдан бошланган чекловлар: Россия ва Беларусь йўналишидаги номунтазам (буюртма асосидаги) автобус қатнови дастлаб 2025 йил 1 ноябрдан чекланган эди;

  • Яна 12 ойлик муддат: Ушбу вақтинчалик чеклов 2026 йил 31 октябргача мўлжалланган бўлса-да, расмий ҳукумат унинг муддатини яна 12 ойга — 2027 йилнинг кузигача узайтиришга қарор қилди.

Йўловчилар учун сақланиб қолаётган «тирқишлар»

Кўпчилик саёҳатчилар ва йўловчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — Латвия томонидан киритилаётган бу чекловлар одамларнинг чегарадан ўтишини чиндан ҳам бутунлай тўхтата оладими, деган ҳақли саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, Латвия Алоқа вазирлигининг расмий баҳосига кўра, мунтазам автобус рейсларининг бекор қилиниши оқимни тўлиқ тўхтата олмайди. Йўловчилар ҳамон Эстония ҳамда Литва ҳудудлари орқали турли транспортларда транзит ва қайта ўтиришлар орқали ҳаракатланишни давом эттиришлари мумкин. Бундан ташқари, йирик автобусларга қўйилган тақиқ қоидалари кичик микроавтобусларга тааллуқли бўлмагани сабабли, ушбу бозор кичик ташувчиларга ўтиб кетиши кутилмоқда. Таққослаш учун: Литва транспорт хавфсизлиги маъмурияти маълумотларига кўра, ҳозирда Литва билан Россия ҳамда Беларусь ўртасида транзитни ҳисобга олган ҳолда нақ 29 та мунтазам автобус қатнови рухсатномаси амал қилиб турибди.

Сизнингча, Болтиқбўйи давлатларининг Россия ва Беларусь билан автобус алоқаларини тўлиқ узиши оддий фуқароларнинг эркин ҳаракатланишига қандай таъсир кўрсатади? Транспорт чекловлари келажакда Литва ва Эстония томонидан ҳам шундай кескин тарзда қўллаб-қувватланадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро транспорт янгилигини яқинларингиз ҳамда сафар режалаштираётган танишларингизга улашинг!

ЛатвияТранспорт чекловлариРоссияБеларусьСанкцияларТранзитАвтобуслар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаБугун, 11:32Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Бугун, 11:17Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиБугун, 07:19Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиКеча, 22:25Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиКеча, 22:09Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Кеча, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда